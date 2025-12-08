মোদির মুখে বঙ্কিমদা, বন্দে মাতরমের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে কংগ্রেস; তোপ প্রধানমন্ত্রীর
জরুরি অবস্থা থেকে শুরু করে নেহরু- বন্দে মাতরম নিয়ে বিতর্কের শুরু থেকে শেষ কংগ্রেসকে কড়া আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷
Published : December 8, 2025 at 1:50 PM IST
নয়াদিল্লি, 8 ডিসেম্বর: বন্দে মাতরমের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে কংগ্রেস ৷ লোকসভায় জাতীয় গান সংক্রান্ত বিশেষ আলোচনায় অংশ নিয়ে সোমবার এমনই দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সরাসরি দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নাম উল্লেখ করে মোদি বলেন, মুসলিম লিগের চাপের কাছে মাথা নত করে বন্দেমাতরমে গানটি খণ্ডিত করেছেন নেহরু ৷
এদিন একটি প্রসঙ্গে বন্দে মাতরমের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বঙ্কিমদা বলে সম্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ প্রতিবাদ করেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় ৷ তারপর অবশ্য বক্তব্যের বাকি অংশে প্রধানমন্ত্রীকে বঙ্কিমবাবু বলতে শোনা যায় ৷
বক্তব্যের একটি অংশে বন্দে মাতরম নিয়ে মুসলিম লিগের বিরোধিতা প্রসঙ্গে বিস্তারিত তথ্য় তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, মহম্মদ আলি জিন্না বন্দে মাতরম নিয়ে তাঁর আপত্তির কথা নেহরুকে জানান ৷ তিনি তখন কংগ্রেসের সভাপতি ৷ জিন্নার আপত্তি তাঁকে অস্বস্তির মুখে ফেলে দেয় ৷ কিন্তু নেহরু সেই ভিত্তিহীন আপত্তির প্রতিবাদ করেননি ৷ মুসলিম লিগের বক্তব্য খারিজ করে একটি কথাও বলেননি ৷ উল্টে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত গানটির মূল্যায়ন করতে শুরু করেন ৷
জিন্নার আপত্তির পাঁচদিন বাদে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে চিঠি লেখেন নেহরু ৷ মোদি জানান, সেখানে নেহরু লেখেন, "বন্দেমাতারমের প্রেক্ষাপট আমি পড়েছি ৷ সেই প্রেক্ষাপট দেখে আমার মনে হয় এতে মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হতে পারে ৷" আর তাই তা নিয়ে চর্চা করা দরকার বলে জানান তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি ৷ শুধু তাই নয় এই চর্চার জন্য কলকাতাকে বেছে নেওয়া হয় বলে জানান মোদি ৷ তাঁর দাবি, বঙ্কিমবাবুর বাংলা আর বঙ্কিমবাবুর কলকাতায় কংগ্রেসের এমন কাণ্ড দেখে দেশ অবাক হয়েছিল ৷ প্রতিবাদে সামিল হয়েছিল ৷ অনেক জায়গায় প্রভাত ফেরিও বেরিয়েছিল ৷ কিন্তু এতকিছুর পরও কংগ্রেস বন্দেমাতরমের সঙ্গে সমঝোতা করেছে ৷ মুসলিম লিগের সামনে আত্মসমপর্ণ করেছে ৷ এটা কংগ্রেসের তোষণের রাজনীতি ৷ সেই ধারা এখনও চলছে ৷