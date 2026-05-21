বিকেলে মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী, পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব

বিকালে মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী (ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 21, 2026 at 2:55 PM IST

নয়াদিল্লি, 21 মে: পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট এবং আন্তর্জাতিক জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় 'সেবা তীর্থ'-এ মন্ত্রিসভার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন ৷ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার লক্ষ্যে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী (UAE), নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, নরওয়ে এবং ইতালি— পাঁচ দেশে ছয় দিনের সফর শেষে এই বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷

সূত্রের খবর অনুযায়ী, এদিন বিকেল পাঁচটায় নির্ধারিত রয়েছে এই বৈঠক ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা, স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রীরা এবং অন্যান্য প্রতিমন্ত্রীরা উপস্থিত থাকবেন বৈঠকে ৷ এমন সময়ে এই বৈঠক করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী যখন পশ্চিম এশিয়ার উত্তেজনা এবং গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বাণিজ্য পথ 'হরমুজ প্রণালী'কে ঘিরে বিঘ্ন বা অস্থিরতার কারণে আন্তর্জাতিক জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তীব্র আকার ধারণ করেছে ৷

সূত্রের খবর, এই বৈঠকটিকে সরকারের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ 'মধ্যবর্তী পর্যালোচনা' হিসেবে দেখা হচ্ছে ৷ মনে করা হচ্ছে, সুশাসন সংক্রান্ত বিষয়া, পশ্চিম এশিয়ার চলমান সঙ্কট, জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ এবং সম্ভাব্য রাজনৈতিক ঘটনাবলি নিয়ে বৈঠকে মূলত আলোচনা করা হবে ৷ এর আগে প্রধানমন্ত্রী মোদি দেশের নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন, যেন তাঁরা আমদানিকৃত জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমিয়ে, পরিবেশ-বান্ধব বিকল্প ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বা সহনশীলতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখা উচিত ৷ জ্বালানি সঙ্কটের বিষয়টি মাথায় রেখে তিনি জনগণকে গণপরিবহণ ব্যবহার করতেও আহ্বান জানিয়েছিলেন ৷ পাশাপাশি পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে রেল ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং যেখানে সম্ভব সেখানে বৈদ্যুতিক যানবাহনের ব্যবহার বাড়ানোর জন্যও তিনি আহ্বান জানিয়েছেন ৷

উল্লেখ্য, চলতি সপ্তাহের শুরুর দিকেই সারা দেশজুড়ে জ্বালানির দাম সংশোধন করে তা বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ দিল্লিতে পেট্রলের দাম 87 পয়সা বেড়ে প্রতি লিটার 98.64 টাকায় দাঁড়িয়েছে ৷ অন্যদিকে, ডিজেলের দাম 91 পয়সা বেড়ে প্রতি লিটার 91.58 টাকায় পৌঁছেছে ৷ মুম্বই, চেন্নাই ও কলকাতা-সহ দেশের প্রায় সব বড় শহরেই জ্বালানির দামে অনুরূপ বৃদ্ধির ঘটনা নথিবদ্ধ করা হয়েছে। গত 15 মে জ্বালানির দাম প্রতি লিটারে তিন টাকা বৃদ্ধির ঘটনার পর, এক সপ্তাহেরও কম সময়ের ব্যবধানে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির এটি ছিল দ্বিতীয় ঘটনা। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে যুক্তরাষ্ট্র, ইজরায়েল এবং ইরানের মধ্যে শুরু হওয়া বৈরিতার জেরে সৃষ্ট উত্তেজনার কারণে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ক্রমাগত চড়া বা ঊর্ধ্বমুখী অবস্থায় রয়েছে ৷

গত 15 থেকে 20 মে পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন, নরওয়ে এবং ইতালি—এই পাঁচটি দেশে তাঁর সরকারি সফর সফলভাবে সম্পন্ন করার পর, বুধবার রোম থেকে দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ ইতালি সফরকালে প্রধানমন্ত্রী মোদি সেদেশের প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। এই বৈঠকের সূত্র ধরেই দুই দেশ তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে এক নতুন উচ্চতায় উন্নিত করে 'বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্ব'-এর মর্যাদা প্রদান করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন যে, তাঁর ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনির সঙ্গে আলোচনায় বিভিন্ন বিস্তৃত ক্ষেত্র উঠে এসেছে ৷

সম্পাদকের পছন্দ

