Instagram-এর পর Youtube, সাবস্ক্রাইবার সংখ্যায় রেকর্ড মোদির

Instagram-এর পর Youtube, সাবস্ক্রাইবার সংখ্যায় রেকর্ড মোদির
Published : March 3, 2026 at 1:57 PM IST
হায়দরাবাদ, 3 মার্চ : সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ইনস্টাগ্রামের পর এবার ইউটিউব ৷ 30 মিলিয়ন ছাড়াল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির Youtube চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা ৷ Google এর এই প্ল্যাটফর্মে সাবস্ক্রাইবারের হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র নায়কদের তুলনায় মোদিই এখনও পর্যন্ত এগিয়ে রয়েছেন ৷ তাঁর থেকে অনেকেটাই পিছনে রয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ট ট্রাম্পের চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা ৷
সোশ্যাল মিডিয়া অ্যানালিসিস প্ল্যাটফর্ম Social Blade- এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির Youtube অ্যাকাউন্টে ভিডিওর সংখ্য়া 33824 টি ৷ 2007 সালের 26 শে অক্টোবর খোলা ওই অ্য়াকাউন্টের ভিউ 3 মার্চ পর্যন্ত 8,054,635,280 ৷ সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা 30 মিলিয়ন পেরিয়ে গেলেও প্রধানমন্ত্রীর YT অ্যাকাউন্টের স্থান যে খুব একটা উপরের দিকে রয়েছে এমনটা নয় ৷ সোশ্যাল ব্লেডের তথ্য অনুযায়ী গ্লোবাল 228 নম্বরে রয়েছে মোদির অ্যাকাউন্ট এবং ভারতের হিসেবে তাঁর অ্যাকাউন্টের স্থান 74 তম স্থানে ৷
এদিকে প্রধানমন্ত্রী মোদির ধার কাছে নেই আমেরিকার প্রসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের Youtube চ্যানেল ৷ মাত্র 4 মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা নিয়ে গোটা বিশ্বে YT চ্যানেলের হিসেবে তাঁর স্থান 1026 তম স্থানে ৷ তাঁর চ্যানেলের ভিউ 930,814,548 ৷
এই হিসেবেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের Youtube অ্যাকাউন্টের সঙ্গে তুলনা করলে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ৷ 2020 সালের 12 অক্টোবর খোলা হয়েছে মমতা অফিসিয়াল নামে ওই YT চ্যানেলটি ৷ সেখানে সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা মাত্র 5K ৷ বিশ্বের হিসেবে তাঁর অ্যাকাউন্টের স্থান 3624 তম স্থানে ৷
এদিকে কয়েকদিন আগেই ইনস্টাগ্রামের ফলোয়ার সংখ্যায় 10 কোটির গণ্ডি পেরিয়েছেন মোদি ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে, এক্ষেত্রে ট্রাম্পকেও পিছনে ফেলে দিয়েছেন মোদি ৷ দ্বিতীয়স্থানে রয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷
এক নজরে দেখে নেওয়া যাক ইনস্টাগ্রামে বিশ্বনেতাদের ফলোয়ার সংখ্যা
- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি- 10 কোটি
- মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প- 4 কোটি 32 লক্ষ
- ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট প্রাবোও সুবিয়ান্তো- 1 কোটি 50 লক্ষ
- ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা- 1 কোটি 44 লক্ষ
- তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোগান- 1 কোটি 16 লক্ষ
- আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট জাভিয়ের মাইলি- 64 লক্ষ
সোশাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী মোদির 106.2 ফলোয়ার রয়েছে, অন্যদিকে ফেসবুকে তাঁর ফলোয়ার 5 কোটি 40 লক্ষ ।