একযোগে কাজ করার বার্তা, তারেক'কে শুভেচ্ছা মোদির
বাংলাদেশ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতার পথে বিএনপি ৷ আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগেই ভারতের পাশাপাশি বাংলাদেশের হবু প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ৷
Published : February 13, 2026 at 10:43 AM IST
নয়াদিল্লি, 13 ফেব্রুয়ারি: ভোট গ্রহণ পর্ব শেষে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকেই বাংলাদেশে শুরু হয়েছে গণনা ৷ যা শুক্রবার সকালেও অব্যাহত রয়েছে ৷ তবে গণনার ট্রেন্ড অনুযায়ী জামাতকে পিছনে ফেলে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে বিএনপি জোট ৷ কার্যত সরকার গড়া কেবল সময়ের অপেক্ষা ৷ তবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না হলেও এদিন সকালেই ভোটে জয়ের জন্য তারেক রহমানকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
এদিন এক্স হ্যান্ডেলে প্রথমে ইংরাজি এবং পরে বাংলায় লিখে দুটি পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সেখানে তিনি লেখেন, "আমি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত সংসদীয় নির্বাচনে বিএনপিকে নির্ণায়ক বিজয়ের অভিমুখে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য জনাব তারেক রহমানকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই । এই ফলাফল আপনার নেতৃত্বের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের আস্থার প্রতিফলন । ভারত একটি গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের পক্ষে তার সমর্থন অব্যাহত রাখবে । আমাদের বহুমাত্রিক সম্পর্ক আরও জোরদার করা এবং আমাদের অভিন্ন উন্নয়নের লক্ষ্যগুলি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায়ে আপনার সঙ্গে একযোগে কাজ করার প্রত্যাশা রাখছি ।"
অন্যদিকে, 'ঐতিহাসিক জয়ে'র জন্য তারেককে ধন্যবাদ জানিয়েছে আমেরিকাও । এদিন সকালে ঢাকা অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের তরফ থেকে সোশাল মিডিয়ায় বাংলা এবং ইংরেজিতে পোস্ট করা হয় । দূতাবাসের তরফে লেখা হয়েছে, "একটি সফল নির্বাচন আয়োজনের জন্য বাংলাদেশের জনগণকে অভিনন্দন । বিএনপি এবং তারেক রহমানকে তাদের ঐতিহাসিক বিজয়ের শুভেচ্ছা ।" তারেকের সঙ্গে কাজ করার বিষয়েও আগ্রহ প্রকাশ করেছে ওয়াশিংটন । মার্কিন দূতাবাসের তরফে করা পোস্টে লেখা হয়েছে, "আমাদের দুই দেশ (আমেরিকা এবং বাংলাদেশ)-এর সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার অভিন্ন লক্ষ্য বাস্তবায়নে আপনাদের সঙ্গে কাজ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র আগ্রহী ।"