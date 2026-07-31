পড়ুয়াদের আগামী নিয়ে ছিনমিনি খেলতে দেব না, প্রশ্নপত্র 'মাফিয়া'দের তোপ মোদির

পড়ুয়াদের আগামী নিয়ে ছিনমিনি খেলতে দেব না, প্রশ্নপত্র 'মাফিয়া'দের তোপ মোদির
সপ্তাহখানেকের মধ্যে এ নিয়ে তিনবার গভীর রাতে ভিডিয়ো বার্তা দিলেন ৷ পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের সঙ্গে কাউকে ছিনিমিনি খেলতে দেবেন না বলেও বার্তা প্রধানমন্ত্রী মোদির ৷
By PTI
Published : July 31, 2026 at 7:58 AM IST
নয়াদিল্লি, 31 জুলাই : আরও একবার বেশি রাতে ভিডিয়ো ৷ আরও একবার দেশের পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ রক্ষা করতে কড়া বার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৷ বৃহস্পতিবার রাত 11টার কিছুটা আগে দেওয়া ইনস্টাগ্রামে ভিডিয়ো বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানান, প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার মতো ঘটনার মোকাবিলা করতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বড়সড় পরিবর্তন আনা দরকার ৷ যারা পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে সেই মাফিয়াদের কোনওভাবে রেহাই দেওয়া হবে না বলেও জানান মোদি ৷ এর আগে গত কয়েকদিনের মধ্যে আরও দুবার গভীর রাতে ভিডিয়ো বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ ওই দুটোতেও প্রশ্নপত্র ফাঁস রোখা নিয়ে দিয়েছেন কড়া বার্তা ৷
ইতিমধ্য়েই সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হয়েছে প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত সংশধোনী বিল ৷ সে কথা মনে করিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানান, সরকার পড়ুয়াদের স্বার্থ রক্ষা করতেই নতুন বিল এনেছে ৷ আগামিদিনে কেউ যাতে প্রশ্নপত্র ফাঁস করার মতো কাজ করতে না পারে তা নিশ্চিত করতেই এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷ পরপর লোকসভা এবং রাজ্য়সভায় বিল পাশ হওয়ার বিষয়টি সরকারের প্রতিশ্রুতি পূরণের অংশ হিসেবেই দেখছেন প্রধানমন্ত্রী ৷
এদিন অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বহু বছর ধরে কেন্দ্রীয় স্তরের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে ৷ তাই সরকারের মনে হয়েছে এই সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলা করতে শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল সংস্কার আনা দরকার ৷ " পরীক্ষা ব্যবস্থাতেও বড় পরিবর্তন আনতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার ৷ বাড়াতে চায় প্রযুক্তির ব্যবহার ৷
এ প্রসঙ্গে টাস্ক ফোর্স গঠনের কথা আরও একবার মনে করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী ৷ পরীক্ষা থেকে শুরু করে সামগ্রিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে বিভিন্ন রাজ্যের থেকে পরামর্শ চেয়ে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান ৷ তাঁর বার্তা, "সরকার কোনও অবস্থায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার মতো বিষয়কে মেনে নেবে না ৷ এ ব্যাপারে যা যা দরকার তা করা হবে ৷ আসুন সকলে মিলে দেশের আগামী প্রজন্মকে এক সন্দর ভবিষ্যৎ দেওয়ার স্বপ্ন পূরণ করি ৷ "
এদিকে, প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে প্রধানমন্ত্রীর তৈরি উচ্চস্তরীয় টাস্ক ফোর্স নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে সমালোচিত হয়েছেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ৷ এই টাস্ক ফোর্সের অন্যতম সদস্য মাদ্রাজ আইআইটি'র ডিরেক্টর ভি কামাকোটি ৷ তাঁকে ভরা লোকসভায় 'গোমূত্র বিশেষজ্ঞ' বলে উল্লেখ করেছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা কেরলের সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ৷
তাঁর এহেন মন্তব্যের প্রতিবাদে দেশের দু'শোর জনের বেশি শিক্ষাবিদ খোলা চিঠি লিখলেন কংগ্রেস নেত্রীকে ৷ সবমিলিয়ে মোট 215 জন শিক্ষাবিদের স্বাক্ষরিত এই চিঠিতে উপাচার্য, প্রাক্তন উপাচার্য থেকে আইআইটি ও আইআইএম-এর ডিরেক্টররাও রয়েছেন ৷ চিঠিতে তাঁরা লিখেছেন, " এমন মন্তব্যে আমরা হতাশ ৷ এটা ইচ্ছাকৃত কটাক্ষই হোক বা রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা, এই ধরনের চারিত্রিক ব্যাখ্যা উদ্বেগজনক এবং তা একজন ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধও থাকে না ৷"