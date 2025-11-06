অনুপ্রবেশ নিয়ে কংগ্রেস-আরজেডিকে তোপ মোদির, ভোট চলাকালীন প্রভাবিত করার চেষ্টা ; দাবি বিরোধীদের

অনুপ্রবেশ নিয়ে কংগ্রেস-আরজেডিকে তোপ মোদির, ভোট চলাকালীন প্রভাবিত করার চেষ্টা ; দাবি বিরোধীদের
ভোটের দিনই সভা করে ভোটারদের প্রভাবিত করতে চাইছেন মোদি-এমনই দাবি বিরোধীদের ৷ মোদির পাশাপাশি বিরোধীদের তোপ অমিত শাহেরও ৷
Published : November 6, 2025 at 6:50 PM IST
আরারিয়া/ ভাগলপুর, 6 নভেম্বর : কমবেশি 60 কিলোমিটার দূরে চলছে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ ৷ আর সেখানে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের প্রচারে ঝড় তুললেন প্রধানমন্ত্রী ৷ অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি 'দুর্বলতা' দেখানো থেকে শুরু করে হিন্দু দেবদেবীদের 'অপছন্দ' করার প্রশ্নে তোপ দাগলেন মোদি ৷ এভাবে পাশের জেলায় সভা করে প্রধানমন্ত্রী ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন বলে পাল্টা আক্রমণ শানাল বিরোধীদের ৷
প্রথম দফার ভোটের দিন আরারিয়া এবং ভাগলপুরে সভা করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ দুটি সভা থেকেই তাঁর অভিযোগ, অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি দুর্বলতা আছে কংগ্রেস ও আরজেডির ৷ ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি করতে গিয়ে তারা ভগবান রাম থেকে শুরু করে ছটি মাইয়া-কেও অপছন্দ করে ৷ অযোধ্যায় নবনির্মিত রামমন্দির দর্শন করতেও বিরোধীদের আগ্রহ নেই বলে তাঁর দাবি ৷
আরারিয়ার সভা থেকে বিহারে জঙ্গলের রাজত্বের অবসান ঘটানো নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের প্রশংসাও করেন মোদি ৷ তিনি বলেন,"15 বছর ধরে জঙ্গলরাজ চলেছিল বিহারে ৷ এই সময়ের মধ্যে কোনও নতুন জাতীয় সড়ক তৈরি হয়নি ৷ উচ্চশিক্ষার জন্য কোনও ব্যবস্থাও হয়নি ৷ কিন্তু এনডিএ-র শাসনে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে ৷ বিহারকে জঙ্গলরাজ থেকে বের করে সুশাসনের পথে নিয়ে আসতে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে ৷"
নিজের ভাষণের আরও একটি অংশে প্রধানমন্ত্রী আরজেডির শাসন কালের সঙ্গে এনডিএ আমলের তুলনা টানেনও মোদি ৷ তাঁর দাবি, 1990 সাল থেকে 2005 সাল পর্যন্ত বিহারে জঙ্গলের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ৷ কিন্তু এনডিএ আমলে বিহারে প্রভূত উন্নয়ন হয়েছে ৷ এখানে আরও একবার অনুপ্রবেশকারীদের প্রসঙ্গ তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানান, উন্নয়নের সুফল সকলের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল অনুপ্রবেশ ৷
ভাগলপুরের সভা থেকে 1989 সালে ভয়াবহ দাঙ্গা নিয়ে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ ওই হিংসার ঘটনায় বহু মানুষের প্রাণ গিয়েছিল বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী জানান, তখন রাজ্যে কংগ্রেসের সরকার ছিল ৷ আর তাই এই পাপ কংগ্রেস কোনওদিন মুছে ফেলতে পারবে না ৷ অন্যদিকে, বেতিয়ার সভা থেকে বিরোধীদের আক্রমণ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও ৷ তিনি বলেন, "আপনারা কি জানতে চান 14 নভেম্বর কী হতে চলেছে ? আমি এখনই বলে দিচ্ছি ৷ সেদিন সকাল আটটা থেকে ভোটের গণনা শুরু হবে ৷ 11টার মধ্যে লালু প্রসাদ যাদব আর রাহুল গান্ধির দলের পরাজয় নিশ্চিত হবে ৷ "
একদিন আগে রাজ্যে নির্বাচনী প্রচার করে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সমালোচনা করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংও ৷ সম্প্রতি সেনাবাহিনী সংক্রান্ত বিষয়ে মন্তব্য করে বিজেপির তোপের মুখে পড়়েছেন রাহুল ৷ বিজেপির আমলে দেশের পিছিয়ে পড়া শ্রেণিকে আরও বেশি পরিমাণে বঞ্চিত করা হয়েছে বলে তাঁর দাবি ৷
নিজের কথার সমর্থনে বেশ কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছিলেন রাজীব-তনয় ৷ অন্য কয়েকটি ক্ষেত্রের পাশাপাশি ভারতীয় সেনারও উল্লেখ করেন রায়বরেলির সাংসদ ৷ তিনি জানান, সেনা বাহিনীর মাত্র দশ শতাংশ উচ্চবর্ণের প্রতিনিধি ৷ তারাই বাকিদের নিয়ন্ত্রণ করে ৷ এই প্রসঙ্গে তোপ দাগেন রাজনাথ ৷ মোদি মন্ত্রিসভার এই প্রবীণ সদস্য় মনে করেন, "এই ধনের মন্তব্য করে সেনা বাহিনীতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চাইছেন রাহুল ৷"