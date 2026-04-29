দফায় দফায় অশান্ত ভবানীপুর, 'ভয়হীন ভোট হচ্ছে বাংলায়'; বললেন প্রধানমন্ত্রী

দফায় দফায় অশান্ত ভবানীপুর, 'ভয়হীন ভোট হচ্ছে বাংলায়'; বললেন প্রধানমন্ত্রী
শেষ দফার ভোট চলছে পশ্চিমবঙ্গে ৷ 'জয় বাংলা' বনাম 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ভবানীপুর ৷
By PTI
Published : April 29, 2026 at 1:42 PM IST
হরদোই, 29 এপ্রিল: মানুষ ভয়হীন পরিবেশে ভোট দিচ্ছে, যা এর আগে কখনও ভাবা যায়নি ৷ উত্তরপ্রদেশের হরদোইয়ে একটি জনসভা মঞ্চ থেকে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ বুধবার দ্বিতীয় তথা শেষ দফার বিধাসভা ভোট হচ্ছে রাজ্যের সাতটি জেলায়- নদিয়া, দুই 24 পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান ও কলকাতায় ৷
উত্তরপ্রদেশের হরদৌইয়ের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এখন বাংলায় দ্বিতীয় দফার ভোট চলছে ৷ সেখান থেকে যে খবর পাচ্ছি, তাতে মনে হচ্ছে, ব্যাপক হারে ভোট পড়ছে ৷ মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরচ্ছেন ৷ ভোটের লম্বা লাইনের ছবি সোশাল মিডিয়ায় ছেয়ে গিয়েছে ৷ বিগত 6-7 দশকে এমনটা হয়নি ৷ এটা কল্পনা করাও মুশকিল ছিল ৷ ভয়হীন পরিবেশে বাংলার মানুষ ভোট দিচ্ছে ৷"
VIDEO | Hardoi, Uttar Pradesh: PM Modi (@narendramodi) inaugurates Ganga Expressway, says, " this is also special for the festival of democracy. the second phase of voting in currently underway in bengal and the reports suggest that people are voting in large numbers like the… pic.twitter.com/hDa5S2d5ZJ— Press Trust of India (@PTI_News) April 29, 2026
শেষ দফায় রাজ্যের 142টি বিধানসভা কেন্দ্রে 3 কোটি 21 লক্ষ 73 হাজার 837 ভোটার ভোট দিচ্ছেন ৷ সকাল 7টা থেকে ভোটগ্রহণ পর্ব শুরু হয়েছে ৷ চলবে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত ৷ দ্বিতীয় দফায় প্রার্থীর সংখ্যা 1,448 ৷ সকাল থেকে কার্যত শান্তিপূর্ণ ভোট চললেও দফায় দফায় অশান্ত হয়ে উঠেছে হেভিওয়েট বিধানসভা ভবানীপুর ৷
এদিন দুপুর 1টা পর্যন্ত 61.11 শতাংশ ভোট পড়েছে ৷ সবচেয়ে বেশি 66.80 শতাংশ ভোট পড়েছে পূর্ব মেদিনীপুরে ৷ সবচেয়ে কম 57.73 শতাংশ ভোট পড়েছে দক্ষিণ কলকাতায় ৷
ভবানীপুর কেন্দ্রে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ এদিন ভোরেই এই কেন্দ্রের একটি বুথে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ৷ এদিকে শুভেন্দুও ভবানীপুরের বুথ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন ৷ সেখানে বিজেপি নেতাকে দেখে 'চোর, চোর' স্লোগান দেওয়ার ঘটনা ঘটে ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনী লাঠিচার্জ করে ছত্রভঙ্গ করে ৷ এই ঘটনায় রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন ৷
#WATCH | Suvendu Adhikari says, " they are all bangladeshi muslims...they are scared. mamata will be wiped out." https://t.co/PQd6Nimy4A pic.twitter.com/y6o4cSJC0Z— ANI (@ANI) April 29, 2026
এর পাল্টা বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দুও বুথ থেকে বেরিয়ে রাস্তায় 'জয় শ্রী রাম, হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই' স্লোগান দিতে থাকেন ৷ গাড়িতে ওঠার সময় জয় বাংলা স্লোগান দেওয়া ব্যক্তিদের উদ্দেশে 'ওরা বাংলাদেশি মুসলাম' বলে আখ্যা দেন ৷
তৃণমূল কর্মীদের অভিযোগ, শান্তিপূর্ণভাবে ভোট চলাকালীন ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছিলেন শুভেন্দু ৷ এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন শুভেন্দু ৷ তাঁর দাবি, ভবানীপুরে আশি শতাংশের বেশি ভোট পড়লেই ভারতীয় জনতা পার্টির জয় সুনিশ্চিত ।