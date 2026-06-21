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নির্বিঘ্নেই মিটল NEET; কঠিন ছিল পদার্থবিদ্যার প্রশ্ন, জানালেন অনেক পরীক্ষার্থী

নির্বিঘ্নেই মিটল নিট ইউজি-র পুনঃপরীক্ষা। রবিবার প্রায় 22 লক্ষ পরীক্ষার্থী নিট (NEET)-এর রিটেস্ট বা ফের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন।

NEET UG Re examination
নির্বিঘ্নেই চলছে নিট (পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 21, 2026 at 6:57 PM IST

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নয়াদিল্লি, 21 জুন: রবিবার প্রায় 22 লক্ষ পরীক্ষার্থী নিট (NEET)-এর রিটেস্ট বা ফের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। নির্বিঘ্নেই মিটল নিট ইউজি-র পুনঃপরীক্ষা। বিকেল সোয়া 5টা নাগাদ পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে একাধিক পরীক্ষার্থী জানান পদার্থবিদ্যার প্রশ্ন বেশ কঠিন ছিল ৷ অনেক পরীক্ষার্থীর মতে গত 3 মে-র পরীক্ষা আজকের পরীক্ষার চেয়ে ভাল হয়েছিল ৷ এদিন নিট ইউজি-র পুনঃপরীক্ষার আগেই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পরীক্ষার্থীদের নির্ভয়ে ও দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে পরীক্ষায় বসার আহ্বান জানান।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জানান, ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (NTA), রাজ্য সরকার, জেলা প্রশাসন, শিক্ষামহল এবং শিক্ষার্থীদের উপর তাঁর পূর্ণ আস্থা রয়েছে। অন্যদিকে, পরীক্ষা শুরুর পরই দিল্লি বিমানবন্দর থেকে বেরোলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

তিনি বলেন, "প্রায় 22 লক্ষ পরীক্ষার্থী NEET পরীক্ষায় বসেছে। তাদের নির্ভয়ে ও দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে পরীক্ষা দেওয়া উচিত। তারা নিশ্চয়ই ভালো ফল করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা।" শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন কোনও কাজ না করার জন্য সকলের কাছে আবেদন জানিয়ে ধর্মেন্দ্র প্রধান জানান, ভারতের নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নিয়ে যেন ছিনিমিনি খেলা না হয়। তিনি আরও বলেন, "দয়া করে ভারতের নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন না। এমন কোনও কাজ করবেন না যা পড়ুয়াদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে।" শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, "আমি আবেদন করছি যে ভারতের নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নিয়ে যেন কোনও খেলা করা না হয়। কারও বিষয়টিকে নিয়ে উপহাস করা উচিত নয়। এমন কিছু করা উচিত নয়, যা শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলবে।"

NEET UG Re examination
নির্বিঘ্নেই চলছে নিট (পিটিআই)

অন্যদিকে, কলকাতা থেকে দিল্লি বিমানবন্দরে পৌঁছনোর পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর বাসভবনে যাওয়ার বিষয়টি কিছুটা বিলম্বিত করেন। ট্রাফিক বিধিনিষেধের কারণে যাতে এখানে ‘নিট’ (NEET)-এ অংশগ্রহণকারী কোনও প্রার্থীর কোনও রকম অসুবিধা না হয়, সে বিষয়ে তিনি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেন। সূত্রের খবর, দুপুর সোয়া একটা নাগাদ দিল্লি বিমানবন্দরে পৌঁছনোর পর প্রধানমন্ত্রী লোক কল্যাণ মার্গের বাসভবনের উদ্দেশে রওনা না হয়ে বিমানবন্দরেই অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেন।

সূত্রের খবর, যেহেতু দুপুর দুটো নিট পরীক্ষা শুরু হয়েছে তাই কোনও শিক্ষার্থী যাতে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতে গিয়ে কোনও অসুবিধার সম্মুখীন না হন এবং যান চলাচল যাতে ব্যাহত না হয়— তা নিশ্চিত করতেই প্রধানমন্ত্রী পরীক্ষা শুরু হওয়ার পরেই তাঁর বাসভবনের উদ্দেশে রওনা হবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। রবিবার কলকাতায় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকেই দিল্লি ফিরেছেন তিনি ৷

অন্যদিকে, এক্স হ্যান্ডেলে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (NTA) পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের অবিলম্বে তাদের নতুন অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে বলেছে ৷ সংস্থাটি স্পষ্ট করেছে যে, 3 মে-র পরীক্ষার জন্য ইস্যু করা অ্যাডমিট কার্ড এই পরীক্ষার হলে প্রবেশের জন্য বৈধ হবে না। এনটিএ জানিয়েছে, যোগ্য প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ইতিমধ্যেই তাদের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিজ্ঞপ্তি, এসএমএস অ্যালার্ট, ইমেল এবং হোয়াটসঅ্যাপ বার্তার মাধ্যমে প্রার্থীদের এ বিষয়ে অবহিত করার জন্য তারা প্রচেষ্টা করেছে ৷ তবে 20 জুন সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্তও কিছু পরীক্ষার্থী তাদের অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করেননি বলে জানা গিয়েছে।

TAGGED:

DHARMENDRA PRADHAN
NEET EXAMINATION
নিট পরীক্ষা
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি
NEET UG RE EXAMINATION

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