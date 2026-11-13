'প্রধানমন্ত্রী আমার ফোন ট্যাপ করিয়েছেন', মোদিকে খোলামেলা বিতর্কে বসার ডাক রাহুলের

'প্রধানমন্ত্রী আমার ফোন ট্যাপ করিয়েছেন', মোদিকে খোলামেলা বিতর্কে বসার ডাক রাহুলের
Rahul on PM Modi: কংগ্রেস নেতার অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রীকে বিদেশি শক্তি নিয়ন্ত্রণ করছে ৷ এই বিষয়ে তাঁকে চ্যালেঞ্জ করে খোলাখুলি বিতর্কে বসারও আহ্বান জানান রাহুল ৷
By ANI
Published : November 13, 2026 at 3:06 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 নভেম্বর: প্রধানমন্ত্রী তাঁর ফোনে আড়ি পাতছেন ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে নজরদারি চালানোর গুরুতর অভিযোগ আনলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ শুক্রবার এই অভিযোগের পাশাপাশি তিনি প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর সঙ্গে খোলামেলা বিতর্কে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ।
কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক্স-এ পোস্ট করা একটি ভিডিয়োতে রাহুল বলেন, "প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে জানেন, কারণ তিনিই আমার ফোন ট্যাপ করাচ্ছেন । যেদিন তিনি মুখোমুখি বিতর্কে বসতে রাজি হবেন, সেদিন সবাই জানতে পারবে যে কারা বিদেশি শক্তির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, কারা দেশবিরোধী এবং কতদিন ধরে তারা দেশবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রয়েছে ।"
नरेंद्र मोदी मेरे साथ आमने-सामने बैठकर डिबेट करें।— Congress (@INCIndia) November 13, 2026
मै गारंटी देता हूं- मेरे साथ one-on-one डिबेट के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे।
: नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi pic.twitter.com/QdLEdy725C
তিনি আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী মোদি যে 'বিদেশি শক্তির' নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন, তার প্রমাণ তাঁর (রাহুলের) ফোনেই রয়েছে; তাই প্রধানমন্ত্রী নিজেও জানেন সেই প্রমাণ কী । রাহুলের কথায়, "যে মুহূর্তে তিনি (প্রধানমন্ত্রী মোদি) উন্মুক্ত বিতর্কে আসবেন, তখনই সবাই জেনে যাবে কারা বিদেশি শক্তির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, কারা দেশবিরোধী-এবং এসব কতদিন ধরে চলছে ৷ এমন আরও অনেক তথ্য আমার ফোনেই রয়েছে ।"
রাহুল বারবার প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর সঙ্গে খোলামেলা বিতর্কে বসার আহ্বান জানিয়েছেন । তিনি এক্স পোস্টে প্রকাশ্যে প্রধানমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের অনুরোধ করেছেন যেন তাঁরা প্রধানমন্ত্রীকে এই বিতর্কে বসতে রাজি করান । নিজের চ্যালেঞ্জ পুনর্ব্যক্ত করে কংগ্রেস নেতা বলেন, কে দেশবিরোধী, আর কে বিদেশি শক্তির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে-এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর উচিত তাঁর সঙ্গে বিতর্কে বসা । রাহুল বলেন, "আমার চ্যালেঞ্জ রইল । কে দেশবিরোধী আর কে বিদেশি শক্তির নিয়ন্ত্রণে-এই বিষয়ে মোদি আমার সঙ্গে বিতর্ক করুন । যে কোনও সময়, যে কোনও জায়গায় ।"
"The Prime Minister’s political career will be over if he comes and debates me." https://t.co/tL8RFX53NN— Congress (@INCIndia) November 13, 2026
এর আগে 6 নভেম্বর রাহুল বলেছিলেন, তিনি 'যে কোনও মঞ্চে, যে কোনও সময়, যে কোনও জায়গায়' বিতর্কের জন্য প্রস্তুত । একটি এক্স পোস্টে রাহুল সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিশানা করেন । এর আগের দিন অমিত শাহ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে লোকসভায় বিরোধী দলনেতাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, এই বিষয়টি নিয়ে উপযুক্ত মঞ্চে—অর্থাৎ সংসদের ভিতরে আলোচনা করা উচিত ।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ জানান, কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ জানালে কেন্দ্র একটি বিশেষ অধিবেশন ডাকতে প্রস্তুত । ভোটার তালিকার 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' (এসআইআর) প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও বিরোধী দলগুলির মধ্যে রাজনৈতিক সংঘাত যখন তীব্রতর হচ্ছে, ঠিক তখনই গান্ধির এই মন্তব্য সামনে এসেছে । বৃহস্পতিবার অমিত শাহ কংগ্রেস নেতার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন এবং রাহুলকে সংসদে বিষয়টি উত্থাপন করার আহ্বান জানিয়েছেন ।