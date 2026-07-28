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এনডিএ সংসদীয় দলের বৈঠকে মোদি-শাহের সঙ্গে এক সারিতেই কাকলি-সুদীপরাও

সকাল সাড়ে ন'টায় সংসদের গ্রন্থাগার ভবনের বালাযোগী অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই বৈঠক। রয়েছেন এনসিপিআই সাংসদরাও ৷

NDA Parliamentary Party meeting
মোদি-শাহের সঙ্গে এক সারিতে কাকলি-সুদীপরাও (এএনআই)
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By ANI

Published : July 28, 2026 at 10:56 AM IST

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নয়াদিল্লি, 28 জুলাই: সংসদে এনডিএ সংসদীয় দলের 'মঙ্গল মিলন' বৈঠকে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং এনডিএ-র অন্যান্য নেতারা ৷ হাজির রয়েছেন এনসিপিআই সাংসদরাও ৷ এই প্রথমবার নবগঠিত 'ন্যাশনালিস্ট সিটিজেনস পার্টি অফ ইন্ডিয়া' (এনসিপিআই)-কেও এই জোটের বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

সকাল সাড়ে ন'টায় সংসদের গ্রন্থাগার ভবনের জিএমসি বালাযোগী অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই বৈঠক। এই প্রথমবার তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসা এবং বর্তমানে এনসিপিআই-এর সঙ্গে যুক্ত নেতারা এনডিএ সংসদীয় দলের বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, শতাব্দী রায়, শর্মিলা সরকার, মিতালি বাগ এবং অন্যান্য এনসিপিআই সাংসদদের এই বৈঠকে উপস্থিত রয়েছেন বলে খবর। কাকলি ঘোষ দস্তিদার জানান, এনডিএ-র 'মঙ্গল মিলন' বৈঠকে এই প্রথমবার এনসিপিআই-এর 20 জন সাংসদকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি বলেন, "আমরা দেশের অগ্রগতি, মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এবং কৃষকদের বিষয়ে নানা তথ্য জানতে পেরেছি। প্রাপ্ত এই তথ্যের ভিত্তিতে আমরা সাধারণ মানুষকেও এ বিষয়ে বোঝাতে পারব।"

অন্যদিকে, এনসিপিআই (NCPI) সাংসদ সায়নী ঘোষ বলেন, "আমরা এদিন এনডিএ-র বৈঠকে অংশ নিয়েছিলাম। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে আয়োজিত এই বৈঠকটি ছিল অত্যন্ত তথ্যবহুল ও সমৃদ্ধ। আজ আমরা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) নিয়েও আলোচনা করেছি। আলোচনা সম্পূর্ণ ইতিবাচক ছিল ৷" সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন চলাকালীনই এনডিএ-র এই সাপ্তাহিক 'মঙ্গল মিলন' বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পরীক্ষার সংস্কার এবং শিক্ষার্থীদের উপর পুলিশের পদক্ষেপ নিয়ে বিরোধীদের বিক্ষোভ— এসবই আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয় হয়ে উঠতে চলেছে। বিরোধী সদস্যদের লাগাতার স্লোগান ও হট্টগোলের জেরে লোকসভার অধিবেশন মুলতবি করার ঠিক আগেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং 'পাবলিক এক্সামিনেশনস (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিনস) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, 2026' (পাবলিক পরীক্ষা বা অসদুপায় প্রতিরোধ সংশোধনী বিল) পেশ করেন।

প্রস্তাবিত এই আইনটিতে 2024 সালের আইনের সাতটি প্রধান সংশোধনী আনার মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ফাঁস ও পরীক্ষায় অনিয়মের বিরুদ্ধে আইনি কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা, বিশেষ দ্রুত বিচার আদালত (ফাস্ট-ট্র্যাক কোর্ট), বিশেষ টাস্ক ফোর্স, বিশেষ সরকারি কৌঁসুলি নিয়োগ, কঠোর শাস্তি, বড় অঙ্কের আর্থিক জরিমানা এবং আপিল করার একটি সুবিন্যস্ত ব্যবস্থার সংস্থান রাখা হয়েছে। বিলটির ওপর চার ঘণ্টার আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য এনডিএ বেশ কয়েকজন তরুণ সাংসদকে প্রস্তুত রেখেছে, যাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিজেপি সাংসদ বাঁশুরি স্বরাজ এবং তেজস্বী সূর্য। অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে থাকতে পারেন জেডিইউ-এর অলোক কুমার সুমন, টিডিপি-র লাভু শ্রীকৃষ্ণ দেবরায়লু, শিবসেনার শ্রীকান্ত শিন্ডে, এনসিপি-র সুনীল তাতকারে, আপনা দলের অনুপ্রিয়া প্যাটেল, এলজেপি (রাম বিলাস)-এর অরুণ ভারতী এবং সহযোগী শর্মিলা সরকার ও মিতালি বাগ।

এই বৈঠকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ 20 জুলাইয়ের ‘সংসদ চলো’ বিক্ষোভের সময় পুলিশের পদক্ষেপের বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে জবাবদিহি দাবি করে এবং প্রস্তাবিত আইনের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিরোধী দলগুলো সংসদে ক্রমাগত অচলাবস্থা তৈরি করে চলেছে।

গত 21 জুলাই এনডিএ সংসদীয় দলের ‘মঙ্গল মিলন’ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছিলেন যে, সরকার "শিক্ষার্থীদের পাশে আছে"। তিনি জোর দিয়ে জানিয়েছিলেন যে, প্রশ্নপত্র ফাঁস জাতীয় উদ্বেগের বিষয় এবং একে রাজনৈতিক বিতর্কের বিষয়বস্তু করা উচিত নয়। ওই বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানান, প্রধানমন্ত্রী আইনি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে পরীক্ষার অনিয়মের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এবং পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে শিক্ষার্থীদের স্বার্থ রক্ষা করাই সরকারের অগ্রাধিকার। এছাড়া, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্প্রতি স্বাক্ষরিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (Free Trade Agreement) নিয়ে আলোচনার সময় তিনি কৃষকদের কল্যাণে সরকারের বিশেষ মনোযোগের বিষয়টিও তুলে ধরেন।

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NDA MEETING IN PARLIAMENT
PM MODI ATTENDS NDA MEETING
এনডিএ সংসদীয় দলের বৈঠক
NDA PARLIAMENTARY PARTY MEETING

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