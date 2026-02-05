বিট্টুকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলায় মোদির রোষে রাহুল, গান্ধিরা শুধু চুরিতেই অভ্যস্ত; তোপ প্রধানমন্ত্রীর

বিট্টুকে 'বিশ্বাসঘাতক' বলায় মোদির রোষে রাহুল, গান্ধিরা শুধু চুরিতেই অভ্যস্ত; তোপ প্রধানমন্ত্রীর
তিনি বলেন 'চুরি এই পরিবারের এতটা মজ্জাগত বিষয়, যে এক গুজরাতির পদবি পর্যন্ত চুরি করেছে !'
Published : February 5, 2026 at 9:08 PM IST
নয়াদিল্লি, 5 ফেব্রুয়ারি: রাজ্যসভার বিজেপি সাংসদকে বিশ্বাসঘাতক বলা থেকে শুরু করে মহব্বত কি দুকান- একাধিক প্রসঙ্গে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির তীব্র সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁর কটাক্ষ, রাহুলের হাত ধরে কংগ্রেসের আরও পতন হবে ৷
শুধু রাহুল নন, স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় জওহরলাল নেহরু থেকে শুরু করে সমগ্র গান্ধি পরিবারকেই আক্রমণ করেন মোদি ৷ গান্ধি পরিবার শুধু চুরি করতে অভ্যস্ত এ কথা উল্লেখ করে কটাক্ষের সুরে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'চুরি এই পরিবারের এতটা মজ্জাগত বিষয় যে এক গুজরাতির (জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি) পদবি পর্যন্ত চুরি করেছে !'
রাষ্ট্রপতির সম্ভাষণের উপর বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় প্রায় 1 ঘণ্টা 40 মিনিটের দীর্ঘ ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সেখানে বুধবার সংসদ চত্বরে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার উল্লেখ করেন ৷ লোকসভায় রাহুলকে বলতে না-দেওয়ার প্রতিবাদে সেদিন সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন কংগ্রেস সাংসদরা ৷ সে সময় সংসদ ভবনের মকর দ্বার দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করছিলেন রাজ্যসভার বিজেপি সাংসদ রভনীত সিং বিট্টু ৷ 2024 সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন কংগ্রেসে ৷ 2019 সালে তাঁকে লোকসভার উপ-দলনেতাও করা হয়েছিল ৷ পরে দল ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে নাম লেখান বিট্টু ৷ তাঁকে দেখতে পেয়ে রাহুল 'বিশ্বাসঘাতক বন্ধু' বলে কটাক্ষ করেন ৷ পাল্টা বিট্টু রাহলকে 'দেশের শত্রু' বলেন ৷ এই ঘটনাকে শিখেদের অপমান বলে ব্যাখ্যা করেন মোদি ৷
তাঁর কথায়," কংগ্রেসের যুবরাজের অহংকার এমন জায়গায় পৌঁছেছে তিনি কাউকে গদ্দার বলার সাহস দেখাচ্ছেন ৷ কেউ রাজনৈতিক মতাদর্শ বদলেছে বলে তাঁকে গদ্দার বলতে হবে ! তাঁর (বিট্টুর) পরিবারের সদস্যরা দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন ৷ সে কথা ভুলে তাঁকে গদ্দার বলা হচ্ছে ৷" দীর্ঘ ভাষণের একাধিকবার প্রধানমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, কংগ্রেস তাঁর কবর খুঁড়তে চায় ৷ হাত শিবিরের এমন ইচ্ছার কারণও ব্যাখ্যা করেন তিনি ৷
প্রধানমন্ত্রী বলেন, "পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদীদের ঘরে ঢুকে জবাব দিতে চাই ৷ তাই ওরা মোদির কবর খুঁড়তে চায় ৷ সিন্ধু জল সমঝোতা করে দেশর বিরাট ক্ষতি করেছলেন নেহরু (স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু) ৷ আমরা সেই চুক্তি বাতিল করেছি ৷ মোদির এই সব ভালো লাগে না-বলেই কংগ্রেস আমার বিনাশ চায় ৷" ভাষণে তাঁর সরকারের একাধিক উন্নয়নমূলক কাজেরও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী জানান, লালকেল্লা থেকে স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রীরা দারিদ্র্যমুক্ত দেশ নির্মাণের কথা বলতেন ৷ তাঁরা শুধু স্লোগান দিয়ে দায় সারতেন, আর মোদি সেটা কাজে করিয়ে দেখেছেন ৷