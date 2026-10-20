দেশের উন্নয়নে এগিয়ে আসুন, দশেরার মঞ্চ থেকে বিরোধীদের বার্তা মোদির

দেশের উন্নয়নে এগিয়ে আসুন, দশেরার মঞ্চ থেকে বিরোধীদের বার্তা মোদির
PM modi Dussehra celebration: প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে একছাতার তলায় এসে দেশ মাতৃকার উন্নয়নের কাজে সামিল হওয়ার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।
By PTI
Published : October 20, 2026 at 11:17 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 অক্টোবর: নির্বাচন পদ্ধতিতে অস্বচ্ছতা, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের প্রক্রিয়া বাতিলের দাবি এবং সর্বোপরি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল জাতীয় রাজনীতি। বিরোধী শিবিরের পাশে দাঁড়িয়ে একযোগে আন্দোলন চালাচ্ছে সিজেপি । নরবাত্রি শেষ হলে নতুন উদ্যোমে ঝাঁপাবে বিরোধী শিবির। এমনই আবহে দশেরার মঞ্চকে বেছে নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে একছাতার তলায় এসে দেশ মাতৃকার উন্নয়নের কাজে সামিল হওয়ার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।
দিল্লির দশেরার অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন ভারতবাসীর উচিত এমন এক সংকল্প নেওয়া যার একেবারে প্রথমে থাকবে দেশকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া এবং মা ভারতীর শত্রুদের বিনাশ করা। দেশের শত্রু বলতে কাদের কথা বলছেন তাও স্পষ্ট করে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি মনে করেন, যারা সমাজকে বিপথে পরিচালিত করে, সমাজকে ভেঙে টুকরো টুকরো করতে চায় এবং ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ঘৃণা করে তারাই দেশের শত্রু।
বক্তব্যের একটি অংশে রাম রাজ্যের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, "সুশাসনের কথা বললে আজও সবাই এই রাম রাজ্যেরই উদাহরণ দেয়। সেই রাজত্বে কোনও বৈষম্য নেই । সেখানে সকলের ন্যায় বিচার পায় । সকলে সমান সুযোগ পায় এবং সেখানে ক্ষমতা মানে শাসনের অধিকার নয় । ক্ষমতা মানে জনসেবা। প্রধানমন্ত্রী মনে করেন, এই ভাবনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত।" এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত শ্লোকের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমাদের সকলের ভাবনা মিলেমিশে একাকার হয়ে যাক। দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান সবাই একত্রে দেশের উন্নয়নে ব্রতী হোক। সকলে একজোট হয়ে শত্রুদের নিকেশ করুক।"
প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যকে অনেকেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন। গত কয়েক মাস ধরে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাস করাতে তৎপর মোদি সরকার। কেন্দ্র-রাজ্যের লোকসভা ও বিধানসভার আসন পুরনবিন্যাস সংক্রান্ত বিলও একই সঙ্গে পাস করাতে চায় সরকার। কিন্তু এই প্রশ্নে বিরোধীরা সঙ্গে একমত নয়। সংবিধান সংশোধন বিল ইতিমধ্যে একবার পাশ করাতে বাধ্য হয়েছে সরকার ।
এরইমধ্যে সোমবার কংগ্রেসকে ইতিবাচক ভূমিকা পালনের কথা মনে করিয়ে দিয়ে সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে চিঠি দিয়েছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। এর ঠিক পরদিন দেশ মাতৃকার কাজে অংশগ্রহণের জন্য দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানকে আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ।