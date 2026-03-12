প্রধানমন্ত্রী নিজেই আতঙ্কিত, LPG ইস্যুতে মোদিকে আক্রমণ রাহুলের
By PTI
Published : March 12, 2026 at 3:11 PM IST
নয়াদিল্লি, 12 মার্চ: দেশে এলপিজি ঘাটতির খবরে উদ্বেগের মধ্যেই বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তীব্র আক্রমণ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ কটাক্ষ করে রাহুল বলেন, "প্রধানমন্ত্রী জনগণকে আতঙ্কিত না-হতে বলছেন, কিন্তু তিনি নিজেই সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে আতঙ্কিত।"
এলপিজি ঘটতিতে নাজেহাল অবস্থা দেশের আমজনতার ৷ এমনকী ডিলারের কাছেও রান্নার গ্যাস না পেয়ে অকুল পাথারে পড়েছেন সাধারণ মানুষ ৷ অন্যদিকে, বাণিজ্যিক গ্যাসের অপ্রতুলতার কারণে দোকান বন্ধ করতে বাধ্য় হচ্ছেন হোটেল, রেস্টুরেন্টের মালিকরা ৷ সমস্যায় পড়েছেন মিষ্টি ব্যবসায়ীরা ৷ এর মাঝে অবশ্য দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হবে বলে আশ্বস্ত করেছে কেন্দ্র ৷ তবে এই ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপে ফেলতে চাইছে বিরোধীরা ৷ এদিন রাহুল গান্ধি দাবি করেন, এপস্টিন ফাইল ইস্যু এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আদানি মামলার কারণে প্রধানমন্ত্রী আতঙ্কিত ৷
কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গে, এনসিপি'র সুপ্রিয়া সুলে, ডিএমকে'র কানিমোঝি, সমাজবাদী পার্টির জয়া বচ্চন-সহ বিরোধী সাংসদরা বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের ঘাটতি নিয়ে সংসদ ভবন কমপ্লেক্সে বিক্ষোভ দেখান ৷ সেখানেই কেন্দ্রকে তীব্র আক্রমণ করেন রাহুল ৷ সরকারের জবাবদিহি দাবি করেছেন তিনি ৷ বিক্ষোভের পর রাহুল গান্ধি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী বলছেন, আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নিজেই সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে আতঙ্কিত ৷ তিনি এপস্টিনের কারণে আতঙ্কিত ৷ তিনি আদানি মামলার কারণে আতঙ্কিত ৷ তিনি সংসদেও আসতে পারছেন না। আপনারা দেখেছেন, লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর চেয়ার খালি ছিল ৷ তিনি দেশকে আতঙ্কিত না-হতে বলছেন তবে তিনি নিজেই আতঙ্কিত ৷"
কংগ্রেস, ডিএমকে, তৃণমূল এবং সমাজবাদী পার্টির বেশ কয়েকজন বিরোধী সাংসদ সংসদের মকর দ্বারের কাছে বিক্ষোভ দেখান ৷ 'নাম নরেন্দ্র, কাজ আত্মসমর্পণ' এবং 'মোদিজি, এলপিজি' স্লোগানও দেন বিরোধী সাংসদরা। প্রিয়াঙ্কা গান্ধি-সহ মহিলা বিরোধী সাংসদরা একটি প্রতীকী ইটের উনুন নিয়ে বসে সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন ৷ বিরোধী দল পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি এবং ভারতের উপর এর প্রভাব নিয়ে সংসদে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার দাবিও জানিয়েছে ৷ অন্যদিকে, বুধবারই প্রধানমন্ত্রী মানুষকে অযথা আতঙ্কিত না-হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ৷ জনস্বার্থ রক্ষা করার আশ্বাসও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।
গ্যাসের বিকল্প হিসেবে ইন্ডাকশন কুকটপ এবং মাইক্রোওয়েভ বা সৌরশক্তির বিকল্প খুঁজে নিতে চাইছে রেস্তোরাঁগুলি ৷ সাধারণ হোটেল বা খাবার বিক্রেতা, ক্যাটারিং ব্যবসায়ীরাও গ্যাসের বিকল্প খুঁজতে চাইছে ৷ পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে ৷ এরই মাঝে কেন্দ্রীয় সরকার গৃহস্থলির রান্নার গ্যাস সরবরাহকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে ৷ ছোট খাবারের দোকান থেকে শুরু করে বড় রেস্তোরাঁ পর্যন্ত বাণিজ্যিক এলপিজির উপর নির্ভরশীল ব্যবসায়ীরা এই ঘটনায় যথেষ্ট উদ্বেগে রয়েছে ৷