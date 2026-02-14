ETV Bharat / bharat

ঐতিহাসিক অবতরণ ! অসমে উত্তর-পূর্বের প্রথম ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং ফ্যাসিলিটিতে প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ অসমের ডিব্রুগড়ে দেশের প্রথম হাইওয়ে ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং ফ্যাসিলিটিতে (ELF) বায়ুসেনার একটি সামরিক পরিবহণ বিমানে (C-130J সুপার হারকিউলিস) অবতরণ করেছেন।

PM Modi At Dibrugarh ELF
অসমে উত্তর-পূর্বের প্রথম ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং ফ্যাসিলিটিতে প্রধানমন্ত্রী (Screengrab)
Published : February 14, 2026 at 1:50 PM IST

গুয়াহাটি, 14 ফেব্রুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শনিবার (14 ফেব্রুয়ারি) অসমের ডিব্রুগড়ে দেশের প্রথম হাইওয়ে ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং ফ্যাসিলিটিতে (ELF) একটি বায়ুসেনার সামরিক পরিবহণ বিমানে (C-130J সুপার হারকিউলিস) অবতরণ করেন। উচ্চ অসমের একটি হাইওয়ে স্ট্রিপে নির্মিত এই সুবিধাটি জরুরি পরিস্থিতিতে যুদ্ধবিমান, পরিবহণ বিমান এবং হেলিকপ্টারগুলির জন্য একটি বিকল্প অবতরণ স্থান প্রদান করবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ অসমের ডিব্রুগড়ে দেশের প্রথম হাইওয়ে ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং ফ্যাসিলিটিতে (ELF) বায়ুসেনার একটি সামরিক পরিবহণ বিমানে (C-130J সুপার হারকিউলিস) অবতরণ করেছেন। এই জরুরি অবতরণ সুবিধাটি উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রতিরক্ষা এবং কৌশলগত প্রস্তুতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হয়। একটি জরুরি অবতরণ সুবিধা হল একটি হাইওয়ে স্ট্রিপ যা সাধারণত যানবাহনের জন্য ব্যবহৃত হয়৷ তবে প্রয়োজনে বিমান অবতরণ এবং টেকঅফের জন্য রানওয়েতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। ডিব্রুগড় ইএলএফ ভারত-চিন সীমান্তের খুব কাছে, উচ্চ অসমে অবস্থিত। চিনের সঙ্গে এলএসি মাত্র 240 কিলোমিটার দূরে।

রাফাল, সুখোই-30 MKI, C-130J সুপার হারকিউলিস পরিবহণ বিমান, ডর্নিয়ার নজরদারি বিমান এবং অ্যাডভান্সড লাইট হেলিকপ্টার (ALH) জেটগুলি হাইওয়ে স্ট্রিপে সফলভাবে অবতরণ এবং উড়ান সম্পন্ন করেছে। হেলিকপ্টার ব্যবহার করে হতাহতদের সরিয়ে নেওয়ার অনুশীলনও এখানে পরিচালিত হয়। এই সুবিধা যুদ্ধের পাশাপাশি অন্যান্য বিপর্যয়ে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রেও কার্যকর হবে।

2021 সালে, প্রধানমন্ত্রী মোদি উত্তর প্রদেশের একই ধরণের একটি স্ট্রিপে তার বিমান অবতরণ করে। এটি সামরিক বাহিনীর সক্ষমতার একটি প্রদর্শনও। বায়ুসেনা সারা দেশে 28-29টি এই ধরণের ELF তৈরির জন্য একটি প্রকল্প তৈরি করেছে। ইতিমধ্যেই এই ধরনের 15টি ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং ফ্যাসিলিটির কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। অসমের জরুরি অবতরণ কেন্দ্রের নিকটতম বিমানঘাঁটি হল ঝাবুয়া, যেখানে প্রধানমন্ত্রী মোদি অবতরণ করেন। এখানে সুখোই বিমান মোতায়েন করা হয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চল চিন, মায়ানমার এবং বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সংবেদনশীল সীমান্ত সংলগ্ন। এই প্রকল্পগুলি শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষায় সহায়ক হবে। ভারতীয় সেনাবাহিনীকে দ্রুত প্রতিক্রিয়া এবং উন্নত সরবরাহের পাশাপাশি, এগুলি সাধারণ মানুষের সংযোগও উন্নত করবে।

সম্পাদকের পছন্দ

