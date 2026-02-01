বিকশিত ভারত নির্মাণের দিশা দেখিয়েছে এই বাজেট, দাবি মোদির

বিকশিত ভারত নির্মাণের দিশা দেখিয়েছে এই বাজেট, দাবি মোদির
প্রধানমন্ত্রী মনে করেন, দেশের উজ্জ্বল আগামীর ভিত্তি এবারের বাজেট যুবক থেকে শুরু করে নরীদের আশা পূরণ করতে সক্ষম ৷
By PTI
Published : February 1, 2026 at 5:00 PM IST
নয়াদিল্লি, 1 ফেব্রুয়ারি: কেন্দ্রীয় বাজেটকে ঐতিহাসিক অ্যাখ্যা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ 140 কোটি নাগরিকের আকাঙ্খা পূরণ হবে বলে দাবি করে রবিবার তিনি জানান, বিকশিত ভারত নির্মাণ কীভাবে হবে, সেই দিশা রয়েছে এই বাজেটে ৷ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জন্য বাজেটে অপার সম্ভাবনা আছে বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ যুবক থেকে শুরু করে নরীদের আশা পূরণ করতেও সক্ষম এই বাজেট ৷
বাজেট পেশ হওয়ার পর এক ভিডিয়ো বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদি বেশ কয়েকটি বিষয়ে সরব হন ৷ নারী ক্ষমতায়নের কথা উল্লেখ করেন ৷ এক টানা নবমবার বাজেট পেশ করায় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী ৷ 2047 সালে ভারতের স্বাধীনতার 100 বছর ৷ তার আগে বিকশিত ভারত তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে সরকার ৷ আর সে লক্ষ্য যাতে অর্জন করা যায় তার জন্য বাজেটে একাধিক প্রকল্পের ঘোষণা হয়েছে ৷ ভারত দ্রুত বিশ্বের তৃতীয় অর্থনীতি হবে ৷ দেশের এই বিকাশ যাত্রাকে আরও এগিয়ে নিয়ে উজ্জ্বল আগামী তৈরির দিশাও রয়েছে বাজেটে ৷
প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "140 কোটি দেশের নাগরিকদের আকাঙ্খা পূরণ হবে এই বাজেটে ৷ এখন ভারতের পক্ষে শুধু সবচেয়ে দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকা অর্থনীতি হয়ে থাকার কোনও উপায় নেই ৷ আমাদের হয়ে উঠতে হবে তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি ৷ দেশের মানুষ সেই দিকে তাকিয়ে বসে আছেন ৷ "
অন্যদিকে, এই বাজেট বিশ্বের আর্থিক মানচিত্রে ভারতের অবস্থান আরও মজবুত করবে বলে মনে করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তিনি জানান, বিশ্বের অন্য দেশগুলির তুলনায় ভারত এখনও বিনিয়োগের সেরা ঠিকানা হয়ে উঠেছে ৷ এক্স হ্যান্ডেলের একটি পোস্টে তিনি লেখেন, "উৎপাদন থেকে কৃষি, স্বাস্থ্য থেকে পর্যটন, গ্রামের উন্নয়ন থেকে এআই, খেলা থেকে বিনিয়োগের সেরা গন্তব্য হয়ে ওঠা-সমস্ত ক্ষেত্রে বিকশিত ভারত তৈরির স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবে এই বাজেট ৷ প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিয়ে শাহ জানান, কেন্দ্রীয় সরকার ইতিবাচক মনোভাবের জন্ম দিয়েছে ৷ সমাজের প্রতিটি অংশের মানুষকে এগিয়ে যাওয়ারও পথ দেখিয়েছে বাজেট ৷ এছাড়া রাজস্ব ঘাটতিও কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে বলে দাবি করেন মোদি মন্ত্রিসভার 'নম্বর টু' ৷
এদিকে, কেন্দ্রীয় বাজেটের তীব্র সমালোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ দিল্লি আসার আগে কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি এই বাজেটকে দিশাহীন ও লক্ষ্যহীন বাজেট বলে আক্রমণ শানিয়েছেন ৷ এদিকে, 2026-27 অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটকে রাজ্যের প্রতি বিমাতৃসুলভ বাজেট বলে তোপ দেগেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর অভিযোগ, একুশের বিধানসভা নির্বাচনে হারের জ্বালা মেটাতে রাজ্যকে ভাতে মারার চেষ্টা করছে কেন্দ্র ৷