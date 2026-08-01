প্রয়াত মা-সহ মোদিকে কু'কথা, তরুণীদের ক্ষমা প্রধানমন্ত্রীর; পাল্টা তোপ কংগ্রেসের

প্রয়াত মা-সহ মোদিকে কু'কথা, তরুণীদের ক্ষমা প্রধানমন্ত্রীর; পাল্টা তোপ কংগ্রেসের
প্রধানমন্ত্রীকে কড়া আক্রমণ কংগ্রেসের ৷ হাত শিবিরের দাবি, দেশ চাইছে প্রধানমন্ত্রী তাঁর আচরণের জন্য ক্ষম চান ৷ অথচ মোদি নিজেই দেশকে ক্ষমা করে দিচ্ছেন ৷
By PTI
Published : August 1, 2026 at 7:26 AM IST
নয়াদিল্লি, 1 অগস্ট: নিট-দুর্নীতিতে যন্তর মন্তরে বিতর্কের সময় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর প্রয়াত মা সম্পর্কে কু'কথা বলেছেন কয়েকজন তরুণী ৷ তাঁদের মুখে এমন ভাষা শুনে সমাজে আক্রোশ তৈরি হয়েছে ৷ তিনি নিজেও ব্যথিত ৷ কিন্তু কাঁচা বয়সে অনেকে ভুল করে ফেলে ৷ আর এই কমবয়সে ভুল শুধরে নেওয়ার সুযোগও থাকে ৷ এটাই তারুণ্য ৷ ওই তরুণীদের তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন ৷ শুক্রবার রাতে নয়া ভিডিয়ো বার্তায় এমনই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ পাল্টা কংগ্রেসের আক্রমণ, দেশ চাইছে তিনি ক্ষমা চান ৷ অথচ প্রধানমন্ত্রী নিজেই দেশকে ক্ষমা করে দিচ্ছেন !
ঘটনার সূত্রপাত 23 জুলাই ৷ দিল্লির যন্তর মন্তরে আন্দোলন চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মা-কে নিশানা করে কয়েকটি বেলাগাম মন্তব্য করেন কিছু তরুণী ৷ ওই ঘটনায় দিন দুয়েক আগে এক তরুণীর বিরুদ্ধে নয়ডার একটি থানায় জিরো এফআইআর দায়ের হয়েছে ৷ এরপরই ভিডিয়ো বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এর আগে সপ্তাহখানেকের মধ্যে তিনবার ভিডিয়ো বার্তা দিয়েছেন ৷ এটি ছিল তাঁর চতুর্থ বার্তা ৷
ঘটনার বিবরণ দিয়ে তিনি জাানন, কয়েকজন দুষ্টুমি করেছেন ৷ তরুণীরা এমন ভাষা ব্যবহার করেছেন যা সভ্য সমাজে ব্যবহার করা যায় না ৷ কিন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিয়ে অথবা সমাজে তাঁদের অসম্মান করে কোনও লাভ নেই ৷ তাঁরা ভুল পথে পরিচালিত হয়েছেন ৷ আর তাই তাঁদের সঠিক পরামর্শ দিয়ে আদর্শের পথে ফিরিয়ে আনতে হবে ৷ বোঝাতে হবে, কুকথায় সমস্য়ার সমাধান হয় না ৷
এরপরের একটি অংশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমি জানি তরুণীদের মুখে ওই ভাষা শুনে সমাজে আক্রোশের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে ৷ আমাদের মেয়েরা এমন কথা বলে কী করে সেটা অনেকেই ভেবে পাচ্ছে না ৷ ভারতীয় সংস্কৃতি এই ধরনের ভাষার অনুমেদনও করে না ৷ তবু আমি ওদের ক্ষমা করে দিতে চাই ৷ কারণ, দিনের শেষে ওরা আমাদেরই সন্তান ৷ জিভে কামড় পড়লে আমরা দাঁত বা জিভ-কোনওটাকেই অস্বীকার করি না ৷ কারণ দুটোই আমাদের ৷ "
ভিডিয়োর শুরুতে প্রধানমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, "হাই ফ্রেন্ডস, আজ ইচ্ছা করছে শুধু আপনাদের সঙ্গে কথা বলি ৷ " নিজের বক্তব্য পেশ করার পর প্রধানমন্ত্রী ভিডিয়োর শেষ দিকে আবারও আন্দোনকারীদের ফ্রেন্ডস বলে সম্বোধন করে তাঁদের সমাজের কাজে ব্রতী হওয়ার বার্তা দেন ৷
এর আগে বৃহস্পতিবার রাত 11টার কিছুটা আগে ইনস্টাগ্রামের এক ভিডিয়ো বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানান, প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার মতো ঘটনার মোকাবিলা করতে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বড়সড় পরিবর্তন আনা দরকার ৷ যারা পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে সেই মাফিয়াদের কোনওভাবে রেহাই দেওয়া হবে না ৷