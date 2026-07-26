আর প্রশ্নপত্র ফাঁস নয়, ইনফোসিস কর্তা নিলেকানির নেতৃত্বে উচ্চস্তরীয় টাস্ক ফোর্স গঠনের ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

আর প্রশ্নপত্র ফাঁস নয়, ইনফোসিস কর্তা নিলেকানির নেতৃত্বে উচ্চস্তরীয় টাস্ক ফোর্স গঠনের ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর
আগামী দিনে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা যেন না ঘটে ৷ তাই প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে পরীক্ষাকে লিক-প্রুফ করতে কমিটির ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷
Published : July 26, 2026 at 7:57 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 জুলাই: প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধে উচ্চস্তরীয় টাস্ক ফোর্স গঠনের কথা ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ রবিবার বিকেলে সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো বার্তা পোস্ট করে তিনি জানান, ইনফোসিস-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা নন্দন নিলেকানির নেতত্বে একটি উচ্চস্তরীয় কমিটি প্রশ্নপত্রের ফাঁস হওয়া রুখতে কাজ করবে ৷
আগামিকাল সংসদের বাদল অধিবেশনে এই ঘোষণা না-করে রবিবার বিকেলে ভিডিয়ো বার্তায় তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটি জানালেন ৷ এছাড়া সোমবার সংসদে প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে সংশোধিনী বিল পেশ করবেন তিনি ৷ অতএব, সেখানে এই টাস্ক ফোর্সের ঘোষণা কেন করলেন না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ওয়াকিবহাল মহল ৷
উচ্চস্তরীয় টাস্ক ফোর্স
নিলেকানি কমিটি পরামর্শ দেবে, কীভাবে যতটা সম্ভব প্রযুক্তির ব্যবহারের দ্বারা পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা যায় ৷ প্রধানমন্ত্রী ভিডিয়ো বার্তায় বলেন, "নিলেকানি কমিটির মূল উদ্দেশ্যই হবে পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার ৷ আগামী দিনে পরীক্ষাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা নিশ্চিত করতে এই টাস্ক ফোর্স যে প্রস্তাবগুলি দেবে, সেগুলি আমরা কার্যকর করব ৷" তিনি আরও জানান, পড়ুয়াদের উন্নয়নে ভারত সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ করেছে ৷
গতকাল কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা দেওয়ার বিষয়টি তিনি উল্লেখ করেননি ৷ কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "যারা পড়ুয়াদের কেরিয়ার নিয়ে খেলেছে, তারা এখন জেলে পচছে ৷" তিনি আরও বলেন, "আমরা ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট গঠন করেছি ৷ আগামিকাল সংসদে একটি কঠোর আইন পেশ করতে চলেছি ৷ এছাড়া আমাদের ভবিষ্যতের কথাটা ভাবতে হবে ৷ আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতিকে কার্যকর, স্বচ্ছ এবং প্রযুক্তি-চালিত করতে আমরা একটি টাস্ক ফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷ এই টাস্ক ফোর্সের পাখির চোখ হবে পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার ৷"
উচ্চস্তরীয় টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা
দেশের প্রথম সারির আইটি কোম্পানি ইনফোসিস-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা নন্দন নিলেকানি প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ হিসাবে খ্যাত ৷ দেশের আধার কার্ড তৈরির প্রযুক্তির সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে ৷ তাঁর নেতৃত্বে এই টাস্ক ফোর্সে প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে কাজ করবেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা ৷
নিলেকানি ছাড়া এই কমিটিতে থাকছেন-
- ইসরোর প্রাক্তন চেয়ারম্যান এস সোমনাথ,
- ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর প্রাক্তন ডিরেক্টর ডিরেক্টর তপন ডেকা,
- আইআইটি চেন্নাইয়ের ডিরেক্টর ভি কামাকোটি,
- প্রাক্তন শিক্ষা সচিব অনীতা কারওয়াল
- লজিস্টিক বিশেষজ্ঞ অমৃত লাল মীনা
গতকাল সিজেপির নেতৃত্বে জেন Z আন্দোলনের কাছে মাথা নত করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷ শনিবার সিজেপি ও সরকারের তৃতীয় দফতার বৈঠকের আগে দুপুরে ইস্তফা দেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ৷ এরপর কনস্টিটিউশন ক্লাবে দু'পক্ষের মধ্যে বৈঠক হয় ৷ সেখানে তিনটি মূল শর্তের মধ্যে অন্যতম ছিল পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার এবং স্বচ্ছ পরীক্ষা নিশ্চিত করা ৷
গত 3 মে সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা নিট পরীক্ষা হয় দেশে ৷ এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাটি সামনে আসে 7-8 মে ৷ নিট পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা হয় 12 মে ৷ পরে ফের 21 জুন পরীক্ষা নেওয়া হবে বলে জানানো হয় শিক্ষা মন্ত্রকের তরফে ৷ এই সময়কালের মধ্যে অনেক পরীক্ষার্থী মানসিক চাপ নিতে না-পেরে নিজের জীবন শেষ করেন ৷
নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায় স্বীকার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে 20 জুন থেকে যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ শুরু করে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) ৷ পরে এই মঞ্চে যোগ দেন সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক ৷ 28 জুন থেকে অনির্দিষ্টকালীন অনশনের আরম্ভ করেন তিনি ৷ তাঁর অনশন এই নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে আরও তীব্রতর করে এবং সারা দেশে ছড়িয়ে দেয় ৷
পরে ওয়াংচুককে সফদরজঙ্গ হাসপাতালে তুলে নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে 20 জুলাই সংসদ চলো অভিযানে তরুণ-তরুণীদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ- দিনে দিনে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনকে আরও প্রবল করেছে ৷ কংগ্রেস-সহ ইন্ডিয়া শিবিরও ছাত্রদের দাবিদাওয়া তুলে ধরে বিক্ষোভ করে ৷ গত সপ্তাহে সংসদের বাদল অধিবেশন প্রায় অচল হয়ে গিয়েছিল ৷
এর মধ্যে গত 24 জুন অনশন ভঙ্গ করেন ওয়াংচুক ৷ সিজেপির প্রতিনিধিদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের দফায় দফায় বৈঠক হয় ৷ সিজেপির প্রতিনিধিরা পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের উপর জোর দেন ৷ তাঁদের দাবি মেনে এর আগেই কঠোর আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ 36 দিন একটানা আন্দোলনের পর গতকাল সিজেপি বিক্ষোভ প্রত্যাহার করে ৷ তার পরদিন ভিডিয়ো বার্তায় টাস্ক ফোর্স গঠনের কথা ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী ৷