জীবন সুখ-সমৃদ্ধি-সাফল্যে ভরে উঠুক ! বিজয়া দশমীর প্রাক্কালে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী-রাষ্ট্রপতির

জীবন সুখ-সমৃদ্ধি-সাফল্যে ভরে উঠুক ! বিজয়া দশমীর প্রাক্কালে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী-রাষ্ট্রপতির
PM-President extend greetings: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বিজয়া দশমী উপলক্ষে নাগরিকদের নৈতিকতা ও কর্তব্যের মতো সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন ।
By ANI
Published : October 20, 2026 at 9:57 AM IST
নয়াদিল্লি, 20 অক্টোবর: পঞ্জিকা মতে, আজ মহানবমী ৷ এদিনই দুপুরের পর থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে বিজয়া দশমীর তিথি ৷ চলবে বুধবার পর্যন্ত ৷ মঙ্গলবারের দিনটিতেই দেশজুড়ে দশেরা পালনের আয়োজন করা হয়েছে ৷ আর বিজয়া দশমীর প্রাক্কালে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সকলের সুখ, সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করেছেন তিনি । দেশবাসীকে বিজয়দশমীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও ৷
এদিন 'এক্স' হ্যান্ডেলে হিন্দিতে করা একটি পোস্টে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লিখেছেন, "আপনাদের সকলকে বিজয়া দশমীর আন্তরিক শুভেচ্ছা । আনন্দ ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ বিজয়ের এই উৎসব সকলের সংকল্পকে নতুন শক্তিতে বলিয়ান করে তুলুক । প্রতিটি জীবন সুখ, সমৃদ্ধি ও সাফল্যে ভরে উঠুক - এটাই আমার আন্তরিক কামনা ।"
आप सभी को विजयादशमी की अनंत शुभकामनाएं। उल्लास और विश्वास का यह विजय पर्व हर किसी के संकल्प को नई शक्ति प्रदान करे। सभी का जीवन सुख-सौभाग्य और सफलता से समृद्ध हो, यही कामना है।— Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2026
অন্যদিকে, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও বিজয়া দশমী উপলক্ষে নাগরিকদের নৈতিকতা ও কর্তব্যের মতো সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন । তিনি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ও উন্নত জাতি গঠনে অবদান রাখার বার্তা দিয়েছেন । রাষ্ট্রপতি ভবনের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি দেশে ও বিদেশে বসবাসরত সকল ভারতীয়কে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং এই উৎসবের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক তাৎপর্যের উপর আলোকপাত করেছেন ।
নিজের বার্তায় রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেন, "বিজয়া দশমীর এই শুভলগ্নে, দেশে ও বিদেশে বসবাসরত সকল ভারতীয়কে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই ।" বিজয়াদশমীর প্রাক্কালে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি দশেরার গভীর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং বলেন যে, এই উৎসব অশুভ শক্তির উপর শুভ শক্তির জয়ের প্রতীক । তিনি আরও বলেন, "বিজয়া দশমীর উৎসবের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে । এটি রাবণের উপর ভগবান রামের জয়ের প্রতীক । ভগবান রামকে ন্যায়পরায়ণতা ও নৈতিক আচরণের মূর্ত প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয় । এই উৎসব অধর্ম ও অন্যায়ের উপর ধর্ম ও ন্যায়ের জয়কে উদযাপন করে ।"
রাষ্ট্রপতির কথায়, "ভারতীয় সংস্কৃতির মূলে রয়েছে নৈতিকতা ও কর্তব্যের আদর্শ । এই উপলক্ষে, আসুন আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মহান আদর্শগুলোকে সমুন্নত রাখার সংকল্প নিই এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ও 'বিকশিত ভারত' গঠনে অবদান রাখি । এই পবিত্র দিনে, আমি সকল নাগরিকের সুখ, সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ কামনা করি ।"
বিজয়া দশমী বা দশেরায় অশুভ শক্তিকে হারিয়ে শুভ শক্তির জয়কে উদযাপন করা হয় । সারা দেশজুড়ে এই উৎসব ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বহন করে ।