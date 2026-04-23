ETV Bharat / bharat

গণতন্ত্রের উৎসবে অংশ নিতে বাংলার ভোটারদের আহ্বান প্রধানমন্ত্রী মোদির

বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা নাগাদ এক্স হ্যান্ডেলে পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের উদ্দেশে পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 23, 2026 at 11:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 23 এপ্রিল: প্রথম দফার ভোট শুরু হয়ে গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের 16টি জেলায়৷ রাজ্যের 152টি আসনের ভোটাররা পরবর্তী বিধায়ক বেছে নেওয়ার লক্ষ্যে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের কাজ শুরুও করে দিয়েছেন৷ মানুষ যাতে ‘পূর্ণ উদ্যমে গণতন্ত্রের এই উৎসবে’ অংশ নেয়, বৃহস্পতিবার সকালে সেই আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷

সকাল 7 টা 1 মিনিটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে ভোটার উদ্দেশে এই পোস্টটি করেন৷ বাংলা ভাষাতেই তিনি ভোটদানের আহ্বান জানান ভোটারদের উদ্দেশে৷ প্রধানমন্ত্রী লেখেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট গ্রহণ আজ। আমি সমস্ত নাগরিককে পূর্ণ উদ্যমে গণতন্ত্রের এই উৎসবে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানাই।’’

তাঁর এই পোস্ট সামগ্রিকভাবে ভোটারদের উদ্দেশে করলেও বিশেষভাবে তিনি উল্লেখ করেছেন রাজ্যের তরুণ ভোটার ও মহিলাদের ভোটারদের কথা৷ রাজ্যের তরুণ ও মহিলা ভোটারদের উদ্দেশে এক্স হ্যান্ডেলে করা ওই পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ‘‘আমি বিশেষভাবে আমার তরুণ বন্ধুদের এবং পশ্চিমবঙ্গের মহিলাদের বিপুল সংখ্যায় ভোট দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।’’

বাংলায় লেখা এই পোস্টটি করার আগে এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একই পোস্ট ইংরেজিতেও করেন৷ প্রথম দফার ভোটগ্রহণ যখন শুরু হয়েছে, ঠিক সেই সময় অর্থাৎ সকাল 7 টাতেই এই পোস্টটি করেন তিনি৷

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় আসন সংখ্যা 294৷ এর মধ্যে বৃহস্পতিবার প্রথম দফায় ভোটগ্রহণ করা হচ্ছে 152টি আসনে৷ ভোট নেওয়া হচ্ছে রাজ্যের 16টি জেলায়৷ এবার বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন দুই দফায়৷ দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোট নেওয়া হবে আগামী 29 এপ্রিল (বুধবার)৷ সেদিন রাজ্যের বাকি সাতটি জেলায় ভোট হবে৷ সেদিন রাজ্যের 142টি বিধানসভা এলাকার ভোটাররা পরবর্তী বিধায়ক বেছে নেওয়ার জন্য নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন৷

ভোটের ফল প্রকাশিত হবে আগামী 4 মে৷ সেদিন দেশের আরও তিনটি রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা ভোটের ফলও প্রকাশিত হবে৷ এই তিনটি রাজ্যের মধ্যে অসম ও কেরলে গত 9 এপ্রিল ভোটগ্রহণ করা হয়েছে৷ ওইদিনই ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরি বিধানসভার জন্যও৷

আজ, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ভোটগ্রহণ করা হচ্ছে তামিলনাড়ুতে৷ দক্ষিণ ভারতের ওই রাজ্যে বিধানসভার আসন সংখ্যা 234৷ আজই সব আসনে ভোট নেওয়া হচ্ছে৷ ওই রাজ্যের ভোটারদের জন্যও এদিন এক্স হ্যান্ডেলে বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷ পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের জন্য বার্তা দেওয়ার পরই পরই তামিলনাড়ুর জন্য দু’টি এক্স পোস্ট করেন তিনি৷

আরও পড়ুন -

  1. উত্তপ্ত ময়না, তৃণমূল প্রার্থীকে ঘিরে চোর স্লোগান; পৌঁছল কেন্দ্রীয় বাহিনী
  2. রঘুনাথগঞ্জে ধীর গতিতে চলছে ভোটদান, ভিতরে কীসের কাজ হচ্ছে ?
  3. নানুরে শতাধিক বুথে বিজেপির এজেন্টকে বসতে বাধা ! ভোটারদের স্লিপ কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ

TAGGED:

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
FESTIVAL OF DEMOCRACY
PM NARENDRA MODI ON VOTE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.