উন্নয়ন করতে না-পারার দায় কৌশলে হিন্দুদের উপর চাপিয়েছিল কংগ্রেস, এনডিএ-র সভা থেকে তোপ মোদির

উন্নয়ন করতে না-পারার দায় কৌশলে হিন্দুদের উপর চাপিয়েছিল কংগ্রেস, এনডিএ-র সভা থেকে তোপ মোদির
শরিক দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক শেষে কংগ্রেসকে আক্রমণের পাশাপাশি নিজের সরকারে উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরেন মোদি ৷
By PTI
Published : June 10, 2026 at 9:06 PM IST
নয়াদিল্লি, 10 জুন: এনডিএ-র বৈঠক থেকে উন্নয়ন প্রসঙ্গে কংগ্রেসকে আবারও তীব্র আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁর দাবি, অতীতে দ্রুত গতিতে উন্নয়ন করতে না পারর দায় হিন্দুদের উপর চাপিয়েছিল কংগ্রেস ৷ 2014 সালে এনডিএ সরকার ক্ষমতায় এসে দেশের আশা-আকাঙ্খা পূরণ করছে বলেও এদিন দাবি করেন মোদি ৷
ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বুধবার রেকর্ড গড়লেন মোদি ৷ 4 হাজার 399 দিনের নিরবচ্ছিন্ন কার্যকাল সম্পূর্ণ করে তিনি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেলেন। এদিনই দিল্লির ভারত মণ্ডপে বৈঠকে বসেছিলেন এনডিএ-র নেতারা ৷ এই বৈঠক শেষে এদিন সন্ধ্য়ায় ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী ৷
ভাষণের শুরুর দিকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এত দীর্ঘদিন ধরে ভারত মায়ের সেবা করার সুযোগ পাওয়া আমার কাছে ঈশ্বরের আশীর্বাদের সমান ৷ আর আমার কাছে দেশের প্রতিটি নাগরিকই ঈশ্বরের রূপ ৷ এই অর্জনে এনডিএর প্রতিটি শরিক দলের ভূমিকা সমান ৷ আমি এনডিএ পরিবারের সবাইকে এই বিশেষ সাফল্য উৎসর্গ করছি ৷" ভাষণের একটি অংশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "2014 সালের আগের কয়েকটি দশকে দেশে অস্থিরতা ছিল ৷ এখন দেশ স্থায়ী সরকার আছে ৷ আর দেশবাসী এই স্থায়ী সরকারের সিদ্ধান্ত নিতে পারার ক্ষমতার প্রশংসা করছে ৷"
এরপরই কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করেন মোদি ৷ তাঁকে বলতে শোনা যায়, "কংগ্রেসে দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল ৷ সেই বিশ্বাসঘাতকতার পর দেশ আমাদের উপর আস্থা রেখেছে ৷ আমরা দেশের বিশ্বাসকে মজবুত করতে পেরেছি ৷ দেশের জনগণ প্রথমবার দেখেছে, কোনও সরকার যদি সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে উন্নয়ন করতে চায় তাহলে তার ফল কী হতে পারে ৷ আমাদের সরকারের আমলে 25 কোটি মানুষ দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়েছেন ৷ আমরা তাঁদের বোঝাতে পেরেছি একদিন জীবন-যন্ত্রণা শেষ হবে ৷ স্বপ্ন পূরণ হবে ৷" এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, 140 কোটির দেশবাসীর এই সরকারের কাছে অনেক প্রত্যাশা আছে ৷ সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে সরকারে থাকা সকলকে দিনরাত কাজ করতে হবে ৷ তাঁর মতে, আজ দেশের প্রতিটি নাগরিক এক বিকশিত ভারতের স্বপ্ন দেখেন ৷ এই স্বপ্ন আমাদের পূরণ করতেই হবে ৷
দেশের সবচেয়ে প্রাচীন দলকে আক্রমণ করে তিনি আরও বলেন, "কংগ্রেস দেশকে অসহায় পরিস্থিতির মধ্যে এনে ফেলেছিল ৷ কংগ্রেস বুঝিয়েছিল ভারতের মতো দেশে উন্নয়ন দ্রুত গতিতে সম্ভব নয় ৷ এখান উন্নয়ন শুধু ধীর গতিতেই করা সম্ভব ৷ শুধু তাই নয়, নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে কৌশলের অংশ নিয়েছিল কংগ্রেস ৷ দেশের উন্নয়নের এই গতিকে তারা হিন্দু গর্থ রেট বলত ৷ মানে কংগ্রেসের অপারদর্শিতা এবং ব্যর্থতার দায় কৌশলে দেশের বৃহৎ অংশের হিন্দুদের উপর চাপানো হয়েছিল ৷ আদতে কংগ্রেসের এই কুসংস্কৃতির নাম হওয়া উচিত ছিল কংগ্রেস গ্রোথ রেট ৷"
এ প্রসঙ্গে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ীর সরকারের কথাও উল্লেখ করেন মোদি ৷ তিনি জানান, অটলের সরকার প্রথম দেখিয়েছিল কীভাবে ভারতে দ্রুতগতিতে উন্নয়ন করা সম্ভব ৷ তবে সেই উপলব্ধি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি ৷ 2004 সালে আবার কংগ্রেস ক্ষমতায় এসে ভারতকে পিছিয়ে দেওয়ার কাজ করে বলে অভিযোগ মোদির ৷ কিন্তু সেই অন্ধকার দিন কাটিয়ে 2014 সালে আবার দেশের ভাগ্য পরিবর্তন হয় বলে তিনি জানান ৷
তাঁদের সরকারের কাছে দলের আগে দেশ- একথা উল্লেখ করে মোদি বলেন, "দেশ সবার আগে এই ভাবনা দ্বারা পরিচালিত হলে যে কোনও সিদ্ধান্ত সহজে গ্রহণ করা যায় ৷ আগের সরকার 370 ধারা নিয়ে কথা বলতে ভয় পেত ৷ কিন্তু আমরা সেই ধারা অবলুপ্ত করতে পেরেছি ৷ আগে সন্ত্রাসবাদী হামলা হলে ভারতে নীরবে যন্ত্রনা সইত ৷ কিন্তু এখন ভারত সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে, এয়ার স্ট্রাইক করে ৷ অপারেশন সিঁদুর করে ৷ এখন দেশের সরকার নারীদের জন্য লোকসভা ও রাজ্যসভায় আসন সংরক্ষণ করে ৷ তিন তালাক প্রথার অবসান ঘটায় ৷" দেশের ভালোর জন্য় কোনও কাজ করতেই এই সরকার পিছপা হয় না বলে এদিন দাবি কবেন মোদি ৷ তাঁর আশ্বাস আগামিদিনে উন্নয়নের গতি আরও বাড়াবে এনডিএ সরকার ৷
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