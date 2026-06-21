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দিল্লি বিমানবন্দরে 45 মিনিট ধরে অপেক্ষায় প্রধানমন্ত্রী মোদি, নেপথ্য NEET পরীক্ষা

কলকাতায় আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ফেরার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদিকে দিল্লি বিমানবন্দরে প্রায় 45 মিনিট অপেক্ষা করতে হয়েছে।

PM Modi
দিল্লি বিমানবন্দরে 45 মিনিট ধরে অপেক্ষায় প্রধানমন্ত্রী মোদি (ফাইল ছবি: এএনআই)
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By PTI

Published : June 21, 2026 at 5:10 PM IST

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নয়াদিল্লি, 21 জুন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে একটি সংবেদনশীল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নিট (NEET) পরীক্ষার কারণে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কায় তিনি দিল্লি বিমানবন্দরে প্রায় 45 মিনিট অপেক্ষা করেন। এই পদক্ষেপটি নেওয়া হয়েছিল কারণ দুপুর 2টোয় নিট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রোটোকল অনুযায়ী, কনভয়ের প্রস্থান পথে কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এতে ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধা হতে পারত। তাই, প্রধানমন্ত্রী মোদি দুপুর 2টো পর্যন্ত বিমানবন্দরে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেন।

রবিবার দুপুর 1টা নাগাদ দিল্লি বিমানবন্দরে অবতরণ করে প্রধানমন্ত্রীর বিমান। সেখান থেকে নিজের বাসভবনে যাওয়ার কথা ছিল মোদির। প্রধানমন্ত্রীর কনভয় দুপুর 1টা 15 মিনিটে নির্ধারিত সময়ে রওনা হতে পারত ৷ কিন্তু, নিট পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের যাতে অসুবিধা না হয় এবং তাঁর কনভয়ে যান চলাচল ব্যাহত না হয়, তাই প্রধানমন্ত্রী কিছুক্ষণ দিল্লি বিমানবন্দরে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেন। এই সময়ে নিরাপত্তা ও যান চলাচলের ব্যবস্থাও বিবেচনা করা হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় একটি যোগ অনুষ্ঠান এবং ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পর রবিবার নয়াদিল্লিতে ফিরেছেন। দুপুর 1টা 15 মিনিট থেকে দুপুর 2টোয় শুরু হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী মোদি বিমানবন্দর থেকে রওনা হন।

অনিয়ম ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের জেরে আগের নিট পরীক্ষাটি বাতিল হওয়ার পর, কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে দেশজুড়ে নিট-ইউজি পরীক্ষা ফের অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ভারতে 5,440টি কেন্দ্রে এবং বিদেশে 14টি কেন্দ্রে 20 লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থী অংশ নেওয়ায়, এনটিএ এই পরীক্ষার জন্য ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। প্রায় 1 লক্ষ 38 হাজার সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে পরীক্ষাকেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এআই প্রযুক্তির মাধ্যমে। ইলেকট্রনিক গ্যাজেটের মাধ্যমে নকল ঠেকাতে প্রায় 50 হাজারেরও বেশি সিগন্যাল জ্যামার বসানো হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে NEET পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে দিল্লি বিমানবন্দরে প্রায় 45 মিনিট অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

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PM MODI
DELHI AIRPORT
NEET UG RE EXAMINATION
NEET UG
PM MODI WAITED AT DELHI AIRPORT

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