মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতা নিয়ে ট্রাম্প-মোদি কথা, ইরানের বন্দর অবরুদ্ধ করল আমেরিকা

মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতা নিয়ে ট্রাম্প-মোদি কথা, ইরানের বন্দর অবরুদ্ধ করল আমেরিকা
ইরানের বন্দর অবরুদ্ধ করে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধবিরতিকে আরও একবার প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাল আমেরিকা ৷
Published : April 14, 2026 at 9:09 PM IST
নয়াদিল্লি, 14 এপ্রিল: মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ফোন করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ মঙ্গলবার সন্ধ্য়ায় এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে এই খবর দেন প্রধানমন্ত্রী ৷
তিনি লেখেন, "আমার বন্ধু ট্রাম্পের কাছ থেকে ফোন পেলাম ৷ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের মধ্য়ে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷ নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক আরও মজবুত করা নিয়েও আমাদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে ৷ অন্য কয়েকটি বিষয়েরা পাশাপাশি আমরা মধ্য়প্রাচ্যের পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করেছি ৷ হরমুজ প্রণালীর খোলা থাকা এবং সেটিকে নিরাপদে রাখা খুবই জরুরি বিষয় ৷" দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে এই বৈঠককে ইতিবাচক পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছেন ভারতের আমেরিকার রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর
এদিকে, ইসলামাবাদে গত সপ্তাহে হওয়া ইরান-আমেরিকা শান্তি বৈঠক থেকে কোনও সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসেনি ৷ এরইমধ্যে ইরানের বন্দর অবরুদ্ধ করে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধবিরতিকে আরও একবার প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাল আমেরিকা ৷ উত্তেজনা বাড়িয়ে আমেরিকার আচরণকে দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে তোপ দাগল চিন ৷
গত সপ্তাহে ইসলামাবাদে ইরানের স্পিকারের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স ৷ তবে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার নিয়ে জটিলতার জেরে সমাধান সূত্রে পৌঁছতে পারেনি কোনও পক্ষ ৷ আমেরিকা ও তাদের মিত্র দেশগুলির জন্য হরমুজ প্রণালী বন্ধই রেখেছে ইরান ৷ সে সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান ইরান চুক্তি না-মানলে হরমুজ প্রণালী অবরুদ্ধ করবে আমেরিকার নৌসেনা ৷ এবার ইরানের বন্দর অবরুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল ওয়াশিংটন ৷
এমতাবস্থায় আমেরিকা ও ইরানকে আরও একবার বৈঠকে বসানোর চেষ্টা চালাচ্ছে বলে দাবি করেছে পাকিস্তান ৷ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পাক প্রশাসনের দুই আধিকারিকের সঙ্গে কথা হয়েছে সংবাদ সংস্থা এপির ৷ তাঁরা জানিয়েছেন, প্রথম বৈঠকটি শান্তি প্রক্রিয়ার একটি অংশ ছিল ৷ সেখান থেকে স্থায়ী সমাধানের আশা কোনও পক্ষই করেনি ৷ বৃহস্পতিবার এই আলোচনা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে ৷ তবে বিস্তারিত কোনও তথ্য জানায়নি কোনও পক্ষই ৷
28 ফেব্রুয়ারি ইরানে একযোগে হামলা চালায় আমেরিকা ও ইজরায়েল ৷ সেই থেকে যুদ্ধের শুরু ৷ আমেরিকা ও ইজরায়েলকে অবাক করে পাল্টা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে হামলা চালায় ইরানও ৷ শেষমেশ দিন কয়েক আগে দুসপ্তাহের জন্য় যুদ্ধ স্থগিত করার কথা জানায় দুপক্ষ ৷ এরইমধ্যে ইজরায়েল লেবাননে হামলা করে ৷ তাতে 150 জনের প্রাণ যায় ৷ এরপর যুদ্ধবিরতির শর্ত ভেঙে হরমুজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় ইরান ৷ সেখান থেকেই শান্তি বৈঠকের প্রক্রিয়া শুরু করে পাকিস্তান ৷ পাকিস্তানের এই মধ্য়স্থতা যে দালালি ছাড়া আর কিছু নয় এবং তাদের মতো ভারত যে এই ধরনের কাজ করে না সেটা মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তি নিয়ে আয়োজিত একটি বৈঠকে আগেই জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷