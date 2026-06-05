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জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা পরিবেশের উন্নতি ঘটায়, ইতিবাচক পরিবর্তনে জোর প্রধানমন্ত্রীর

আজ বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে পরিবেশ দিবস ৷ বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে পরিবেশের যত্ন নেওয়া আবশ্যিকভাবে ভীষণ প্রাসঙ্গিক ৷ কী বললেন প্রধানমন্ত্রী ?

PM MODI ON WORLD ENVIRONMENT DAY
2024 সালের 21 নভেম্বর, জর্জটাউনে ‘এক পেড় মা কে নাম’ উদ্যোগের অধীনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং গায়ানার রাষ্ট্রপতি ইরফান আলির চারাগাছ রোপণের মুহূর্ত (ফাইল ছবি - ANI)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 5, 2026 at 11:09 AM IST

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নয়াদিল্লি, 5 জুন: বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে গত এক দশকে সরকারের বিভিন্ন প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । তিনি উল্লেখ করেন যে, এই উদ্যোগগুলির ফলে ভারত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে ৷ যেমন, সবুজ আচ্ছাদন বা বনাঞ্চল বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর সংখ্যা বৃদ্ধি ।

সম্মিলিত প্রচেষ্টা, সঠিক নীতি এবং বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনের ওপর আস্থার মাধ্যমে কীভাবে পরিবেশের উন্নতি ঘটানো সম্ভব, তা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী নাগরিকদের ভূয়সী প্রশংসা করেন । শুক্রবার 'এক্স' (X) পোস্টে দেওয়া এক বার্তায় তিনি বলেন, "বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছা । পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে যাঁরা নিবেদিতপ্রাণ, তাঁদের আমি সাধুবাদ জানাই ।"

PM MODI X POST ON WORLD ENVIRONMENT DAY
বিশ্ব পরিবেশ দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এক্স পোস্ট (নরেন্দ্র মোদির এক্স হ্যান্ডেল স্ক্রিনশট)

মোদি জোর দিয়ে বলেন যে, এই দিনটি আমাদের পরিবেশ রক্ষা এবং সুস্থায়ী উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করার কথা মনে করিয়ে দেয় । তিনি জানান, এ ক্ষেত্রে তাঁর সরকার গত এক দশকে বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । এই বিষয়ে তিনি লেখেন, " গত দশকে আমাদের সরকারের অসংখ্য প্রচেষ্টা এই দিকে আমাদের কাজকে তুলে ধরে । ভারতের অন্যতম প্রধান সাফল্যের মধ্যে রয়েছে সবুজ আচ্ছাদন বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন প্রাণীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়া । ভারতের জনগণ দেখিয়েছে কীভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টা, নীতি, বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনের উপর বিশ্বাস আমাদের পরিবেশকে উন্নত করতে পারে। "

পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতি বছর 5 জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয় । 1973 সালে জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP)-র উদ্যোগে প্রবর্তিত এই দিবসটি পরিবেশগত বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরির ক্ষেত্রে বিশ্বের বৃহত্তম মঞ্চ হিসেবে বিবেচিত এবং বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ এটি পালন করেন ।

2026 সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের আয়োজক দেশ হল আজারবাইজান । এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের মূল থিম "প্রকৃতি দ্বারা অনুপ্রাণিত । জলবায়ুর জন্য । আমাদের ভবিষ্যতের জন্য ।" বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ইতিবাচক পরিবেশগত পরিবর্তন আনার প্রতি এবার সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে । বিশ্বজুড়ে পরিবেশ রক্ষার বিভিন্ন উদ্যোগকে সমর্থন ও এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে এই উদযাপনটি অন্যতম বৃহৎ একটি মঞ্চে পরিণত হয়েছে ।

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WORLD ENVIRONMENT DAY
বিশ্ব পরিবেশ দিবসে সম্পর্কে মোদি
MODI ON WORLD ENVIRONMENT DAY
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি
PM MODI ON WORLD ENVIRONMENT DAY

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