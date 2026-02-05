বাংলায় নির্মমতার সরকার চলছে, রাজ্য়সভায় তোপ মোদির

বাংলায় নির্মমতার সরকার চলছে, রাজ্য়সভায় তোপ মোদির
তৃণমূলের পাশাপাশি কংগ্রেসকেও আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "তাদের মুখে সংবিধান শব্দটি মানায় না ৷ তারা আদিবাসী রাষ্ট্রপতিকে অপমান করতে ছাড়েনি ৷"
Published : February 5, 2026 at 6:25 PM IST
নয়াদিল্লি, 5 ফেব্রুয়ারি: বুধবার সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে অংশ নিয়ে বিজেপি থেকে শুরু করে নির্বাচন কমিশনকে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ একদিন বাদে রাজ্য়সভা থেকে তাঁর সরকারকে নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁর কথায়, "বাংলায় নির্মতার সরকার চলছে ৷"
তৃণমূল সাংসদরা সংসদে অনেক কখা বলেছেন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমাদর উপদেশ দেওয়ার আগে নিজেদের দিকে নজর দিন ৷ বাংলার পরিস্থিতি যতটা খারাপ হওয়ায় সম্ভব, আপনাদের সময় ঠিক ততটা খারাপ হয়েছে ৷ সরকারের থাকার সুখ ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না ৷ উন্নত দেশও অনুপ্রবেশকারীদের দেশ থেকে বের করে দিচ্ছে ৷ আর এখানে অনুপ্রবেশকারীদের সাহায্য করা হচ্ছে ৷ যাঁরা এসব করে তাঁদের দেশর যুবকযুবতীরা ক্ষমা করবে না ৷ গরিব মানুষের জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে ৷ নারীদের কোনও নিরাপত্তা নেই ৷ আবারও বলছি, আমাদের উপদেশ হওয়ার আগে আপনারা নিজেদের রাজ্যের পরিস্থিতিতে বদল আনুন ৷"
ভাষণের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বিকশিত ভারত নির্মাণের দ্বিতীয় কোয়ার্টার খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে ৷ আমরা এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছি ৷ এখানে আমরা হাল ছাড়ব না ৷ এগিয়ে যাব ৷ ভারতের উন্নতির জন্য এটাই সবচেয়ে ভালো সময় ৷ বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশে বয়স্ক লোকের সংখ্যা বাড়ছে ৷ ভারতে বাড়ছে তরুণদের সংখ্যা ৷ আমাদের যুবশক্তির কাছে সংখ্যা থেকে শুরু করে ইচ্ছেশক্তি সবই আছে ৷" এরপরই তিনি জানান, বিশ্ব এখন নানা ধরনের সঙ্কটে মোকাবিলা করছে ৷ আর তাতে দুনিয়ার কাছে ভারত আশার আলো ৷" অন্য একটি প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানান, স্বাধীনতার সময় ভারত ষষ্ঠ বড় অর্থনীতি ছিল ৷ কংগ্রেস 11 নম্বরে পৌঁছে দিয়েছিল ৷ এখন ভারত বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় বৃহৎ অর্থনীতি হওয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ৷
বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের আর্থিক চুক্তির প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, "ভারত অনেক দেশের জন্য বিশ্ববন্ধু ৷ বিশ্ব এখন গ্লোবাল সাউথের কথা বলে ৷ অর্থনীতির দিক থেকে ভারত গ্লোবাল সাউথের অন্য়তম বলিষ্ঠ কণ্ঠ হয়ে উঠেছে ৷"
কংগ্রেসকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, "লালকেল্লায় কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ থেকে স্পষ্ট তাঁদের কোনও দূরদর্শিতা ছিল না ৷ তাঁদের ইচ্ছেশক্তিও ছিল না ৷ ক্ষমতায় আসার পর আমাদের অনেকটা সময় কংগ্রেসের ভুল ঠিক করতে লেগেছে ৷ কিন্তু দেশ এখন নীতির উপর চলে ৷ আমরা সংস্কার আর রূপান্তরের পথে চলি ৷ দেশ এখন সংস্কার এক্সপ্রেসে সওয়ার হয়েছে ৷ নীতিতে পরিবর্তন করেছি ৷ ভারত এখন বিশ্বের সঙ্গে লড়াই করতে পারে ৷ এখন বণিক সংগঠন আমাদের আগের থেকে অনেক বেশি সম্মান করে ৷"
এমএসএমই অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ৷ তিনি জানান, আমরা বিমান তৈরি না-করলে বিমানের অংশ তৈরি করি ৷ ভারতের এই পরিবর্তনকে বিশ্ব গ্রহণ করেছে ৷ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ট্রেড ডিলের প্রশংসা দুনিয়া করেছে ৷ দেশে শহর ও গ্রামের যুবকদের ভালো হবে ৷ বিশ্বের বাজার তাঁদের জন্য খুলে গিয়েছে ৷ দেশ আপনাদের সঙ্গে আছে ৷ বিশ্ব আপনাদের স্বাগত জানাতে তৈরি ৷ ভারতের পেশাজীবীদের সামনে বিরাট সুযোগ ৷