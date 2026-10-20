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জীবন সুখ-সমৃদ্ধি-সাফল্যে ভরে উঠুক ! বিজয়া দশমীর প্রাক্কালে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী-রাষ্ট্রপতির

PM-President extend greetings: রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বিজয়া দশমী উপলক্ষে নাগরিকদের নৈতিকতা ও কর্তব্যের মতো সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন ।

PM-President extend greetings
বিজয়া দশমীর প্রাক্কালে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী-রাষ্ট্রপতির (ইটিভি ভারত)
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By ANI

Published : October 20, 2026 at 9:57 AM IST

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নয়াদিল্লি, 20 অক্টোবর: পঞ্জিকা মতে, আজ মহানবমী ৷ এদিনই দুপুরের পর থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে বিজয়া দশমীর তিথি ৷ চলবে বুধবার পর্যন্ত ৷ মঙ্গলবারের দিনটিতেই দেশজুড়ে দশেরা পালনের আয়োজন করা হয়েছে ৷ আর বিজয়া দশমীর প্রাক্কালে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সকলের সুখ, সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করেছেন তিনি । দেশবাসীকে বিজয়দশমীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও ৷

এদিন 'এক্স' হ্যান্ডেলে হিন্দিতে করা একটি পোস্টে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লিখেছেন, "আপনাদের সকলকে বিজয়া দশমীর আন্তরিক শুভেচ্ছা । আনন্দ ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ বিজয়ের এই উৎসব সকলের সংকল্পকে নতুন শক্তিতে বলিয়ান করে তুলুক । প্রতিটি জীবন সুখ, সমৃদ্ধি ও সাফল্যে ভরে উঠুক - এটাই আমার আন্তরিক কামনা ।"

অন্যদিকে, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও বিজয়া দশমী উপলক্ষে নাগরিকদের নৈতিকতা ও কর্তব্যের মতো সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন । তিনি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ও উন্নত জাতি গঠনে অবদান রাখার বার্তা দিয়েছেন । রাষ্ট্রপতি ভবনের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি দেশে ও বিদেশে বসবাসরত সকল ভারতীয়কে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং এই উৎসবের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক তাৎপর্যের উপর আলোকপাত করেছেন ।

নিজের বার্তায় রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেন, "বিজয়া দশমীর এই শুভলগ্নে, দেশে ও বিদেশে বসবাসরত সকল ভারতীয়কে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই ।" বিজয়াদশমীর প্রাক্কালে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি দশেরার গভীর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং বলেন যে, এই উৎসব অশুভ শক্তির উপর শুভ শক্তির জয়ের প্রতীক । তিনি আরও বলেন, "বিজয়া দশমীর উৎসবের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে । এটি রাবণের উপর ভগবান রামের জয়ের প্রতীক । ভগবান রামকে ন্যায়পরায়ণতা ও নৈতিক আচরণের মূর্ত প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয় । এই উৎসব অধর্ম ও অন্যায়ের উপর ধর্ম ও ন্যায়ের জয়কে উদযাপন করে ।"

রাষ্ট্রপতির কথায়, "ভারতীয় সংস্কৃতির মূলে রয়েছে নৈতিকতা ও কর্তব্যের আদর্শ । এই উপলক্ষে, আসুন আমরা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মহান আদর্শগুলোকে সমুন্নত রাখার সংকল্প নিই এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ও 'বিকশিত ভারত' গঠনে অবদান রাখি । এই পবিত্র দিনে, আমি সকল নাগরিকের সুখ, সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ কামনা করি ।"

বিজয়া দশমী বা দশেরায় অশুভ শক্তিকে হারিয়ে শুভ শক্তির জয়কে উদযাপন করা হয় । সারা দেশজুড়ে এই উৎসব ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বহন করে ।

TAGGED:

VIJAYADASHAMI 2026
PM MODI ON VIJAYADASHAMI
বিজয়া দশমী 2026
নরেন্দ্র মোদি
PM PRESIDENT EXTEND GREETINGS

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