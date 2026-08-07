হ্যান্ডলুম পণ্য কিনুন, ভিডিও বানান ! জাতীয় হ্যান্ডলুম দিবসে দেশবাসীকে মোদির বার্তা
আত্মনির্ভর ভারতের মন্ত্রে তাঁতশিল্পে নতুন জোর ! মোদির কথায়, যেভাবে স্বদেশি আন্দোলন দেশকে একসূত্রে বেঁধেছিল, আজও সেই চেতনাকে নতুনভাবে জীবিত করার সময় এসেছে ।
Published : August 7, 2026 at 11:07 AM IST
নয়াদিল্লি, 7 অগস্ট: দেশের তাঁতশিল্পকে আরও শক্তিশালী করতে এবং ভারতীয় হ্যান্ডলুমকে বিশ্বদরবারে নতুন পরিচিতি দিতে দেশবাসীর কাছে বিশেষ আবেদন জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । জাতীয় হ্যান্ডলুম দিবস উপলক্ষে শুক্রবার তিনি বলেন, ভারতীয় হ্যান্ডলুম পণ্য কিনুন, নিজের প্রিয় তাঁতের পোশাক বা সামগ্রী পরে ছোট ভিডিও তৈরি করুন এবং সামাজিক মাধ্যমে #NationalHandloomDay হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে তা ভাগ করে নিন । এতে যেমন তাঁতশিল্পীদের উৎসাহ বাড়বে, তেমনই ভারতীয় হ্যান্ডলুমের জনপ্রিয়তাও বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়বে ।
জাতীয় হ্যান্ডলুম দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ভারতের সমৃদ্ধ তাঁত ঐতিহ্য আমাদের গর্ব। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে দেশের তাঁতশিল্পী ও কারিগরেরা তাঁদের দক্ষতা, সৃজনশীলতা এবং নিষ্ঠার মাধ্যমে এই ঐতিহ্যকে জীবন্ত রেখেছেন। তাঁদের অবদানকে স্যালুট জানাই ।"
মোদির কথায়, হ্যান্ডলুম শিল্প কেবল একটি ঐতিহ্যবাহী শিল্প নয়, এটি গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি । লক্ষ লক্ষ তাঁতশিল্পী, বিশেষ করে গ্রামীণ মহিলা, এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত । তাই গ্রামীণ স্বনির্ভরতা, নারীর আর্থিক ক্ষমতায়ন এবং 'আত্মনির্ভর ভারত' এর স্বপ্ন পূরণে হ্যান্ডলুম শিল্পের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, "হ্যান্ডলুম শিল্পের উন্নয়ন ও তাঁতশিল্পীদের কল্যাণে কেন্দ্র সরকার ভবিষ্যতেও সবরকম সহায়তা করে যাবে ।"
জাতীয় হ্যান্ডলুম দিবসের আগে বৃহস্পতিবার রাতে নিজের ইনস্টাগ্রাম-সহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমেও একটি ভিডিও বার্তা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী । সেখানে তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে বলেন, "আপনার পছন্দের হ্যান্ডলুম পোশাক পরে 'গেট রেডি উইথ মি' (GRWM) বা অন্য কোনও ছোট ভিডিও তৈরি করুন । সেই ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করুন । এতে ভারতীয় তাঁতশিল্পের বৈচিত্র্য বিশ্বজুড়ে পৌঁছে যাবে এবং দেশের তাঁতশিল্পী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবেন ।"
প্রধানমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন, 1905 সালের 7 অগস্ট ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বদেশি আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল । সেই আন্দোলনের মূল বার্তাই ছিল দেশীয় পণ্য ব্যবহার এবং দেশীয় শিল্পকে শক্তিশালী করা । তাঁর কথায়, "যেভাবে স্বদেশি আন্দোলন দেশকে একসূত্রে বেঁধেছিল, আজও সেই চেতনাকে নতুনভাবে জীবিত করার সময় এসেছে ।"
তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি দেশজুড়ে বন্ধুত্ব দিবস উদ্যাপিত হয়েছে । এবার জাতীয় হ্যান্ডলুম দিবসকেও উৎসবের আবহে পালন করার আহ্বান জানান তিনি । তাঁর মতে, ভারতীয় তাঁতের পোশাক ব্যবহার এবং তার প্রচার শুধু ঐতিহ্য রক্ষা করবে না, একই সঙ্গে দেশের লক্ষ লক্ষ তাঁতশিল্পীর জীবিকাকেও আরও সুরক্ষিত করবে ।
উল্লেখ্য, প্রতি বছর 7 অগস্ট জাতীয় হ্যান্ডলুম দিবস পালিত হয় । 1905 সালের এই দিনেই স্বদেশি আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, যা দেশীয় শিল্প, বিশেষ করে তাঁতশিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল । সেই ঐতিহাসিক দিনকে স্মরণ করেই 2015 সালে কেন্দ্র সরকার জাতীয় হ্যান্ডলুম দিবস চালু করে । এরপর থেকে প্রতিবছর এই দিনে তাঁতশিল্পীদের অবদানকে সম্মান জানানো, দেশীয় হ্যান্ডলুমের প্রচার এবং এই শিল্পের টেকসই উন্নয়নের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয় ।
ভারত আজ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ হ্যান্ডলুম উৎপাদক দেশ । পশ্চিমবঙ্গের তাঁত, বেনারসের শাড়ি, কাঞ্চিপুরমের সিল্ক, অসমের মুগা, ওড়িশার ইকত কিংবা কাশ্মীরের পশমিনা, প্রতিটি অঞ্চলই বহন করে ভারতের বহুবর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিচয় । সেই ঐতিহ্যকে আরও শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতেই এবার সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ।