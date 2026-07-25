ক্ষমা চাইতে হবে মোদিকেও ! ছাত্র আন্দোলনের জয়ে উচ্ছ্বসিত কংগ্রেস-আপ-এনসিপি

ক্ষমা চাইতে হবে মোদিকেও ! ছাত্র আন্দোলনের জয়ে উচ্ছ্বসিত কংগ্রেস-আপ-এনসিপি
ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর আপাতত একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি হলেও রাজনৈতিক সংঘাত থামছে না, বরং আগামী দিনে আন্দোলন আরও তীব্রতর করার ইঙ্গিত স্পষ্ট ।
Published : July 25, 2026 at 4:29 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 জুলাই: নিট-ইউজি প্রশ্নফাঁস এবং একাধিক সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ ঘিরে টানা আন্দোলনের জেরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার পরেই নতুন রাজনৈতিক লড়াই শুরু হয়ে গেল । একদিকে বিরোধীরা এই ঘটনাকে 'ছাত্রশক্তি ও গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক জয়' বলে দাবি করছে ৷ অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া এবং আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের উপর বলপ্রয়োগের ঘটনায় দায়ী নিরাপত্তারক্ষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবিও তুলেছে কংগ্রেস । ফলে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগে বিতর্ক থামার বদলে রাজনৈতিক চাপ আরও বাড়ল কেন্দ্রের উপর ।
মোদিকে ক্ষমা চাইতেই হবে: খাড়গে
কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে শনিবার বলেন, ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগই শেষ কথা নয় । নিট-প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করা ছাত্রছাত্রীদের উপর পুলিশি লাঠিচার্জ, ব্যাটন ও পেলেট গান ব্যবহারের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে ।
একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, যাঁরা আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের উপর বলপ্রয়োগ করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে । শুধু তাই নয়, দেশে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, জাতীয় স্তরের পরীক্ষা পরিচালনায় ব্যর্থতা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোগত ত্রুটিরও জবাবদিহি করতে হবে কেন্দ্রকে ।
খাড়গের দাবি, সংসদ থেকে রাজপথ- সর্বত্র বিরোধীদের ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলেই সরকার শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে ।
'অহংকারী মন্ত্রীকে সরাতে বাধ্য হল সরকার'
কংগ্রেসের তরফে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে ধর্মেন্দ্র প্রধানকে আড়াল করার চেষ্টা করেছিল কেন্দ্র । কিন্তু ছাত্রদের টানা আন্দোলন, বিরোধীদের লাগাতার চাপ এবং দেশজুড়ে জনমতের জেরে শেষ পর্যন্ত তাঁকে পদত্যাগ করতেই হয়েছে ।
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল বলেন, "এটি ভারতের যুবসমাজের জয় । ছাত্রদের শক্তির কাছেই মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে সরকার । নিট প্রশ্নফাঁসের প্রথম দিন থেকেই রাহুল গান্ধি ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি তুলেছিলেন । বিরোধী জোট একসঙ্গে সেই দাবিকে সামনে রেখেছিল ।"
তবে তাঁর বক্তব্য, লড়াই এখানেই শেষ নয় । শিক্ষাক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনা, প্রশ্নফাঁস রোধ, ছাত্রদের উপর অত্যাচারের বিচার এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় মৌলিক সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে ।
'এটি শেষ নয়', বার্তা জয়রাম রমেশের
কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশও একই সুরে বলেন, "ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলেও লড়াই এখানেই শেষ নয় । আমরা এখনও অপেক্ষা করছি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ক্ষমা প্রার্থনার ।" তাঁর মতে, আন্দোলনকারী ছাত্রদের প্রতি কেন্দ্রের আচরণের জন্য রাজনৈতিক দায় এড়ানো সম্ভব নয় ।
গণতন্ত্রের বড় জয়: কেজরিওয়াল
আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালও শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগকে 'গণতন্ত্রের বড় জয়' বলে অভিহিত করেছেন । তিনি বলেন, দেশের মানুষের কণ্ঠস্বর সরকারকে শেষ পর্যন্ত শুনতেই হয়েছে । পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে আর কোনও প্রশ্নপত্র ফাঁস না হয়, তার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি ।
আপের রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিংহের বক্তব্য, যুব সমাজের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের চাপেই সরকার শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে । তাঁর দাবি, প্রশ্নফাঁস বিরোধী আন্দোলনের পর এবার কর্মসংস্থান এবং যুবকদের অধিকার নিয়েও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে । আপ নেতা গোপাল রায় বলেন, "এই আন্দোলনের জয় হয়েছে, পরাজয় হয়েছে সরকারের অহংকারের ।"
যুবশক্তির ঐতিহাসিক বিজয়: শরদ পওয়ার
ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (শরদচন্দ্র পওয়ার) এর প্রধান শরদ পওয়ারও শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগকে 'যুবশক্তির ঐতিহাসিক বিজয়' বলে বর্ণনা করেছেন ।
এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, দিল্লির যন্তর-মন্তরে টানা 28 দিন ধরে যে ধৈর্য, সাহস এবং গণতান্ত্রিক লড়াই ছাত্র-যুবরা চালিয়ে গিয়েছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয় । সেই আন্দোলনের চাপেই কেন্দ্রীয় সরকার শেষ পর্যন্ত নৈতিক দায় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে । পওয়ার আরও বলেন, "অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভয়হীন লড়াই এবং সরকারের কাছ থেকে নৈতিক দায় স্বীকার করিয়ে নেওয়া- এটাই গণতন্ত্রের প্রকৃত শক্তির প্রতীক ।" পাশাপাশি আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিরোধী সাংসদদেরও ধন্যবাদ জানান তিনি ।
বিরোধীদের দাবি, শুধু মন্ত্রী বদলালেই হবে না
ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগকে বিরোধীরা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সাফল্য হিসেবে দেখলেও তাদের বক্তব্য, শুধুমাত্র একজন মন্ত্রীর ইস্তফা সমস্যার সমাধান নয় । জাতীয় স্তরের পরীক্ষা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা, পরীক্ষা পরিচালনায় জবাবদিহি, শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কার এবং যুবকদের কর্মসংস্থানের মতো বিষয়গুলিতে কেন্দ্রকে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ করতে হবে ।
চাপ কি আরও বাড়বে কেন্দ্রের উপর ?
ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের পর আপাতত একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি হলেও রাজনৈতিক সংঘাত যে থামছে না, তা স্পষ্ট । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার দাবি, আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের উপর বলপ্রয়োগের তদন্ত এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় ধরনের সংস্কারের দাবিকে সামনে রেখে বিরোধীরা আগামী দিনেও আন্দোলন জারি রাখার ইঙ্গিত দিয়েছে ।
ফলে শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফা শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে সীমাবদ্ধ থাকছে না । তা ক্রমশ পরিণত হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা, ছাত্র রাজনীতি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের জবাবদিহিকে ঘিরে বৃহত্তর রাজনৈতিক লড়াইয়ের নতুন অধ্যায়ে ।