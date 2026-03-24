যুদ্ধের জেরে জ্বালানি সঙ্কটের মোকাবিলা কোন পথে ? লোকসভার পর রাজ্যসভায় জানালেন মোদি

যুদ্ধের জেরে জ্বালানি সঙ্কটের মোকাবিলা কোন পথে ? লোকসভার পর রাজ্যসভায় জানালেন মোদি
রাজ্যগুলিকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ, যে কোনও উপায়ে কালোবাজারি রুখতে হবে ৷ জ্বালানির সামগ্রী যাতে কেউ মজুত না করে সেটাও নিশ্চিত করতে হবে ৷
Published : March 24, 2026 at 5:25 PM IST
নয়াদিল্লি, 24 মার্চ: পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কট থেকে দেশকে রক্ষা করতে সাতটি গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে বলে মঙ্গলবার রাজ্যসভায় জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এই সমস্ত গোষ্ঠী দেশে জ্বালানি থেকে সারের আমদানি স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে ৷ প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করছে ৷
যুদ্ধের জেরে পৃথিবীতে জ্বালানির সঙ্কট তৈরি হয়েছে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ পাশাপাশি কেউ যাতে এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে না পারে সে কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি ৷ রাজ্যগুলিকে তাঁর নির্দেশ, যে কোনও উপায়ে কালোবাজারি রুখতে হবে ৷ জ্বালানির সামগ্রী যাতে কেউ মজুত করে না-রাখতে পারে খেয়াল রাখতে হবে সেদিকেও ৷
সোমবার লোকসভার পর মঙ্গলবার রাজ্যসভাতেও প্রধানমন্ত্রী জানান, সরকার সম্ভাব্য সমস্ত উৎস থেকে তেল আমদানি করার চেষ্টা করছে ৷ সেই প্রচেষ্টা বজায় থাকবে আগামিদিনেও ৷ এদিনের ভাষণের একটি প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানান, কোনও একটি বা দুটি দিক থেকে নয় সম্ভাব্য সমস্ত দিক থেকেই এই সঙ্কট থেকে রক্ষা পাওযার চেষ্টা চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এর আগে এ প্রসঙ্গে লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, আগে ভারত 27টি দেশ থেকে জ্বালানি আমদানি করত ৷ আর এখন 40টি দেশ থেকে আমদানি করে ৷ পাশাপাশি আরও একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানান, দেশের মোট চাহিদার 60 শতাংশ এলপিজি ভারতকে আমদানি করতে হয় ৷ এ কথা মাথায় রেখে উৎপাদন কীভাবে আরও বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তা নিয়েও চিন্তাভাবনা করছে সরকার ৷
সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে সরকার কয়েকটি মন্ত্রককে নিয়েও গোষ্ঠী তৈরি করেছে ৷ তারা প্রতিদিন বৈঠকে বসে ৷ প্রতিদিনের পরিস্থিতির উপর নজর রাখে ৷ আমদানি-রফতানি ব্যাপারেও খোঁজ-খবর করে প্রতিনিয়ত ৷ যে কোনও সমস্যা তৈরি হলে তারা সমাধানের উপায়ও খুঁজে বের করে ৷
প্রধানমন্ত্রী জানান, করোনার মোকাবিলা করতেও এমনই কয়েকটি গোষ্ঠী তৈরি করা হয়েছিল ৷ সেখানে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল ৷ এবারও সেটাই করা হয়েছে ৷ এই গোষ্ঠীগুলি দীর্ঘমেয়াদের পাশাপাশি স্বল্পমেয়াদে পরিস্থিতি সামাল দিতে কী কী করা দরকার সেটাও নির্ধারণ করছে ৷ তিনি মনে করেন, সকলে একসঙ্গে একই লক্ষ্য মাথায় রেখে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্রতী হলে অতিদ্রুক সমস্যার সমাধান সম্ভব ৷ ভাষণের একটি অংশে প্রধানমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন এখন মধ্যপ্রাচ্যে যে সঙ্কট তৈরি হয়েছে তা অন্য যে কোনও সঙ্কটের থেকে আলাদা ৷ আর তাই সঙ্কটের সমাধানও বিশেষই হতে চলেছে ৷