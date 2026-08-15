ETV Bharat / bharat

'দুর্বল' থেকে বিশ্বশক্তি, লালকেল্লায় মোদির মুখে ভারতের উত্থান-'দিমাগি' নকশাল

"ভারতকে অবশ্যই বড় স্বপ্ন দেখতে হবে এবং লক্ষ্য ঠিক করতে হবে, কারণ বড় স্বপ্নই দেশকে আরও উচ্চতায় পৌঁছে দেয় ৷"

modi
লালকেল্লায় ভাষণ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী (পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 15, 2026 at 9:00 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 15 অগস্ট : 80 তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছে দেশ ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কড়া নিরাপত্তার মধ্যে টানা 13 বার লালকেল্লা থেকে এর নেতৃত্ব দিলেন ৷ একইসঙ্গে প্রথমবার লালকেল্লায় আনুষ্ঠানিকভাবে 'বন্দে মাতরম' গাওয়া হয়, যা এর 150 বছরের ঐতিহ্যকে স্মরণীয় করে রাখল ৷

শনিবার লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং এরপর তাঁকে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয় । তারপরেই 21 তোপধ্বনির সঙ্গে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রধানমন্ত্রী ।

প্রধানমন্ত্রী এদিন 75 মিনিটের ভাষণে 'দুর্বল পাঁচ' থেকে বিশ্বশক্তিতে ভারতের উত্থানের কথা তুলে ধরেন ৷ বলেছেন, "ভারতকে অবশ্যই বড় স্বপ্ন দেখতে হবে এবং লক্ষ্য ঠিক করতে হবে, কারণ বড় স্বপ্নই দেশকে আরও উচ্চতায় পৌঁছে দেয় ৷ ভারত 2047 সালের মধ্যে অতি উন্নত দেশ হওয়ার পথে এগিয়ে চলেছে ৷ 140 কোটি ভারতীয়ের সংকল্পকে থামানো যাবে না।"

মোদি এদিন ভারতের উথ্বানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন ৷ বলেন, "গত 12 বছরে ভারত দুর্বল পাঁচটি দেশের মধ্যে থেকে অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক বিশ্বশক্তি হিসেবে উঠে এসেছে ৷" এছাড়া, প্রধানমন্ত্রী পাইপলাইনের মাধ্যমে জলের সংযোগ, এলপিজি সংযোগ এবং শৌচাগার নির্মাণের মতো সাফল্যের কথা তুলে ধরেন ৷ বলেন, "এই প্রচেষ্টা মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছে এবং দেশের উন্নয়ন যাত্রাকে গতিময় করেছে ৷ পুরোনো আইন ও ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে ভারত একবিংশ শতাব্দীতে এগিয়ে যেতে পারে না। দেশকে অবশ্যই সংস্কার চালিয়ে যেতে হবে এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।"

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে এদিন বেশিরভাগ জুড়েই ছিল ভারতের অগ্রগতির কথা ৷ তাঁর কথায়, "বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল আমাদের দেশ যদি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হয়, ভারতকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতে বাধ্য হবে বিশ্ব ।"

রাজনৈতিক লড়াইয়ে পরিণত না করে সংসদ, বিধানসভাগুলিতে নারী সংরক্ষণ বাস্তবায়ন করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি 2047 সালের মধ্যে ভারতকে উন্নত করার স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে সমাজ ও অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণের জন্য যুবকদের ডাক দিয়েছেন তিনি ৷

দিমাগি নকশাল

দেশ থেকে নকশালবাদ নির্মূলের প্রশংসা করলেও সতর্ক থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন। মোদি বলেন, "সশস্ত্র নকশালরা হয়তো চলে গিয়েছ, কিন্তু দিমাগি (বুদ্ধিজীবী) নকশালরা এখনও ওত পেতে আছে। মাওবাদী মানসিকতার ব্যক্তিরা কয়েক দশক ক্ষমতার অলিন্দে গেড়ে বসেছে। আমরা জঙ্গল থেকে সশস্ত্র নকশালদের নির্মূল করতে এবং দেশকে সেই সংকট থেকে মুক্ত করতে সফল হয়েছি। তবে, দিমাগি নকশালরা এখনও ওত পেতে আছে ৷ তারা সমাজকে ভুল পথে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করছে। আমাদের অবশ্যই এই দিমাগি নকশালদের চিহ্নিত করে বিচ্ছিন্ন করতে হবে ৷"

জ্বালানি স্বনির্ভরতা

মোদি জানান, ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে বিদেশের উপর নির্ভরতার ঝুঁকি ক্রমশ প্রকট হওয়ায় জ্বালানি ও খনিজসহ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে ভারতের অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা জোরদার করা প্রয়োজন । ভারত পারমাণবিক বিদ্যুতে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পথে এক ধাপ এগিয়েছে ৷ যার অংশ হিসেবে তামিলনাড়ুর কল্পাক্কামে প্রোটোটাইপ ফাস্ট ব্রিডার রিঅ্যাক্টর (পিএফবিআর) এই বছর ক্রিটিক্যালিটি অর্জন করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "আমরা 2047 সালের মধ্যে 100 গিগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি। ভারত আরও পাঁচটি নতুন পারমাণবিক চুল্লি স্থাপনের লক্ষ্যও নির্ধারণ করেছে।"

মহিলা সংরক্ষণ

গত এপ্রিলে সংসদে সংশোধনী বিল পাশ করাতে ব্যর্থ হওয়া প্রসঙ্গে মোদি বলেন, "আজ লালকেল্লার প্রাচীরে ত্রিবর্ণের নীচে দাঁড়িয়ে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলকে আবেদন ও অনুরোধ করছি নারীশক্তিকে সম্মান জানান।" তিনি আরও বলেন, "নারীদের সম্মান জানাতে এগিয়ে আসুন এবং নিশ্চিত করুন যেন আমাদের মা ও বোনেরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিধানসভা ও লোকসভায় 33 শতাংশ প্রতিনিধিত্ব পান। ভারতের নীতি নির্ধারণে তাঁদের অবদান রাখতে দিন। আপনারা কৃতিত্ব নিতে পারেন, প্রশংসা দাবি করতে পারেন, কিন্তু দয়া করে আমাদের মা ও বোনদের তাঁদের প্রাপ্য অধিকার দিন।"

সপ্তধারা প্রসঙ্গ

ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং আরও উচ্চতায় পৌঁছে দিতে উৎপাদন, বিদ্যুৎ, কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, গতিশক্তি, প্রতিরক্ষা শক্তি, সবুজ অর্থনীতি ও নীল অর্থনীতি- এই সাতটি ধারার (সপ্তধারা) কথা উল্লেখ করেন মোদি । তিনি হাইপারসনিক প্রযুক্তি এবং ড্রোন সিস্টেমে আত্মনির্ভরশীলতার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন ।

সবার জন্য শিক্ষা

বিভিন্ন পরীক্ষার জন্য বিনামূল্যে অনলাইন কোচিং দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি আক্ষেপ করে বলেন, "দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির উদ্বেগের কথা মাথায় রেখে আমরা কোচিংয়ের পিছনে ব্যয় করা হাজার হাজার কোটি টাকা বাঁচাতে সাহায্য করতে চাই।"

লক্ষ্য অলিম্পিক

2036 সালের অলিম্পিক আয়োজনের জন্য ভারত অন্যতম দাবিদার ৷ এই মেগা ইভেন্টে দেশের উপস্থিতি উজ্বল করতে 5 থেকে 15 বছর বয়সী প্রতিভাদের চিহ্নিত করার জন্য দেশব্যাপী ট্যালেন্ট হান্ট চালু করা হবে। মোদি এমন সব ক্রীড়া বিভাগে নজর দেওয়ার ডাক দেন, যাতে দেশ এখনও যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি।

এদিন লালকেল্লায় অনুষ্ঠানে 2500 এনসিসি ক্যাডেট এবং 'মাই ভারত' স্বেচ্ছাসেবকরা 'বন্দে মাতরম' গেয়েছেন । এই উদযাপন দেখার জন্য পিএম মুদ্রা যোজনার উদ্যোক্তা এবং পিএম স্বনিধির প্রায় 5 হাজার বিশেষ অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে জাতীয় রাজধানী জুড়ে 25 হাজারের বেশি দিল্লি পুলিশ এবং আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে । একই সঙ্গে লালকেল্লার চারপাশে বহুস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল, যেখানে হাজারের বেশি সিসি ক্যামেরা এবং এআই-ভিত্তিক ভিডিও অ্যানালিস্ট রাখা হয়েছিল ৷

TAGGED:

RISE FROM FRAGILE FIVE
MODI
INDEPENDENCE DAY
RED FORT
FRAGILE FIVE TO GLOBAL POWER

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.