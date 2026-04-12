নারী সংরক্ষণ সংশোধনী বিলে সমর্থন চেয়ে বিরোধীদের চিঠি মোদির; রাজনৈতিক ফয়দা তোলার চেষ্টা, কটাক্ষ কংগ্রেসের

নারী সংরক্ষণ সংশোধনী বিলে সমর্থন চেয়ে বিরোধীদের চিঠি মোদির; রাজনৈতিক ফয়দা তোলার চেষ্টা, কটাক্ষ কংগ্রেসের
মহিলাদের জন্য লোকসভা ও বিধানসভায় 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণ করতে বিল পাশ হয়েছিল আগেই ৷ সরকার চায় 2029 সাল থেকেই সেই ব্যবস্থা চালু করতে ৷
Published : April 12, 2026 at 12:34 PM IST
নয়াদিল্লি, 12 এপ্রিল: সর্বসম্মতিক্রমে লোকসভা ও বিধানসভায় মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণ করা সংক্রান্ত সংশোধনী বিল পাশ করাতে উদ্যোগী হল সরকার ৷ সংসদের দুই কক্ষের সমস্ত দলের দলনেতাদের চিঠি লিখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ পাল্টা তাঁকে লেখা চিঠিতে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে দাবি করেন, মহিলা সংরক্ষণের ব্যাপারে অকারণে তাড়াহুড়ো করে তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে রাজনৈতিক সুবিধে পেতে চাইছে বিজেপি ৷
মহিলাদের জন্য লোকসভা ও বিধানসভায় 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণ করতে বিল পাশ হয়েছিল ৷ কিন্তু 2023 সালে পাশ হওয়া সেই বিল অনুযায়ী 2034 সালের লোকসভা নির্বাচন থেকে এই ব্যবস্থা চালু হত ৷ তার আগে 2027 সালের জনগণনা হওয়ার কথা ৷ সেই তথ্য়কে সামনে রেখে মহিলা সংরক্ষণ লাগু হওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু সরকার এই ব্যবস্থাকে এগিয়ে আনতে চায় ৷ তাদের লক্ষ্য 2029 সালের নির্বাচন থেকেই সংরক্ষণ চালু হোক ৷ আর তাই বিলটি সংশোধনী আনা হয়েছে ৷ সেটি পাশ করাতে ডাকা হয়েছে সংসদের বিশেষ অধিবেশন ৷ 16 থেকে 18 এপ্রিল পর্যন্ত চলবে অধিবেশন ৷ সেখানে সশোধনীর উপর বিস্তারিত চর্চার পর সেটি পাশ করাতে চায় মোদি সরকার ৷
সে কথা জানিয়ে চিঠি লিখেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন, 33 শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত করার অর্থ দেশের গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করা ৷ তাছাড়া সরকার যেভাবে সকলকে একসঙ্গে নিয়ে চলতে চায় সেই প্রতিশ্রুতি পূরণেরও সুযোগ এনে দিয়েছে সংসদের এই বিশেষ অধিবেশন ৷ তিনি মনে করিয়ে দেন, সমাজের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য মহিলাদের প্রগতির পর্যাপ্ত সুযোগ, সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার এবং সর্বোপরি নেতৃত্ব দেওয়ার অধিকার দেওয়া দরকার ৷
তিনি আরও জানান, ভারত এক উন্নত দেশ হিসেবে পৃথিবীর বুকে আত্মপ্রকাশ করতে চায় ৷ সেই স্বপ্ন যে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া সম্ভব নয় তা বোঝাতে আধুনিুক সমাজে নারীদের ভূমিকা কতটা ইতিবাচক সেটাও তুলে ধরেন মোদি ৷ জানান, খেলার দুনিয়া থেকে শুরু করে সশস্ত্র বাহিনীতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়ছে ৷ ভারতের মেয়েরা সমস্ত ক্ষেত্রে দারুণ ফল করছেন ৷ আর এমতাবস্থায় তাঁদের সংরক্ষণ দেওয়ার বিষয়টি সমস্ত পক্ষের সমর্থনের ভিত্তিতে পাশ হয়ে যাওয়া ভারতীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিকে আরও মজবুত করবে বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী ৷
অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রীকে লেখা জবাবি চিঠিতে কংগ্রেস সভাপতি উল্লেখ করছেন, দুটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে মহিলা ভোট কাছে টানতেই এত তাড়াহুড়ো করছে সরকার ৷ আর তাই খাড়গের দাবি, নারী সংরক্ষণ বিলের সংশোধনীর উপর আলোচনা করতে সরকার আগে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকুক ৷
সরকারের সাম্প্রতিক কৌশলকে কেন তিনি নির্বাচনের সঙ্গে এক করে দেখছেন তার ব্যাখাও দিয়েছেন রাজ্য়সভার বিরোধী দলনেতা ৷ তিনি লেখেন, "বিলটি পাশ হওয়ার পর 30 মাস অতিক্রান্ত ৷ এরপর আচমকাই বিরোধীদের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা না করে সংসদের অধিবেশন ডাকা হয়েছে ৷"এখানেই তিনি উল্লেখ করেন, সংসদে কী নিয়ে আলোচনা হবে সে সংক্রান্ত বিষয়ও সরকার কিছু জানায়নি ৷ এমতাবস্থায় ভালো আলোচনা হওয়া সম্ভব নয় বলে জানান তিনি ৷ তাঁর মতে 29 এপ্রিল বিধানসভা নির্বাচন শেষ হওয়ার পর এ ব্যাপারে আলোচনা করতে সরকার সর্বদল বৈঠক ৷