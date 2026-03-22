ইতিহাসে মোদি, সরকারের প্রধান হিসেবে সবচেয়ে বেশিদিন থাকার রেকর্ড প্রধানমন্ত্রীর

ইতিহাসে মোদি, সরকারের প্রধান হিসেবে সবচেয়ে বেশিদিন থাকার রেকর্ড প্রধানমন্ত্রীর
সরকারের প্রধান হিসেবে 8 হাজার 931 দিন কাটিয়ে ফেললেন মোদি ৷ তাঁর আগে সিকিমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 8 হাজার 930 দিন তাঁর পদে ছিলেন ৷
By ANI
Published : March 22, 2026 at 1:08 PM IST
নয়াদিল্লি, 22 মার্চ: নয়া ইতিহাস সৃষ্টি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সরকারের প্রধান হিসেবে 8 হাজার 931 দিন কাটিয়ে ফেললেন তিনি ৷ এর আগে এই রেকর্ড ছিল পবন চামলিংয়ের ৷ সিকিমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী 8 হাজার 930 দিন তাঁর পদে ছিলেন ৷
2014 সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে দীর্ঘদিন তিনি ছিলেন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ৷ এখনও পর্যন্ত তাঁর থেকে বেশিদিন কেউ গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাজ করেননি ৷ এর পাশাপাশি জওহরলাল নেহরুর পর একটানা প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব সামলানোর ব্যাপারে ইন্দিরা গান্ধিকে আগেই ছাপিয়ে গিয়েছেন মোদি ৷
তিনিই প্রথম প্রধানমন্ত্রী যাঁর জন্ম হয়েছে স্বাধীন দেশে ৷ 2014, 2019 এবং 2024 লোকসভা নির্বাচনে তাঁকে সামনে রেখেই বিপুল সাফল্য পেয়েছে বিজেপি ৷ 2025 সালের 25 জুলাই ইন্দিরা গান্ধিকে টপকে যান নরেন্দ্র মোদি ৷ ততদিন পর্যন্ত দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর পর একটানা সবচেয়ে বেশিদিন প্রধানমন্ত্রী থাকার রেকর্ড ছিল কন্যা ইন্দিরার দখলে ৷সেই রেকর্ড ভাঙলেন মোদি ৷ তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন 4078 দিন আগে ৷ অন্যদিকে, ইন্দিরা গান্ধি 1966 সালের 24 জানুয়ারি থেকে 1977 সালের 24 মার্চ পর্যন্ত 4077 দিন নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন। পরে অবশ্য আবারও প্রধানমন্ত্রী হন নেহরু-তনয়া ৷ সেই হিসেব ধরলে এখনও মোদির আগেই ইন্দিরা ৷
এখনও পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে সবচেয়ে বেশিদিন প্রধানমন্ত্রী থাকার রেকর্ড দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর দখলেই রয়েছে। 1947 সালের 15 অগস্ট থেকে 1964 সালের 27 মে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত টানা 6130 দিন নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন নেহরু। নরেন্দ্র মোদি এবং নেহরু উভয়ই তাঁদের নিজেদের দলকে টানা তিনটি লোকসভা নির্বাচনে জিতিয়েছেন।