দফায় দফায় অশান্ত ভবানীপুর, 'ভয়হীন ভোট হচ্ছে বাংলায়'; বললেন প্রধানমন্ত্রী

শেষ দফার ভোট চলছে পশ্চিমবঙ্গে ৷ 'জয় বাংলা' বনাম 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ভবানীপুর ৷

West Bengal Poll 2026
উত্তরপ্রদেশে প্রধানমন্ত্রী মোদি (ছবি: প্রধানমন্ত্রীর ইউটিউব থেকে সংগৃহীত)
By PTI

Published : April 29, 2026 at 1:42 PM IST

হরদোই, 29 এপ্রিল: মানুষ ভয়হীন পরিবেশে ভোট দিচ্ছে, যা এর আগে কখনও ভাবা যায়নি ৷ উত্তরপ্রদেশের হরদোইয়ে একটি জনসভা মঞ্চ থেকে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ বুধবার দ্বিতীয় তথা শেষ দফার বিধাসভা ভোট হচ্ছে রাজ্যের সাতটি জেলায়- নদিয়া, দুই 24 পরগনা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান ও কলকাতায় ৷

উত্তরপ্রদেশের হরদৌইয়ের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এখন বাংলায় দ্বিতীয় দফার ভোট চলছে ৷ সেখান থেকে যে খবর পাচ্ছি, তাতে মনে হচ্ছে, ব্যাপক হারে ভোট পড়ছে ৷ মানুষ ভোট দেওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরচ্ছেন ৷ ভোটের লম্বা লাইনের ছবি সোশাল মিডিয়ায় ছেয়ে গিয়েছে ৷ বিগত 6-7 দশকে এমনটা হয়নি ৷ এটা কল্পনা করাও মুশকিল ছিল ৷ ভয়হীন পরিবেশে বাংলার মানুষ ভোট দিচ্ছে ৷"

শেষ দফায় রাজ্যের 142টি বিধানসভা কেন্দ্রে 3 কোটি 21 লক্ষ 73 হাজার 837 ভোটার ভোট দিচ্ছেন ৷ সকাল 7টা থেকে ভোটগ্রহণ পর্ব শুরু হয়েছে ৷ চলবে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত ৷ দ্বিতীয় দফায় প্রার্থীর সংখ্যা 1,448 ৷ সকাল থেকে কার্যত শান্তিপূর্ণ ভোট চললেও দফায় দফায় অশান্ত হয়ে উঠেছে হেভিওয়েট বিধানসভা ভবানীপুর ৷

এদিন দুপুর 1টা পর্যন্ত 61.11 শতাংশ ভোট পড়েছে ৷ সবচেয়ে বেশি 66.80 শতাংশ ভোট পড়েছে পূর্ব মেদিনীপুরে ৷ সবচেয়ে কম 57.73 শতাংশ ভোট পড়েছে দক্ষিণ কলকাতায় ৷

ভবানীপুর কেন্দ্রে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ এদিন ভোরেই এই কেন্দ্রের একটি বুথে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ৷ এদিকে শুভেন্দুও ভবানীপুরের বুথ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন ৷ সেখানে বিজেপি নেতাকে দেখে 'চোর, চোর' স্লোগান দেওয়ার ঘটনা ঘটে ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনী লাঠিচার্জ করে ছত্রভঙ্গ করে ৷ এই ঘটনায় রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন ৷

এর পাল্টা বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দুও বুথ থেকে বেরিয়ে রাস্তায় 'জয় শ্রী রাম, হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই' স্লোগান দিতে থাকেন ৷ গাড়িতে ওঠার সময় জয় বাংলা স্লোগান দেওয়া ব্যক্তিদের উদ্দেশে 'ওরা বাংলাদেশি মুসলাম' বলে আখ্যা দেন ৷

তৃণমূল কর্মীদের অভিযোগ, শান্তিপূর্ণভাবে ভোট চলাকালীন ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করছিলেন শুভেন্দু ৷ এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন শুভেন্দু ৷ তাঁর দাবি, ভবানীপুরে আশি শতাংশের বেশি ভোট পড়লেই ভারতীয় জনতা পার্টির জয় সুনিশ্চিত ।

