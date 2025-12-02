অতি সঙ্কটজনক খালেদা, চিন থেকে এল চিকিৎসক দল; সম্ভাব্য সকল সাহায্যের আশ্বাস মোদির

ETV Bharat / bharat

চিকিৎসকরা খালেদা জিয়াকে ভেন্টিলেশনে রেখেছেন ৷ বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থার কথা জেনে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি।

KHALEDA ZIA HEALTH CONDITION
বাঁ-দিক থেকে খালেদা জিয়া ও নরেন্দ্র মোদি (ছবি-পিটিআই)
By PTI

Published : December 2, 2025 at 9:44 AM IST

Updated : December 2, 2025 at 10:59 AM IST

নয়াদিল্লি, 2 ডিসেম্বর: শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার । চিকিৎসকরা জানিয়েছেন,বর্তমানে তাঁর অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক । 80 বছরের খালেদা জিয়ার শারীরিক পরিস্থিতি অবনতি হওয়ায় গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । তাঁর চিকিৎসার জন্য ভারত সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ পাশাপাশি, মঙ্গলবার খালেদার চিকিৎসার জন্য চিন থেকে ঢাকায় এসেছে চিকিৎসকের একটি দল ৷

সেদেশের সংবাদসংস্থা দ্য ডেইলি স্টার জানিয়েছে, গতকাল রাত 2টো নাগাদ পুলিশ এভারকেয়ার হাসপাতালের মেনগেটে ব্যারিকেড তৈরি করে। হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছে, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে ৷ অন্তত 24 জনেরও বেশি নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। অন্যদিকে, ঢাকা ট্রিবিউন পত্রিকার খবর অনুযায়ী, সোমবারই চিন থেকে পাঁচ সদস্যের একটি চিকিৎসকের দল ঢাকায় এসে পৌঁছন ৷ সেইসঙ্গে গতকাল মাঝরাতেই তাঁদের হাসপাতালে প্রবেশ করতে দেখা যায়।

ফুসফুসে সংক্রমণ খালেদার

বহুদিন ধরেই অসুস্থ বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ৷ ইদানিং তাঁর শারীরিক অবস্থা একটু বেশিই খারাপ ৷ রবিবার ভোরেই তাঁকে হাসপাতালের আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের তরফে । গত 23 নভেম্বর শ্বাসকষ্টের কারণে বিএনপি নেত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল । পরীক্ষার পর ফুসফুসে সংক্রমণ এবং নিউমোনিয়া ধরা পড়ে । সমস্যা দেখা দেয় কিডনিতেও ।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পাশে থাকার বার্তা

খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের অবনতির কথা জেনে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, "বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের বিষয়ে জেনে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন বোধ করছি । দীর্ঘ অনেক বছর ধরে তিনি বাংলাদেশের জনজীবনে অবদান রেখেছেন । তাঁর দ্রুত আরোগ্যলাভের জন্য আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা ও শুভকামনা রইল । আমরা যেভাবে পারি, আমাদের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সকল ধরনের সহায়তা প্রদানের জন্য ভারত প্রস্তুত ।"

খালেদার শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগে সকলেই

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস থেকে শুরু করে অনেকেই খালেদার শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগে রয়েছেন ৷ বিএনপি-র বর্ষীয়ান নেত্রীর চিকিৎসা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সবদিক থেকে পাশে থাকার আশ্বাস দেন ইউনূস ৷ শুক্রবার রাত থেকে বিএনপি নেত্রীর শারীরিক অবস্থার কোনও উন্নতি বা অবনতি কিছুই হয়নি বলে দলের তরফে জানানো হয় ৷ বিএনপির ভাইস-চেয়ারম্যান তথা আইনজীবী আহমেদ আজম খানের উদ্ধৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, দলনেত্রীর অবস্থার অবনতি হয়েছে এবং তাঁকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে । তাঁর অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক । পুরো জাতির কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই ৷"

মানুষের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন খালেদার ছেলে তারিক

এদিন তারিক এক্সে পোস্ট করে জানান, "বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতার জন্য যেভাবে সহযোগিতা ও শুভকামনা জানানো হচ্ছে, জিয়া পরিবার ও বিএনপির পক্ষ থেকে আমরা সবার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ, কূটনীতিকবৃন্দ ও বন্ধুগণের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা, পাশাপাশি বাংলাদেশের মানুষের অপরিসীম ভালোবাসা ও দোয়া, সবকিছু আমাদের আবেগ ও অনুভূতিকে গভীরভাবে স্পর্শ করছে। দেশবাসীর সম্মিলিত সমর্থনই আমাদের পরিবারের শক্তি ও প্রেরণার উৎস। মমতাময়ী দেশনেত্রীর দ্রুত আরোগ্যের জন্য আমরা সবাই নিরন্তর দোয়া করছি। এই কঠিন সময়ে ঐক্য, সহমর্মিতা ও সংহতির জন্য প্রতিটি মানুষের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা রইল ৷"

খালেদার এক ছেলে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান এবছরই

উল্লেখ্য, খালেদা উন্নত চিকিৎসার জন্য চার মাস লন্ডনে কাটিয়ে গত মে মাসে দেশে ফিরে আসেন । এরপর একাধিকবার শারীরিক নানা জটিলতায় তাঁকে হাসপাতালে যেতে হয়েছে। তাঁর ছেলে এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারিক রহমান 2008 সাল থেকে লন্ডনেই থাকেন ৷ মায়ের অবস্থা দেখে তিনি দ্রুত দেশে ফিরে আসছেন ৷ চলতি বছরেই তাঁর আরেক ছেলে আরাফাত রহমান হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান ৷

