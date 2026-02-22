ETV Bharat / bharat

55 মিনিটে দিল্লি থেকে মেরঠ, দেশের দ্রুততম মেট্রো-নমো ভারতের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রবিবার, 22 ফেব্রুয়ারি মেরঠে মেট্রো এবং নমো ভারত উদ্বোধন করেন। এই ভারতীয় হাই-স্পিড ট্রেনটি বিমানের মতো সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবে ৷

PM Modi Inaugurate Namo Bharat RRTS
দেশের দ্রুততম মেট্রো-নমো ভারতের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী (ছবি: পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 22, 2026 at 5:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মেরঠ, 22 ফেব্রুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ (রবিবার, 22 ফেব্রুয়ারি, 2026) মেরঠ থেকে সরাই কালে খান পর্যন্ত মেরঠ মেট্রো এবং নমো ভারত ট্রেনের সূচনা করবেন। মেরঠের মানুষের জন্য এটি একটি গর্বের মুহূর্ত৷ কারণ, এখন দিল্লিতে উচ্চ-গতির ট্রেনের সুবিধা পাবেন তারা। মেরঠের মোদিপুরম থেকে দিল্লির সরাই কালে খান পর্যন্ত 82 কিলোমিটার যাত্রা এখন মাত্র 55 মিনিটে সম্পন্ন করা যাবে।

'নমো ভারত' প্রকল্প, যার লক্ষ্য জাতীয় রাজধানী অঞ্চলের আধুনিক, দ্রুত এবং স্থায়ী পরিবহণ ব্যবস্থাকে নতুন করে রূপ দেওয়া, তার চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। 180 কিলোমিটার/ঘণ্টা নকশা গতি এবং সর্বোচ্চ 160 কিলোমিটার/ঘণ্টা অপারেটিং গতি-সহ, এই উচ্চ-গতির, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি রেল ব্যবস্থার লক্ষ্য দিল্লি এবং আশেপাশের শহরগুলির মধ্যে ভ্রমণকে দ্রুত, নিরাপদ এবং আরামদায়ক করে তোলা।

Namo Bharat
55 মিনিটে দিল্লি থেকে মেরঠ পৌঁছবে নমো ভারত (ছবি: পিটিআই)

প্রকল্পটির মোট ব্যয় 30,274 কোটি টাকা (302.74 বিলিয়ন মার্কিন ডলার)। এডিবি (প্রায় 1 বিলিয়ন ডলার), জাতীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (এনডিবি) (500 মিলিয়ন ডলার) এবং এআইআইবি (500 মিলিয়ন ডলার) এর তহবিল প্রদান করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ 20 শতাংশ, দিল্লি সরকারের 3.22 শতাংশ এবং উত্তরপ্রদেশ সরকারের 16.78 শতাংশ। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানটি 8 মার্চ, 2019 তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। চার বছরের মধ্যে, 20 অক্টোবর, 2023 তারিখে, সাহিবাবাদ এবং দুহাই ডিপোর মধ্যে 17 কিলোমিটার প্রাথমিক অংশটি চালু করা হয়।

Namo Bharat
নমো ভারতের সর্বোচ্চ 160 কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা (ছবি: পিটিআই)

6 মার্চ, 2024 তারিখে, মোদি নগর উত্তরে আরও 17 কিলোমিটার অংশ খোলা হয়, যা 18 অগস্ট, 2024 তারিখে আট কিলোমিটার বাড়িয়ে মেরঠ দক্ষিণ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়। 5 জানুয়ারি, 2025 তারিখে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দিল্লির সাহিবাবাদ এবং নিউ অশোক নগরের মধ্যে 13 কিলোমিটার অংশের উদ্বোধন করেন এবং নমো ভারত ট্রেনগুলি দিল্লিতে পৌঁছায়।

নমো ভারত করিডোরের মূল আকর্ষণ

  • মোট খরচ 30,274 কোটি টাকা।
  • মোট দৈর্ঘ্য 82.15 কিলোমিটার।
  • 70 কিলোমিটার উঁচু (দিল্লিতে 9.22 কিলোমিটার এবং উত্তর প্রদেশে 60.57 কিলোমিটার)
  • 12 কিলোমিটার ভূগর্ভস্থ (দিল্লিতে 5 কিলোমিটার এবং উত্তর প্রদেশে 7 কিলোমিটার)
Namo Bharat
প্রকল্পটির মোট ব্যয় 30,274 কোটি টাকা (ছবি: পিটিআই)
  • দিল্লিতে নমো ভারত করিডোরের 14 কিলোমিটার পথ
  • উত্তরপ্রদেশে নমো ভারত করিডোরের 68 কিলোমিটার পথ
  • রক্ষণাবেক্ষণ ডিপো রয়েছে দুহাই এবং মোদিপুরমে
  • নিউ অশোক নগর এবং মেরঠ সাউথের মধ্যে 55 কিলোমিটার করিডোর চালু

নমো ভারত ট্রেনের বৈশিষ্ট্য

  • প্রতিটি কোচে দুই বাই দুই অনুভূমিক আসন, আরামদায়ক ভ্রমণের জন্য গ্র্যাব হ্যান্ডেল, ওভারহেড লাগেজ ব়্যাক, মোবাইল এবং ল্যাপটপ চার্জিং সকেট রয়েছে।
  • ডাবল-গ্লাসযুক্ত, টেম্পার্ড নিরাপত্তা-সহ কাচের জানালা।
  • যাত্রীদের জন্য ঘোষণা এবং প্রদর্শন ব্যবস্থা, গতিশীল রুট ম্যাপ প্রদর্শনের পাশাপাশি জরুরি যোগাযোগ বৈশিষ্ট্য-সহ সজ্জিত।
Namo Bharat
এই ভারতীয় হাই-স্পিড ট্রেনটি বিমানের মতো সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবে (ছবি: পিটিআই)
  • সিসিটিভি ক্যামেরা, অগ্নি ও ধোঁয়া সনাক্তকারী ব্যবস্থা, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র এবং দরজার সূচক।
  • প্রয়োজন অনুযায়ী বোতাম দিয়ে দরজা খোলা হবে, যার ফলে প্রতিটি স্টেশনে সমস্ত দরজা খোলার প্রয়োজন হবে না।
  • প্রতিটি ট্রেনে একটি প্রিমিয়াম কোচ থাকছে।
  • প্রতিটি ট্রেনে একটি করে কোচ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে।
  1. রাজধানীতে ছুটবে হাই-স্পিড ট্রেন ! উদ্বোধনে মোদি; ভাড়া কত জানেন ?
  2. বন্দে মেট্রো নয়, ভুজ-আমেদাবাদ মেট্রোর নতুন নাম 'নমো ভারত ব়্যাপিড রেল', জানাল মন্ত্রক

TAGGED:

PM NARENDRA MODI
MEERUT METRO
NAMO BHARAT
DELHI MEERUT RRTS
PM MODI INAUGURATE NAMO BHARAT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.