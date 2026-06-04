ভারত সফরে ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে বৈঠকে রডরিগেজ

ভারত সফরে ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে বৈঠকে রডরিগেজ
গতকাল ভারত সফরে এসেছেন ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ডেলসি রডরিগেজ ৷ এদিন তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন ৷
By PTI
Published : June 4, 2026 at 4:49 PM IST
নয়াদিল্লি, 4 জুন: ভারতে এসেছেন ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ডেলসি রডরিগেজ ৷ বৃহস্পতিবার দুপুরে নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক করলেন তিনি ৷ দুই দেশের শক্তি, ব্যবসা এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রকে আরও মজবুত করার লক্ষ্যে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণবীর জয়সওয়াল সোশাল মিডিয়ায় এই বৈঠকের ছবি পোস্ট করেছেন ৷ তিনি লিখেছেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ডেলসি রডরিগেজের সঙ্গে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ৷ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সব দিক পর্যালোচনা করেছেন দুই নেতা ৷ শক্তি, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, স্বাস্থ্যক্ষেত্র, অটোমোবাইল-সহ একাধিক বিষয়ে নতুন সহযোগিতার পথ নিয়েও আলোচনা হয়েছে ৷ দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক বিষয়ে নিজেদের মতামত বিনিময় করেছেন তাঁরা ৷ দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্বের সম্পর্ক আরও গভীর করে তোলা এবং বিশ্বের দক্ষিণাঞ্চলের স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তাঁরা দু'জনেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷"
পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটের সময়ে অপরিশোধিত তেলের জোগান এবং পরিবহণে বিঘ্ন ঘটছে ৷ এই পরিস্থিতিতে শক্তিসম্পদের ক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্পর্ক আরও প্রসারিত করতে চায় দুই পক্ষ ৷
চলতি বছরের 3 জানুয়ারি ভারতীয় সময় শনিবার দুপুরে (4.30 ইস্টার্ন টাইম) আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোশাল মিডিয়ায় নিশ্চিত করেন, ভেনেজুয়েলা এবং দেশের নেতাদের উপর বিশাল হামলা চালিয়েছে মার্কিন সেনাবাহিনী ৷ তিনি জানান, দেশের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে ভেনেজুয়েলা থেকে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ এখন আমেরিকার হেফাজতে তাঁরা ৷ এই অবস্থায় দেশের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি রডরিগেজ ৷
একসময় ভেনেজুয়েলা থেকে প্রতিদিন 4 লক্ষ ব্যারেলেরও বেশি পরিমাণে অপরিশোধিত তেল আমদানি করত ভারত ৷ পরে আমেরিকার নিষেধাজ্ঞার ফলে 2020 সালে দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশটি থেকে আমদানি বন্ধ করতে হয়েছে ভারতকে ৷ পরে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে আমেরিকা হেফাজতে নেওয়ার পর আমেরিকা ভেনেজুয়ালের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় ৷ এরপর ভারতের তৈল বিপণনকারী কোম্পানিগুলি ফের ভেনেজুয়েলা থেকে তেল আমদানি করছে ৷
ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেশের বিদেশমন্ত্রী, অর্থনীতি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, যোগাযোগ এবং পরিবহণ-সহ বেশ কয়েকজন মন্ত্রী ভারতে এসেছেন ৷ ভারত সফরে এসে মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়ো জানিয়েছিলেন ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ডেলসি রডরিগেজ ভারত সফরে আসবেন ৷