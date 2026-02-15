অর্থনৈতিক অব্যবস্থার জেরে UPA আমলে বাণিজ্য-আলোচনা কখনও চূড়ান্ত হয়নি: প্রধানমন্ত্রী মোদি

অর্থনৈতিক অব্যবস্থার জেরে UPA আমলে বাণিজ্য-আলোচনা কখনও চূড়ান্ত হয়নি: প্রধানমন্ত্রী মোদি
প্রধানমন্ত্রী মোদি উল্লেখ করেন, ইউপিএ যুগে অর্থনৈতিক অব্যবস্থা ছিল। কিন্তু, এখন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, নির্ভরযোগ্য নীতির কারণে বিনিয়োগকারীরা ভারতের উপর আরও বেশি আস্থা রাখছেন।
By PTI
Published : February 15, 2026 at 8:56 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 ফেব্রুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উল্লেখ করেন, ভারতের প্রতি বিশ্বব্যাপী আস্থা বাড়ছে। এখন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, নির্ভরযোগ্য নীতির কারণে বিনিয়োগকারীরা ভারতের উপর আরও বেশি আস্থা রাখছেন।
সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাজেট, ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি এবং এফটিএ-সহ বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি কংগ্রেসকেও আক্রমণ করেছেন। বাজেট সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন যে, এই বাজেট একটি উন্নত ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে। এই বাজেট ভারতের উন্নত জাতি হওয়ার সংকল্পকে প্রতিফলিত করে। তিনি জানান যে, এই বছরের বাজেট কোনও বাধ্যতামূলক সিদ্ধান্ত নয়।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ভারতের প্রতি বিশ্বব্যাপী আস্থা বাড়ছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং নির্ভরযোগ্য নীতির কারণে বিনিয়োগকারীরা এখন ভারতের উপর আরও বেশি আস্থা রাখছেন।" প্রধানমন্ত্রী মোদি উল্লেখ করেছেন যে ইউপিএ শাসনামলে অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা প্রচলিত ছিল। তিনি বলেন, "ইউপিএ আমলে আলোচনা হতো এবং তারপর ভেস্তে যেত৷ কিন্তু, এখন আর তা হয় না।" প্রধানমন্ত্রী আরও জানান যে, এখনও পর্যন্ত 38টি দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
38টি দেশের সঙ্গে এফটিএ সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমাদের শক্তি আমাদের শক্তিশালী উৎপাদন, পরিষেবা খাত এবং ক্ষুদ্র শিল্প (এমএসএমই) এর মধ্যে নিহিত, যা আমাদের অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমান শর্তে দর কষাকষির ক্ষমতা দেয়। জাতীয় নিরাপত্তা সর্বাগ্রে। বাজেটে যে কোনও ঘাটতি নেই এবং সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিকীকরণ ও শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, সরকার নিশ্চিত করবে।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বাজেট কোনও শেষ অবলম্বন বা জোর করে চাপানো পদক্ষেপ নয়। বরং, এটি দেশের প্রস্তুতি এবং উৎসাহের প্রতীক, যা প্রমাণ করে যে ভারত অর্থনৈতিক বৃদ্ধির জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত। দেশের স্থিতিশীল সরকার এবং স্পষ্ট নীতি বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকারীদের ভারতে আস্থা বাড়িয়েছে। বিনিয়োগকারীরা এখন জানেন যে ভারতের নীতি হঠাৎ করে পরিবর্তিত হবে না।"
প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমাদের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির লক্ষ্য হল টেক্সটাইল, চামড়া, রাসায়নিক, হস্তশিল্প এবং রত্নপাথরের মতো ক্ষেত্রের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য বিদেশি বাজার উন্মুক্ত করা, যাতে তারা সহজেই তাদের পণ্য বিশ্বব্যাপী বিক্রি করতে পারে।"
ইউপিএ সরকারের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন যে, তাদের আমলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা দুর্বল ছিল৷ সেই কারণেই সে সময় ভারত তাদের যুক্তি জোরালোভাবে উপস্থাপন করতে পারেনি। সেই সময়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল, কিন্তু তারা কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছিল।
প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, “বর্তমান সরকার অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রতি সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এটি শুধুমাত্র কথায় নয়, কার্যক্ষেত্রেও স্পষ্ট। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরবর্তী পর্যায়ে বেসরকারি খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।” তিনি বেসরকারি খাতকে এগিয়ে আসার এবং দেশের উন্নয়নে 'জোরালো ভূমিকা' পালনের আহ্বান জানান।