মালয়েশিয়ায় মোদি-ট্রাম্প সাক্ষাৎ নয়, আসিয়ান সম্মেলনে ভার্চুয়ালি থাকবেন প্রধানমন্ত্রী

মালয়েশিয়ায় মোদি-ট্রাম্প সাক্ষাৎ নয়, আসিয়ান সম্মেলনে ভার্চুয়ালি থাকবেন প্রধানমন্ত্রী
মালয়েশিয়ায় যাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ কিন্তু অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় এখনই মালয়েশিয়ায় আসিয়ান সম্মেলনে যেতে পারছেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।
By PTI
Published : October 23, 2025 at 3:08 PM IST
নয়াদিল্লি, 23 অক্টোবর: ট্রাম্পকে এড়ানোর কৌশল ! মালয়েশিয়ায় আসিয়ান সম্মেলনে যাচ্ছেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মোদি আগামী সপ্তাহে আসিয়ান সম্মেলনে ভার্চুয়ালি যোগ দেবেন ৷ মোদির পরিবর্তে যাবেন বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর ৷ ঘোষিত কোনও বৈঠকের-সূচি না-থাকলেও মালয়েশিয়া সফরে যাওয়ার কথা ছিল দুই রাষ্ট্রনেতারই ।
জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে ফোনে কথা হয় মোদির ৷ তখনই তাঁকে ভার্চুয়ালি হাজির থাকার কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। পরে এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লেখেন, “আমার বন্ধু, মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে কথা হয়েছে । মালয়েশিয়ার আসিয়ান চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছি ৷ আসন্ন শীর্ষ সম্মেলনের সাফল্যের জন্য শুভকামনা রইল৷” একই সঙ্গে তিনি লেখেন, “ভার্চুয়ালি আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য এবং আসিয়ান-ভারত কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও মজবুত করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি ৷” উল্লেখ্য, আসিয়ান সম্মেলন 26 থেকে 28 অক্টোবর পর্যন্ত চলবে ৷
মালয়েশিয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাশাপাশি আসিয়ান গোষ্ঠীর অংশীদার বেশ কয়েকটি দেশের নেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে । ট্রাম্প 26 অক্টোবর দুই দিনের সফরে কুয়ালালামপুর যাবেন । প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে এই সম্মেলনের ফাঁকে ট্রাম্পের দেখা হওয়ার কথা ছিল৷ কিন্তু মোদির ভার্চুয়ালি থাকার জেরে সেই সম্ভবনা কার্যত খারিজ হয়ে গেল ৷
1992 সালে একটি সেক্টরাল অংশিদারিত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আসিয়ান-ভারত সংলাপ শুরু হয় । 1995 সালের ডিসেম্বরে এটি পূর্ণ সংলাপ অংশীদারিত্বে এবং 2002 সালে শীর্ষ পর্যায়ের অংশীদারিত্বে রূপান্তরিত হয় । আসিয়ানের 10টি সদস্য দেশের মধ্যে রয়েছে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপিন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ব্রুনাই, ভিয়েতনাম, লাওস, মায়ানমার এবং কম্বোডিয়া । ভারত এবং আসিয়ানের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে ৷ এর লক্ষ্য বাণিজ্য ও বিনিয়োগের পাশাপাশি নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
বুধবারই জানা গিয়েছিল, সময়সূচি সংক্রান্ত সমস্যার কারণে রবিবার থেকে শুরু হওয়া আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনে এবং বৈঠকে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মালয়েশিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা কম । জানা গিয়েছে, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এই বৈঠকে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন । আসিয়ান (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সংগঠন) শীর্ষ সম্মেলন 26 থেকে 28 অক্টোবর কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত হবে । তবে আসিয়ান-ভারত শীর্ষ সম্মেলনে ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ মালয়েশিয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাশাপাশি আসিয়ানের সংলাপ অংশীদার বেশ কয়েকটি দেশের নেতাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে।