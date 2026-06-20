পশ্চিমবঙ্গ দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে ভারত নির্মাণে বাংলার অবদান মনে করালেন মোদি

পশ্চিমবঙ্গ দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে ভারত নির্মাণে বাংলার অবদান মনে করালেন মোদি
বিকেলে আসছেন রাজ্য় সফরে তার আগে এক্স হ্যান্ডেলে রাজ্যবাসীকে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী ৷ বার্তা দিলেন শাহ-শুভেন্দুও ৷
Published : June 20, 2026 at 11:53 AM IST
নয়াদিল্লি ও কলকাতা 20 জানুয়ারি: বঙ্গ সফরে আসার আগে রাজ্যের বাসিন্দাদের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রাী নরেন্দ্র মোদি ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ থেকে শুরু করে বাংলার নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷
শনিবার বিকেলে দু'দিনের রাজ্য সফরে আসছেন মোদি ৷ তার আগে এদিন সকালে এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, "পশ্চিমবঙ্গের ভাইবোনেদের পশ্চিমবঙ্গ দিবসের শুভেচ্ছা জানাই ৷ আজ এমন একটা দিন যা আমাদের বুঝিয়ে দেয় আধুনিক ভারত নির্মাণে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ৷ বাংলা এমন এক রাজ্য যা সাহিত্য থেকে শুরু করে সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য এবং সামাজিক সংস্কারের বড় ভূমিকা পালন করে এসেছে ৷ নানা বিষয়ে সেই সুদূর অতীত থেকে দেশকে জাগরিত করতে বড় ভূমিকা নিয়ে এসেছে বাংলা ৷"
Warm greetings to my sisters and brothers of West Bengal on the occasion of Paschimbanga Divas.— Narendra Modi (@narendramodi) June 20, 2026
This day celebrates a state that has profoundly shaped India's history through its contributions to diverse areas be it literature, music, art, spirituality, science, trade and…
এরপর 20 জুন দিনটিকে কেন পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে সেটাও ব্যাখা করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি লেখেন, "পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে আজকের দিনটার তাৎপর্য বিরাট ৷ আজকের এই বিশেষ দিনেই শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নিশ্চিত করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অংশ হবে ৷ এবছরই আমরা শ্যামাপ্রসাদের জন্মের 125 বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান করছি ৷ "
পোস্টের শেষের দিকে উন্নয়নের প্রশ্নে এবং বাংলার নাগরিকদের আশা ও আকাঙ্খা পূরণে রাজ্য সরকারের পাশে থাকার বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি লেখেন, "মানুষের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার সরকারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে ৷ "
পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে সকল রাজ্যবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।— Amit Shah (@AmitShah) June 20, 2026
সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পীঠস্থান এই বাংলা ভক্তি আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং নবজাগরণ থেকে শুরু করে দেশ গঠনের প্রতিটি পর্যায়ে অসামান্য অবদান রেখেছে। স্বামী বিবেকানন্দ,… pic.twitter.com/m7urNpjIOs
বাংলায় পোস্ট করে শুভেচ্ছা জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷ তিনি লেখেন, "পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে সকল রাজ্যবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের পীঠস্থান এই বাংলা ভক্তি আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং নবজাগরণ থেকে শুরু করে দেশ গঠনের প্রতিটি পর্যায়ে অসামান্য অবদান রেখেছে। স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো মহামানবদের এই পবিত্র ভূমি, আজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে তার গৌরবময় ঐতিহ্য ও বৈভব পুনরুদ্ধারের পথে এগিয়ে চলেছে। মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন রাজ্যের সকল মানুষের জীবন সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণে পরিপূর্ণ করে তোলেন।"
আজ ২০ জুন। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন এবং বাঙালির ভাগ্যনির্ধারক দিন।— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) June 20, 2026
এই ঐতিহাসিক দিনে সমস্ত রাজ্যবাসীকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও গৈরিক অভিনন্দন।
দীর্ঘ কয়েক দশক পর, এই প্রথমবার ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত আমাদের… pic.twitter.com/yMKRkxNis1
20 জুন দিনটিকে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বাঙালির ভাগ্যনির্ধারক দিন বলে চিহ্নিত করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই ঐতিহাসিক দিনে সমস্ত রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও গৈরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি ৷ এক্স হ্যান্ডেলে করা এক দীর্ঘ পোস্টে শুভেন্দু লেখেন, "দীর্ঘ কয়েক দশক পর, এই প্রথমবার ভারত কেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত আমাদের রাষ্ট্রবাদী সরকার পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির প্রকৃত ও ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমকে পূর্ণ মান্যতা দিয়ে ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস’ সরকারিভাবে পালন করতে চলেছে। আমাদের ইতিহাসকে মুছে ফেলার যে ঘৃণ্য চক্রান্ত হয়েছিল, আজ তার অবসান ঘটেছে। অবসান ঘটেছে ভোটব্যাঙ্ক ও তোষণের রাজনীতির এক অন্ধকারময় অধ্যায়ের।"
তিনি আরও লেখেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বিগত সরকার শুধুমাত্র নিজস্ব ভোটব্যাঙ্ক রক্ষা এবং নির্লজ্জ তোষণের রাজনীতি চরিতার্থ করার জন্য এই পবিত্র দিনটির গুরুত্বকে সম্পূর্ণ ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ইতিহাসের পাতা থেকে বাঙালির এই আত্মপরিচয়ের লড়াইকে মুছে ফেলার অপচেষ্টা করা হয়, যাতে মানুষ নিজের শিকড় এবং পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির নেপথ্যের প্রকৃত নায়কদের ভুলে যান। কিন্তু সত্যকে কখনও চিরতরে চেপে রাখা যায় না। আমাদের সরকার সেই ঐতিহাসিক ভুলকে সংশোধন করে আজ বাংলার প্রকৃত ইতিহাসকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।"