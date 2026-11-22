দক্ষ কর্মীর চাকরি খেতে পারবে না এআই, বার্তা প্রধানমন্ত্রীর
National Skill Convocation: প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, ইংরেজদের হাতে ধরে দেশে আসা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য ছিল করণিক তৈরি করা ।
Published : November 22, 2026 at 12:43 AM IST
লখনউ, 22 নভেম্বর: যে কাজ জানে তাকে ভাতে মারতে পারবে না এআই । লখনউয়ের ইন্দিরা গান্ধি প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত ন্যাশনাল স্কিল কনভোকেশনের পঞ্চম বর্ষের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে শনিবার এমনটাই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একইসঙ্গে ব্রিটিশ থেকে শুরু করে বহিরাগত শত্রুরা কীভাবে ভারতীয়দের চিরাচরিত দক্ষতাকে ভোঁতা করে দিয়েছে সেটাও জানান প্রধানমন্ত্রী । তাঁর উপলব্ধি, ইংরেজদের হাতে ধরে দেশে আসা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য ছিল করণিক তৈরি করা ।
তবে এখন সময় বদলাচ্ছে । আর সেই বদলে যাওয়া সময়ের হাত ধরে ভারত 'দক্ষতার রাজধানী' হয়ে উঠছে বলেও জানান মোদি । তাঁর কথায়, "বহিরাগত আক্রমণকারীরা দেশে এসে প্রথমেই আমাদের দক্ষতার উপর আঘাত হানে । তারা জানাত, এই শিল্পীদের সাহায্যে দেশ আর্থিক প্রগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে । সেটাকে ধ্বংস করার প্রথম ধাপ ছিল দক্ষ কারিগরদের বুড়ো আঙুল কেটে নেওয়া !"
এরপর ব্রিটিশরা আসে ভারতে । তারা একটু অন্য কায়দায় ভারতীয়দের দক্ষতা নষ্ট করেছে বলে দাবি করে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "অত্যাধুনিক ব্রিটিশরা আবার ভারতীয়দের অদক্ষ করতে হামলা চালাল শিক্ষা ব্যবস্থার উপর । তাদের শিক্ষা ব্য়বস্থা করণিক তৈরির মাধ্যম, দক্ষতা বৃদ্ধির নয় ।" এ ব্যাপারে ইংরেজদের সঙ্গে এক আসনে কংগ্রেসকেও বসান প্রধানমন্ত্রী ।
কারও নাম না করে তিনি বলেন, "স্বাধীনতার পরও করণিক তৈরির লক্ষ্য় নিয়েই শিক্ষা ব্যবস্থাকে এগিয়ে যেতে দেওয়া হয় । আর আমাদের চিচাচরিত দক্ষতাকে পিছনের আসনে ঠেলে দেওয়া হয় । সময়ের সঙ্গে করণিক হয়ে ওঠাই যেন গর্বের বিষয় পরিণত হল !"
প্রধানমন্ত্রীর আরও মনে হয় ইংরেজদের চাপিয়ে দেওয়া শিক্ষা ভারতীয়দের চিরাচরিত দক্ষতাকে ধ্বংস করার কাজ করেছে । অথচ তারা নিজেরা ভারতীয়দের রশদ ব্যবহার করে ইংল্যান্ডে উৎপাদন শিল্পে জোয়ার এনেছে । কিন্তু এখন সময় বদলেছে । আর তাই আজকের বিশ্বে যে কাজ জানে সে শিক্ষায় তার থেকে এগিয়ে থাকা কাউকেও পিছনে ফেলতে পারে ।
এদিনের অনুষ্ঠানে অন্য একটি প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানান, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে যাঁরা পড়েন তাঁদের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির পড়ুয়াদের মতোই সমান সমাজিক সম্মান পাওয়া উচিত । এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আইটিআইয়ের হোক বা আইআইটির-সব পড়ুয়াই দেশের শক্তি, দেশের সম্পদ ।"