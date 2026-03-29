'এটা চ্যালেঞ্জের সময়, সচেতন থাকুন, গুজবে কান দেবেন না', মন কি বাতে আর্জি মোদির

'এটা চ্যালেঞ্জের সময়, সচেতন থাকুন, গুজবে কান দেবেন না', মন কি বাতে আর্জি মোদির
পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের আঁচ পড়েছে ভারতেও ৷ সংসদে প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে কোভিডকালের কথা মনে করিয়েছেন ৷ 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে ফের সতর্ক করলেন ৷
By PTI
Published : March 29, 2026 at 2:55 PM IST
নয়াদিল্লি, 29 মার্চ: পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে ভারতে ৷ দেশবাসীর সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ ৷ তাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে, ফের বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ প্রত্যেককে সচেতন থাকতে হবে ৷ তাঁর আর্জি এই পরিস্থিতিতে গুজবে কান দেবেন না ৷
প্রতি মাসের শেষ রবিবার 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে দেশবাসীর উদ্দেশে নানা বিষয়ে বলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এদিন মাসের শেষ রবিবার সকাল 11টায় এই অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয় ৷ সেখানেই তিনি মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তি নিয়ে দেশবাসীকে সচেতন করেন ৷ তিনি জানান, উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলির প্রতি ভারত কৃতজ্ঞ ৷ এক কোটিরও বেশি ভারতীয় নাগরিক এই দেশগুলিতে বাস করেন ৷ তাঁদের সব দিক দিয়ে সাহায্য করেছে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার ৷
গত 28 মার্চ আমেরিকার মদতে ইরানের তেহরানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইজরায়েল ৷ এরপর উপসাগরীয় দেশগুলির মার্কিন ঘাঁটিগুলিকে নিশানা করে ইরান ৷ এর সঙ্গে হরমুজ প্রণালীতে জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে ইরানের রেভোলিউশনারি গার্ডস কোর ৷ এই যুদ্ধের দু'মাসে পড়ল ৷
প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "মার্চ মাসে সারা দুনিয়ায় নানা ঘটনা ঘটেছে ৷ আমাদের সবার মনে আছে, কোভিডের সময় দীর্ঘ সময় ধরে বিশ্ববাসী একাধিক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল ৷ আমরা আশা করেছিলাম, এই সঙ্কটটা কেটে গেলে বিশ্ব আবার নতুন করে শুরু করবে এবং উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে ৷ যদিও বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এবং সংঘাত চলছেই ৷"
প্রধানমন্ত্রী বলেন, "নিঃসন্দেহে এই সময় চ্যালেঞ্জের ৷ আজকের এই 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে, আমি 140 কোটি দেশবাসীর কাছে ফের আর্জি জানাচ্ছি, আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে ৷ আমি দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আর্জি জানাচ্ছি ৷ কোনও গুজবে কান দেবেন না ৷"
মন কি বাত-এর 132তম পর্বে তিনি আরও বলেন, "যে অঞ্চলে যুদ্ধ চলছে, সেটা বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ শক্তিসম্পদ কেন্দ্র (এনার্জি হাব) ৷ সেখান থেকে আমাদের চাহিদার অধিকাংশই পূরণ হয় ৷ তাই বিশ্বজুড়ে (হরমুজ প্রণালী বন্ধ হওয়ায়) পেট্রল, ডিজেল নিয়ে সঙ্কট তৈরি হয়েছে ৷ ভারতও এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি ৷"
হরমুজ প্রণালী বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলপথ ৷ উপসাগরীয় দেশ- কুয়েত, বাহরিন, কাতার, সংযুক্ত আরব আমির শাহির মতো দেশগুলি থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জ্বালানি সরবরাহ হয় ৷ বিশ্বের 20 শতাংশ জ্বালানি, পণ্যবাহী জাহাজ এই সঙ্কীর্ণ জলপথ দিয়ে পরিবাহিত হয় ৷ তাই হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকায় বিশ্বে জ্বালানি সমস্যা দেখা দিয়েছে ৷ অপরিশোধিত তেল-সহ অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে ৷
এই আবহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিশ্বের একাধিক রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে বারবার কথা বলেছেন ৷ সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমির শাহি, কাতার, বাহরিন, কুয়েত, জর্ডন, ফ্রান্স, ইজরায়েল, ইরান ও মালয়েশিয়ার নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ৷ গত মঙ্গলবার, 24 মার্চ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গেও ফোনে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ ভারত বারবার আলোচনা ও কূটনৈতিক পথে এই যুদ্ধ অবসানের পক্ষে সওয়াল করেছে ৷