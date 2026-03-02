ETV Bharat / bharat

পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতিতে চরম উদ্বিগ্ন ভারত, শান্তির আর্জি মোদির

দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর কানাডার প্রধানমন্ত্রী কার্নির সঙ্গে যৌথ বক্তব্য পেশ করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ তিনি সাম্প্রতিক ইরান-ইজরায়েল-আমেরিকার সংঘর্ষ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন ৷

পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতিতে চরম উদ্বিগ্ন ভারত (পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 2, 2026 at 3:54 PM IST

নয়াদিল্লি, 2 মার্চ: পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমেই বাড়ছে উত্তেজনা ৷ ঘটনায় উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এর মধ্যেই সোমবার প্রধানমন্ত্রী সাফ জানিয়েছেন, ভারত এই সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধান প্রত্যাশা করে ৷ এই অঞ্চলে ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সমস্ত দেশের সঙ্গে সবরকম যোগাযোগ রাখা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷

এদিন নয়াদিল্লিতে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পর কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির সঙ্গে যৌথ বক্তব্য পেশ করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ সেখানেই তিনি সাম্প্রতিক ইরান-ইজরায়েল-আমেরিকার সংঘর্ষ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন ৷ প্রধানমন্ত্রী জানান, চলমান আন্তর্জাতিক উত্তেজনার বিষয়ে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট ৷ ভারত শান্তি ও স্থিতিশীলতার পক্ষেই রয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "বিশ্বের একাধিক উত্তেজনার বিষয়ে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট ৷ আমরা সবসময় শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পক্ষেই সওয়াল করেছি ৷ যখন দু'টি গণতান্ত্রিক শক্তি একসঙ্গে দাঁড়ায়, তখন শান্তির জন্য আওয়াজ আরও শক্তিশালী হয় ৷"

পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী ভারতের জন্য একে গভীর উদ্বেগের বিষয় বলেও বর্ণনা করেছেন। তিনি ফের একবার জানান, ভারত সংঘাতের পরিবর্তে আলোচনা এবং কূটনীতির মাধ্যমে সমস্ত বিবাদের সমাধানের পথকেই সমর্থন করে। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের জন্য গভীর উদ্বেগের বিষয়। ভারত আলোচনা এবং কূটনীতির মাধ্যমে সমস্ত বিরোধের সমাধানকেই সমর্থন করে। আমরা এই অঞ্চলে সমস্ত ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রেখে চলেছি ৷"

তেহরানের ক্ষেপণাস্ত্র ক্ষমতা এবং বৃহত্তর সামরিক পরিকাঠামোকে ভাঙার লক্ষ্যে ইরানের উপর মার্কিন-ইজরায়েল যৌথ হামলার পর মধ্যপ্রাচ্যেও সংঘাত বাড়ছে ৷ এমন সময়ই শান্তি এবং সব পক্ষকে আলোচনায় বসার বার্তা দিলেন মোদি ৷ মার্কিন-ইজরায়েল যৌথ অভিযানের প্রথম ধাপেই ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেই-সহ একাধিক শীর্ষ নেতাদের হত্যা করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷

ফলে, তেহরান উপসাগর জুড়ে মার্কিন ঘাঁটি, তাদের বাহিনীকে লক্ষ্য করে ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে পাল্টা ৷ এর মাঝেই রবিবার রাতে, প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি (CCS) বৈঠকে বসে ৷ 28 ফেব্রুয়ারি ইরানে বিমান হামলা এবং মধ্যপ্রাচ্যে পরবর্তী উত্তেজনা, সেই সঙ্গে এই অঞ্চলে ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা সম্পর্কে সেই বৈঠকে সব বিভাগকে অব্যহিত করা হয়।

সরকারের জারি করা এক বিবৃতি অনুযায়ী, কমিটিকে 28 ফেব্রুয়ারি ইরানে বিমান হামলা এবং উপসাগরীয় কয়েকটি দেশে হামলা-সহ পরবর্তী বৃদ্ধি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল ৷ বিবৃতিতে বলা হয়, "এটি এই অঞ্চলে বৃহৎ ভারতীয় প্রবাসী সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তার বিষয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ৷" কমিটি ভারতীয় যাত্রীদের এই অঞ্চলে যাতায়াতের সময় এবং নির্ধারিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমের জন্য বৃহত্তর প্রভাব পর্যালোচনা করে।

