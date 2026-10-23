'কংগ্রেস পরজীবী, কেউ কেউ দেশে বিশৃঙ্খলা তৈরির স্বপ্ন দেখছে', তীব্র আক্রমণ মোদির
PM Modi Takes Dig At Congress: 'যখন সারা বিশ্ব একটি নতুন ব্যবস্থা খুঁজছে, তখন কিছু মানুষ ভারতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির স্বপ্ন দেখছে', আক্রমণ নরেন্দ্র মোদির ৷
Published : October 23, 2026 at 12:11 PM IST
নয়াদিল্লি, 23 অক্টোবর: ভোটার তালিকা বিশেষ নিবিড় সংশোধন ও মুখ্য় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে বিরোধীদের তীব্র আন্দোলনের আবহেই কংগ্রেসকে নজিরবিহীন ভাষায় আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির নাম উল্লেখ না-করলেও মোদি বলেন, "যতবার কংগ্রেস তাদের নেতাকে সফল করার চেষ্টা করছে একটা বছরে তার থেকে কম সংখ্যক রকেট শ্রীহরিকোটা থেকে উৎক্ষেপণ হয় ।"
কারও নাম সরাসরি উল্লেখ না-করলেও মোদির নিশানায় যে রাহুল গান্ধি, তা রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে স্পষ্ট। নরেন্দ্র মোদি বৃহস্পতিবার এনডিটিভি ওয়ার্ল্ড সামিটে ভাষণ দেওয়ার সময় কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, "পুরো বিশ্ব যখন একটি 'নতুন ব্যবস্থা' খুঁজছে, তখন ভারতে কিছু লোক 'বিশৃঙ্খলার' স্বপ্ন দেখছে।"
প্রধানমমন্ত্রী মনে করেন, ব্যর্থতার কলঙ্ক থেকে গান্ধি পরিবারকে বাঁচাতে কংগ্রেস ভারতের অর্জিত সাফল্য় নিয়েই প্রশ্ন তুলছে। বিরোধীদের আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করার অভিযোগ তুলে কংগ্রেসকে একটি 'পরজীবী দল' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে কংগ্রেসের নীতি-আদর্শ ও চিন্তাভাবনাকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে মোদির মন্তব্য, "দিমাগী নকশালরা' কংগ্রেসকে গ্রাস করেছে। এই দল দেশের অগ্রগতি আটকে রাখতে চাইছে এবং ব্যর্থ একটি 'প্রোডাক্ট'কে বারংবার নতুন করে বাজারে নামানোর ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।"
প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, কংগ্রেস বিদেশের মাটিতে গিয়ে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করছে এবং বিদেশি হস্তক্ষেপ চাইছে। তিনি বলেন, "শ্রীহরিকোটা থেকে বছরে এত রকেট উৎক্ষেপণ করা হয় না, কংগ্রেস যতবার এক ব্যর্থ নেতাকে প্রতি বছর লঞ্চ করার চেষ্টা করে। একটি পরিবারকে ব্যর্থতার দাগ থেকে বাঁচাতে পুরো দেশকে বাজি ধরছে এই দল। মোদির অভিযোগ, একটি পরিবারকে ব্যর্থতার কলঙ্ক থেকে বাঁচাতে গিয়ে কংগ্রেস দেশের অর্জন, মর্যাদা ও উন্নয়নকে বিপন্ন করছে। তাঁর কথায়, "আঙুর ফল এতটাই টক হয়ে গিয়েছে যে, এখন সেই আঙুরগাছটিকেই ধ্বংস করতে উঠেপড়ে লেগেছে কংগ্রেস।"
কংগ্রেসের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থান ও চিন্তাভাবনা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "দিমাগী নকশালরা কংগ্রেসের মন-মগজ এমনভাবে দখল করেছে যে তাদের নিজেদের ভাবার ক্ষমতা হারিয়ে গিয়েছে। যারা একসময় জঙ্গলে ধ্বংসলীলা চালাত, তারা এখন কংগ্রেসে ঢুকে দেশকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করার কাজে লিপ্ত হয়েছে।" তিনি অভিযোগ করেন, গণতন্ত্রে গঠনমূলক আন্দোলন প্রয়োজনীয় হলেও কংগ্রেস সেই সমস্ত আন্দোলনকে নিজের স্বার্থে ধ্বংস করে দিচ্ছে।