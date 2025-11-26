সংবিধান দিবস: 76 বছর পূর্তিতে দেশবাসীকে খোলা চিঠি প্রধানমন্ত্রী মোদির

সংবিধান দিবস: 76 বছর পূর্তিতে দেশবাসীকে খোলা চিঠি প্রধানমন্ত্রী মোদির
শক্তিশালী গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে দেশের সাংবিধানিক কর্তব্য পালন করতে হবে দেশের নাগরিকদেরকেই ৷ 76তম সংবিধান দিবসে আরও একবার মনে করিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷
Published : November 26, 2025 at 4:50 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 নভেম্বর: দেশজুড়ে পালিত হল সংবিধান দিবস ৷ 76 বছর আগে আজকের দিনে গণপরিষদে গৃহীত হয়েছিল ভারতীয় সংবিধান ৷ বিশেষ এই দিন উপলক্ষে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক খোলা চিঠি লিখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ মনে করিয়ে দিলেন, এক শক্তিশালী গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে দেশের সাংবিধানিক কর্তব্য পালন করতে হবে দেশের নাগরিকদেরকেই ৷
একটি জাতির অগ্রগতির পথনির্দেশনায় সংববিধানের স্থায়ী ভূমিকার উপর এদিন জোর দেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সেই সঙ্গে, 1949 সালে ঐতিহাসিক সংবিধান গ্রহণের কথা স্মরণ করে তিনি জানান, দেশের নাগরিকদের স্বপ্ন দেখার এবং সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের শক্তি দেয় সংবিধান ৷
On Constitution Day, we pay tribute to the framers of our Constitution. Their vision and foresight continue to motivate us in our pursuit of building a Viksit Bharat.— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2025
Our Constitution gives utmost importance to human dignity, equality and liberty. While it empowers us with…
সংবিধান দিবসের ইতিহাস
ব্রিটিশ শাসনের প্রায় 200 বছরের পরাধীনতা ত্যাগ করে 1947 সালে স্বাধীন হয় ভারত ৷ এরপর 1949 সালের 26 নভেম্বর সংবিধান গৃহীত হয় ৷ প্রতি বছর বিশেষ এই দিনের স্মরণে 26 নভেম্বর দেশজুড়ে সংবিধান দিবস পালিত হয় ৷ ভারতের গণপরিষদ সংবিধান গ্রহণের পর 1950 সালের 26 জানুয়ারি থেকে তা কার্যকর হয় । এরপর 2015 সালের 19 নভেম্বর কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক দেশবাসীর মধ্যে সাংবিধানিক মূল্যবোধ প্রচারের জন্য 26 নভেম্বরকে সংবিধান দিবস হিসাবে উদযাপনে স্বীকৃতি দেয় ৷
On Constitution Day, wrote a letter to my fellow citizens in which I’ve highlighted about the greatness of our Constitution, the importance of Fundamental Duties in our lives, why we should celebrate becoming a first time voter and more…https://t.co/i6nQAfeGyu— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2025
প্রধানমন্ত্রীর চিঠি
মহাত্মা গান্ধিকে উদ্ধৃত করে প্রধানমন্ত্রী তাঁর চিঠিতে জানান, কেবলমাত্র কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই অধিকার পাওয়া যায় ৷ দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য কর্তব্য পালন করা অত্যন্ত জরুরি ৷ ভবিষ্যত প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে বর্তমানের নীতি ও সিদ্ধান্তগুলি নির্ধারণ করা হয় ৷ এই মুহূর্তে ক্রমশ বিকশিত ভারতের দিকে পা বাড়াচ্ছে দেশ ৷ এই পর্যায়ে দেশের সকল নাগরিককে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের কথা মনে করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী ৷
এক্স হ্যান্ডেলের এক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "আমাদের সংবিধান মানবিক মর্যাদা, সাম্য এবং স্বাধীনতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয় ৷ আমাদের অধিকার প্রদানের পাশাপাশি নাগরিক হিসেবে আমাদের কর্তব্যের কথাও মনে করিয়ে দেয় ৷ এই কর্তব্য আমাদের সর্বদা পালন করার চেষ্টা করা উচিত । এই কর্তব্যগুলি একটি শক্তিশালী গণতন্ত্রের ভিত্তি ।" সংবিধানের খসরা তৈরিতে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের প্রতিও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "বিকশিত ভারত গঠনে তাঁদের দূরদর্শিতা আমাদের সর্বদা প্রেরণা জুগিয়েছে ৷"
সংবিধানের 60তম বার্ষিকীতে গুজরাতে আয়োজিত সংবিধান গৌরব যাত্রা এবং সংসদের বিশেষ অধিবেশন এবং 75 তম বার্ষিকীতে আয়োজিত দেশব্যাপী কর্মসূচির কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী ৷ কর্মসূচিতে রেকর্ড জনসাধারণের অংশগ্রহণের কথাও উল্লেখ করেন ৷ তবে, এই বছর সংবিধান দিবসের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে বলে জানান মোদি ৷ কারণ, এই বছর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, বিরসা মুন্ডার 150তম জন্মবার্ষিকী, বন্দে মাতরমের 150তম বার্ষিকী এবং শ্রী গুরু তেগ বাহাদুরজির 350তম শহিদ দিবস পালন করা হয়েছে ৷
পাশাপাশি, এদিন ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার দায়িত্বের উপরও জোর দেন মোদি ৷ স্কুল ও কলেজগুলিকে 18 বছর বয়সি প্রথম ভোটারদের সম্মান জানিয়ে সংবিধান দিবস উদযাপনের পরামর্শ দেন ৷ চিঠির শেষে দেশের নাগরিক হিসাবে প্রতিটি ব্যক্তিকে তাঁদের কর্তব্য পালনের জন্য আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী ৷
সংবিধান সদনের অনুষ্ঠান
76তম সংবিধান দিবস উপলক্ষে বুধবার সংবিধান সদনের প্রধান হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, উপ-রাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিরলা উপস্থিত ছিলেন ৷
भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, यह देश के हर नागरिक से किया गया एक पवित्र वादा है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 26, 2025
वादा कि चाहे कोई किसी भी धर्म या जाति का हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, गरीब हो या अमीर, उसे समानता, सम्मान और न्याय मिलेगा।
संविधान गरीबों और वंचितों का सुरक्षा कवच… pic.twitter.com/yjIDxhFfGo
সংবিধান দিবসে রাহুল গান্ধি
সংবিধান দিবসের 76তম পূর্তি উপলক্ষে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি জানান, যতক্ষণ সংবিধান সুরক্ষিত থাকবে, ততক্ষণ প্রতিটি ভারতীয়ের অধিকার সুরক্ষিত থাকবে । এক্স হ্যান্ডেলের একটি পোস্টে তিনি লেখেন, "ভারতের সংবিধান কেবল একটি বই নয় ৷ এটি দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে একটি প্রতিশ্রুতি ৷ ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, অঞ্চল, ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে এই প্রতিশ্রুতি সকলের জন্য সম্মান এবং ন্যায়বিচার প্রদান করে ৷"