যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও ভারতের জিডিপি বেড়ে হয়েছে 7.7, বাদল অধিবেশনের শুরুতে দাবি প্রধানমন্ত্রীর

যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও ভারতের জিডিপি বেড়ে হয়েছে 7.7, বাদল অধিবেশনের শুরুতে দাবি প্রধানমন্ত্রীর
প্রধানমন্ত্রীর আশা, প্রতিটি দলের সাংসদরাই দেশের ভালো জন্য় এগিয়ে আসবেন ৷ সংসদে সমস্ত দরকারি বিষয় নিয়ে মনোজ্ঞ এবং সমৃদ্ধ চর্চা হবে ৷
By PTI
Published : July 20, 2026 at 11:57 AM IST
নয়াদিল্লি, 20 জুলাই: পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেও ভারতের জিডিপি বেড়ে হয়েছে 7.7 ৷ পৃথিবীর অন্য কোনও উন্নতশীল দেশ এই গতিতে উন্নয়ন করতে পারছে না ৷ এটাই নতুন ভারতের শক্তি ৷ সংসদের বাদল অধিবেশনের শুরুতে এমনটাই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁর আশা সরকার এবং বিরোধীদের মধ্য়ে সমন্বয়ের জেরে অধিবেশনে দেশের ভালোর জন্য প্রয়োজন এমন কাজ হবে ৷
সোমবার সকালে সংসদ ভবনে প্রবেশের আগে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "গত এক মাসে দেশ অনেক কীর্তি স্থাপন করেছে ৷ দেশবাসীর গর্ব হবে এমন অনেক কাজ হয়েছে ৷ গত বছর বাদল অধিবেশনের ঠিক আগে ভারতের নাগরিক আন্তর্জাতিক স্পেশ স্টেশনে পৌঁছেছিলেন ৷ আর পরশু মহাকাশ সংক্রান্ত এক স্টার্টআপ দারুণ কাজ করেছে ৷ ওখানে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের গড় বয়স মাত্র 28 বছর ৷ আমি তাঁদের কথা বলছি ৷ 56 বছরের কোনও যুবকের কথা বলছি না ৷ এই সমস্ত বিষয় ভারতকে আত্মবিশ্বাসে ভরিয়ে তোলে ৷ এটা এক বিশেষ বার্তাও বটে ৷ এখান থেকে বোঝা যায় আমাদের যুবকদের ক্ষমতা মহাকাশের মতোই অসীম ৷"
সম্প্রতি তাঁর হাত ধরে দেশের প্রথম হাইড্রোজেন ট্রেনের পথ চলা শুরু হয়েছে ৷ এদিন এ প্রসঙ্গেও বেশ কয়েকটি মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, " পৃথিবীতে এমন দেশের সংখ্যা খুবই কম যেখানে হাইড্রোজেন চলে ৷ ভারত সেই তালিকায় নাম লেখাল ৷ শুধু তাই নয়, ভারত এ ব্যাপারে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্য নিয়েছে ৷ অতিউন্নত ট্রেন দেশের মানুষকে উৎসর্গ করেছে ৷ এখান থেকেই বোঝা যায় দেশের ইঞ্জিনিয়র থেকে উদ্যোগপতিরা দেশের জন্য কাজ করছেন ৷ "
দেশের প্রগতির কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, " দেশ দ্রুতগতিতে উন্নয়নের কাজ করছে ৷ এই স্পিডের সঙ্গে সংসদের স্পিরিটকে মেশাতে হবে ৷ তাহলে দেশের উন্নয়নের কাজ আরও দ্রুত হবে ৷ আমাদের দেশে অনেক অভিজ্ঞ সাংসদ আছে ৷ তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান আমাদের দরকার, সংসদের দরকার ৷ রাষ্ট্রভক্তির জন্যও প্রয়োজন ৷ আমি বিশ্বাস করি প্রতিটি দলের সাংসদরাই দেশের ভালো জন্য় এগিয়ে আসবেন ৷ সংসদে সমস্ত দরকারি বিষয় নিয়ে মনোজ্ঞ এবং সমৃদ্ধ চর্চা হবে ৷ দেশের যুব সম্প্রদায় থেকে শুরু করে বাকিরা এটাই চায় ৷"