প্রথম বিশ্বনেতা হিসাবে সোশাল মিডিয়ায় 10 কোটি ফলোয়ার মোদির, অনেক পিছনে ট্রাম্প

ইনস্টাগ্রামে 10 কোটি ফলোয়ারের মাইলফলক অতিক্রম করেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের থেকেও এক্ষেত্রে বেশ কয়েক মাইল এগিয়ে রয়েছেন মোদি।

PM Modi followers on Instagram
ইনস্টাগ্রামে 10 কোটি ফলোয়ার ছাড়ালেন মোদি (এএনআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 26, 2026 at 10:08 AM IST

2 Min Read
নয়াদিল্লি, 26 ফেব্রুয়ারি: আন্তর্জাতিক স্তরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনপ্রিয়তা এই মুহূর্তে যে তুঙ্গে তা একাধিক ক্ষেত্রে প্রমাণিত ৷ বিদেশ সফরে মোদি সাধারণত যে অভ্যর্থনা পান, তাও বেশ নজরকাড়া । এবার ভারতের প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তা কতটা তা বুঝিয়ে দিল ইনস্টাগ্রামও । বিশ্বের প্রথম নেতা হিসেবে 10 কোটি ফলোয়ার ছুঁলেন তিনি ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে, এক্ষেত্রে ট্রাম্পকেও পিছনে ফেলে দিয়েছেন মোদি ৷ দ্বিতীয়স্থানে রয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷

বর্তমানে ইজরায়েল সফরে আছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এর মাঝেই জানা গেল, ইনস্টাগ্রামে 10 কোটি ফলোয়ারের মাইলফলক অতিক্রম করেছেন তিনি ৷ সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে এই মাইলফলক ছোঁয়ার ক্ষেত্রে প্রথম বিশ্বনেতা এবং রাজনীতিবিদ হিসাবে উঠে এসেছে মোদির নাম ৷ 2014 সালে ইনস্টাগ্রামে অ্য়াকাউন্ট খুলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এরপর গত দশকে তাঁর অ্যাকাউন্টকে বিশ্ব নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় এবং ব্যাপকভাবে অনুসরণ করা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে একটিতে পরিণত করেছেন । প্ল্যাটফর্মে তাঁর সক্রিয় উপস্থিতিও ক্রমাগত প্রসারিত হয়েছে ৷ যা ভারত এবং বিদেশে থাকা মানুষদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে অন্যতম একটি মাধ্যম হিসাবে উঠে এসেছে বলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তরফে জানানো হয়েছে ।

বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক বা রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদি বর্তমানে ইনস্টাগ্রামে সর্বাধিক ফলোয়ারের অধিকারী । উল্লেখযোগ্যভাবে, এই প্ল্যাটফর্মে মোদির ফলোয়ার সংখ্যা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিগুণেরও বেশি । প্রকৃতপক্ষে, পরবর্তী পাঁচজন প্রধান বিশ্বনেতার মোট ফলোয়ার সংখ্যা প্রধানমন্ত্রী মোদির ব্যক্তিগত ফলোয়ার সংখ্যার চেয়েও কম ।

PM Modi followers on Instagram
ইনস্টাগ্রামে কে কোথায় দাঁড়িয়ে (এএনআই)

এক নজরে দেখে নেওয়া যাক ইনস্টাগ্রামে বিশ্বনেতাদের ফলোয়ার সংখ্যা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি- 10 কোটি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প- 4 কোটি 32 লক্ষ

ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তো- 1 কোটি 50 লক্ষ

ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা- 1 কোটি 44 লক্ষ

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোগান- 1 কোটি 16 লক্ষ

আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট জাভিয়ের মাইলি- 64 লক্ষ

সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী মোদির 106.2 ফলোয়ার রয়েছে, অন্যদিকে ফেসবুকে তাঁর ফলোয়ার 5 কোটি 40 লক্ষ । এই পরিসংখ্যানগুলি প্রধানমন্ত্রী মোদির বিস্তৃত বিশ্বব্যাপী নাগাল এবং শক্তিশালী সংযোগকেই তুলে ধরেছে ৷ বিশেষ করে বিশ্বব্যাপী তরুণ ও যুবদের মধ্যে তিনি কতটা জনপ্রিয় তাও এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট ৷ আন্তর্জাতিক স্তরে তো বটেই এমনকী ভারতের মধ্যেও ইনস্টাগ্রামে ফলোয়ারের নিরিখে প্রধানমন্ত্রীর ধারে কাছে নেই অন্য রাজনৈতিক দলের কোনও নেতা-নেত্রী ৷ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের থেকেও এক্ষেত্রে বেশ কয়েক মাইল এগিয়ে রয়েছেন মোদি । দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ৷ তাঁর ফলোয়ার প্রায় 1 কোটি 61 লক্ষ ৷ কংগ্রেস সাংসদ এবং লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির ফলোয়ার প্রায় 1 কোটি 26 লক্ষ ৷

