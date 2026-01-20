বাংলার জনগণের আওয়াজ বিজেপি, সভাপতি নীতীনের 'নবীন' বরণে বার্তা মোদির

বাংলার জনগণের আওয়াজ বিজেপি, সভাপতি নীতীনের 'নবীন' বরণে বার্তা মোদির
বিজেপির উত্থান থেকে শুরু করে কংগ্রেসের নির্বাচনী ব্যর্থতার মতো বিষয়ে উঠে এলো প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে ৷
By PTI
Published : January 20, 2026 at 1:40 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 জানুয়ারি: উপলক্ষ্য ছিল বিজেপির নতুন সভাপতি নীতীন নবীনের দায়িত্ব গ্রহণ ৷ আর সেখান থেকে আরও একবার পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে বিজেপিকে জেতানোর ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁকে বলতে শোনা গেল, "পশ্চিমবঙ্গ আর তেলেঙ্গানায় বিজেপি এখন মানুষের আওয়াজে পরিণত হয়েছে ৷"
এদিনের অনুষ্ঠানে আরও একবার কংগ্রেস থেকে শুরু করে অন্য কয়েকটি দলের পরিবারতন্ত্র থেকে শুরু করে অনুপ্রবেশের সমস্যা নিয় তোদ দাগেন প্রধানমন্ত্রী ৷ উঠে আসে জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপি উত্থানের কাহিনি ৷
প্রধানমন্ত্রী বলেন, "কংগ্রেস এবং কয়েকটি আঞ্চলিক দলে পরিবারের আধিপত্য হয়েছে ৷ এই পরিবারবাদ ভয়ানক ৷ গণতন্ত্রের জন্য ধ্বংসাত্মক ৷ আর তাই আমি 1 লাখ এমন যুবক-যুবতীকে রাজনীততে আনতে চাই যাদের কেউ কখনও রাজনীতি করেনি ৷ তাঁদের হাত ধরে ভারতের রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হবে ৷" এরপর সাম্প্রতিক সময়ে কংগ্রেস কেন একের পর এক নির্বাচন ব্যর্থ হচ্ছে সে কথা তুলে ধরেন তিনি ৷ বিজেপির নেতা-কর্মীদের সতর্ক করে তিনি জানান কংগ্রেসের মধ্যে কোন কোন খারাপ উপাদান ঢুকেছে সেটা ভালো করে জানতে হবে ৷ সে সমস্ত যেন বিজেপিতে চলে না আসে তা সবরমকভাবে নিশ্চিত করতে হবে ৷
প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "একসময় কংগ্রেস 50 শতাংশ ভোট পেয়েছিল এখন 100টি আসন পেতে তাদের কষ্ট করতে হয় ৷ কংগ্রেসের এই ব্যর্থতার কারণ খোঁজার চেষ্টা করে না কারণ তাহলে একটি পরিবারের উপর দোষ দিতে হবে ৷ সেটা তারা করবে না বলে নানা রকম বাহানার আশ্রয় নেয় ৷"
বিজেপির যাত্রা পথ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমরা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকে জয়-পরাজয়ের ফলাফল ব্যাখ্যা করতে শুরু করি ৷ 2002 সালে গুজরাতে বিজেপি দারুণ ফল করেছিল ৷ অনেক সাংবাদিক থেকে শুরু করে আরবান নকশালরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন ৷ তাঁরা সবাই আশা করেছিলেন, আমরা বিজয়ের উৎসবে মেতে উঠব ৷ কিন্তু জেতার পর আমরা বিজয় উৎসবে মেতে ওঠেনি ৷ বৈঠক করতে শুরু করেছিলাম ৷ কয়েকটি আসনে কেন হারলাম সেটার বিশ্লেষণ করছিলাম আমরা ৷ আজও বিজেপির নেতা-কর্মীরা একই কাজ করেন ৷ মহারাষ্ট্রে পুরসভা নির্বাচনের জয়ের পরই আমাদের দলের কর্মীরা পঞ্চায়েত নির্বাচনের কাজ শুরু করেছেন ৷ এটাই বিজেপি ৷ "