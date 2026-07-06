370 ধারা বিলোপ করে প্রকৃত সম্মান দেখিয়েছে দেশ, শ্যামাপ্রসাদের 125তম জন্মবার্ষিকীতে বার্তা মোদির

370 ধারা বিলোপ করে প্রকৃত সম্মান দেখিয়েছে দেশ, শ্যামাপ্রসাদের 125তম জন্মবার্ষিকীতে বার্তা মোদির
125তম জন্মজয়ন্তী শ্যামাপ্রাসদকে স্মরণ করে কলম ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ প্রতিবেদনে ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতার জীবনের আদর্শ থেকে বিশ্বাসের নানা ঘটনা স্থান পেল ৷
By PTI
Published : July 6, 2026 at 11:04 AM IST
নয়াদিল্লি 6 জুলাই : সংবিধানের 370 ধারা বিলোপের মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদার সমাপ্তি ঘটিয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্য়ায়কে প্রকৃত সম্মান জানিয়েছে তাঁর সরকার ৷ ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতার 125তম জন্মবার্ষিকীতে এই ভাবনাকেই সর্বজনীন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে সমাজের নানা ক্ষেত্রে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের অবদান বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে সোমবার হিন্দিতে একটি প্রতিবেদন লেখেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সেখানে শ্যামাপ্রসাদের জীবনে বিভিন্ন ঘটনা এবং তাঁর আদর্শ ব্যাখ্যা করেন ৷ পাশাপাশি এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেও শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী ৷
প্রতিবেদনের একেবারে শুরুতে মোদি লেখেন, যে সমস্ত ভারতীয়রা জাতিয়তাবাদকে সবার উপরে রেখে দেশসেবায় নিয়োজিত হতে চান তাঁদের কাছে 6 জুলাই একটি বিশেষ দিন ৷ জীবনের নানা সময়ে শ্যামাপ্রসাদ প্রমাণ করেছেন তাঁর কাছে মা ভারতীর চেয়ে বেশি জরুরি আর কিছুই ছিল না ৷ অসীম সাহসের উপর ভর করে আজীবন দেশের সেবা করে গিয়েছেন তিনি ৷ বৌদ্ধিক শক্তিকে হাতিয়ার করে জনসাধারণের সেবাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে নৈতিকতার পথে হেঁটে তিনি যে উচ্চতায় পৌঁছেছিলেন সেখানে তাঁর সমসাময়িক অনেকেই পৌঁছতে পারেননি বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷
শ্যামাপ্রসাদের জন্ম হয়েছিল বাংলার বাঘ হিসেবে খ্যাত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পরিবারে ৷ তিনি চাইলেই সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটিয়ে দিতে পারতেন ৷ ভাগ্য তাঁকে এক নিশ্চিত জীবন উপহার দিয়েছিল ৷ কিন্তু সে পথে না হেঁটে তিনি নিজের জ ন্য় এমন এক পথ বেছে নিয়েছেন যার পুরোটাই দেশের মানুষের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত ৷ সেই অস্থির সময় চারপাশে যা হচ্ছে তা বদলাবার প্রয়াস না করে নীরব দর্শক হয়ে জীবন কাটিয়ে দেওয়ার কথা কখনও কল্পনাই করেননি শ্যামাপ্রসাদ ৷ একদিকে ঔপেনিবেশিকতাবাদ ও বামপন্থার বিরুদ্ধে আদর্শের লড়াই এবং অন্যদিকে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কর্তব্য-কখনও আদর্শচ্যুত হননি শ্যমাপ্রসাদ ৷ এমনটাই লিখেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷
প্রতিবেদনে আলাদা করে পশ্চিমবঙ্গ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের কথা উল্লেখ করেন তিনি ৷ বাংলা যাতে ভারতের অংশ হিসেবে থাকতে পারে তা নিশ্চিত করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ ৷ এই এক ভাবনাই তাঁকে কাশ্মীরে যেতে বাধ্য করেছিল ৷ জেল তাঁকে প্রতিহত করতে পারেনি ৷ জেলের অন্দরের একাকীত্ব তাঁর ভাবনাচিন্তাকে দুর্বল করতে পারেনি ৷ জেলে থাকা অবস্থাতেই তিনি এমন বহু মানুষের কথা ভেবে প্রাণ দিলেন যাঁরা কোনওদিন তাঁর আত্মত্যাগের কথা জানতেও পারবে না ৷ এই প্রসঙ্গে বিনোবা ভাবের একটি মন্তব্যকে হাতিয়ার করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ বিনোবা ভাবে বলেছিলেন, শ্যামাপ্রসাদ যা বিশ্বাস করতেন তার জন্য আত্মত্যাগ করেছেন ৷
প্রতিবেদনের শেষদিকের একটি অংশে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর পাশাপাশি কংগ্রেসের সমালোচনাও করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ তিনি লেখেন, আজ থেকে 75 বছর আগে ভারতীয় সংসদে প্রথমবার সংবিধান সংশোধনী বিল এনেছিলেন নেহরু ৷ সেই বিল আদতে ছিল দেশের মানুষের মতপ্রকাশের অধিকারের উপর সরাসরি আক্রমণ ৷ শ্যামাপ্রসাদ ওই বিলের বিরোধিতা করেছিলেন ৷ মোদির কটাক্ষ, যে নেহরু মতপ্রকাশের অধিকারে আঘাত হেনেছিলেন তাঁর অনুগামীরাই 25 বছর বাদে (এখন থেকে 50 বছর) দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন ৷
পাশাপাশি এই প্রতিবেদনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে শ্য়ামাপ্রসাদের ভূমিকা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ জানান, দেশের মানুষের প্রকৃত উন্নয়ন করার মানসিকতা নিয়েই নেহরুর প্রথম মন্ত্রিসভার অংশ হয়েছিলেন ৷ কিন্তু যখন তিনি মনে করলেন সরকারে থেকে দেশের মানুষের কোনও উপকার করতে পারবেন না তখন মন্ত্রিত্ব ছাড়তে সময় নেননি শ্যামাপ্রসাদ ৷