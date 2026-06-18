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ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক প্রধানমন্ত্রী মোদির, আলোচনায় গুরুত্ব নাবিকদের নিরাপত্তায়

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি, দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা এবং পশ্চিম এশিয়া সংকটের উপর মোদি এবং ট্রাম্পের মধ্যে আলোচনা হয়েছে ৷

pm modi meets trump
প্রধানমন্ত্রী মোদি ট্রাম্প বৈঠক (ছবি: এএনআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 18, 2026 at 9:47 AM IST

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নয়াদিল্লি, 18 জুন: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে সমুদ্রযাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়টি তুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ বুধবার বৈঠকে জোর দিয়ে জানিয়েছেন যে, ইরান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রস্তাবিত শান্তি চুক্তিতে অবশ্যই তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

প্রস্তাবিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি, দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সম্পর্ক এবং পশ্চিম এশিয়া সংকটের উপর দৃষ্টি রেখে G7 শীর্ষ সম্মেলনের মাঝেই মোদি এবং ট্রাম্প বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। উল্লেক্য, হরমুজে মার্কিন সামরিক হামলায় একটি বানিজ্যিক জাহাজে তিন ভারতীয় নাবিক নিহত হওয়ার কয়েকদিন পরই মুখোমুখি বসেন ট্রাম্প-মোদি ৷

বৈঠকের শুরুতে, মোদি জানিয়েছেন যে, তিনি ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করে খুশি। মার্কিন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা বলার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "আমরা শেষবার ওয়াশিংটনে দেখা করেছি ৷ এরপর থেকেই আমাদের দুই দেশের সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে ৷"

প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "আনন্দের বিষয় যে, আমাদের উভয় দেশই আমরা যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি তা পূরণ করার প্রচেষ্টা করছে ৷ আমরা দ্রুত গতিতে এগিয়েও যাচ্ছি ৷" প্রধানমন্ত্রী পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ও অগ্রগতির আশা পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ট্রাম্পের নেতৃত্বের প্রশংসাও করেন। তিনি আরও জানান, হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়া বিশ্ব অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মোদি বলেন, "আমরা সবসময় বলেছি যে, নৌচলাচলের স্বাধীনতা থাকা উচিত ৷ লক্ষ লক্ষ ভারতীয় নাবিক সামুদ্রিক বাণিজ্য খাতে কাজ করে। আমি বিশ্বাস করি যে তাদের নিরাপত্তা সমান গুরুত্বপূর্ণ। আমি বিশ্বাস করি যে ইরানের সঙ্গে চুক্তিতে নাবিকদের নিরাপত্তার বিধান থাকবে ৷"

মোদির প্রশংসা করার জন্য ট্রাম্প এই বৈঠকটিকে 'বিশেষ' বলে বর্ণনা করেছেন। পশ্চিম এশিয়ায় নয়াদিল্লির ভূমিকা আছে কি না, এই প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, "আমি মনে করি, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি (প্রধানমন্ত্রী মোদি) নেতা থাকবেন ততক্ষণ পর্যন্ত ভারত সব কিছুতে বড় ভূমিকা পালন করবে। ভারত এ ক্ষেত্রেও বড় ভূমিকা পালন করতে চলেছে।" তিনি ভারত-মার্কিন সম্পর্কের টানাপড়েনের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "যতক্ষণ আমি হোয়াইট হাউসে আছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের একজন বন্ধু আছে ৷"

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প্রধানমন্ত্রী মোদি ট্রাম্প বৈঠক
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