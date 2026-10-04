বিলাসবহুল জীবনের লোভ ! ডাকাতির জন্য রেজিমেন্ট থেকে অস্ত্র চুরিতে ধৃত জওয়ান-সহ 7, মিলল বঙ্গ যোগ

বিলাসবহুল জীবনের লোভ ! ডাকাতির জন্য রেজিমেন্ট থেকে অস্ত্র চুরিতে ধৃত জওয়ান-সহ 7, মিলল বঙ্গ যোগ
Madras Regiment Arms Theft Case: ছোটবেলা থেকেই বিলাসবহুল জীবনযাপনে অভ্যস্ত মাল্লেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েও চুরির অভ্যাস বদলাতে পারেননি ৷ ঘটনার মূল অভিযুক্ত তিনিই ৷
Published : October 4, 2026 at 11:21 AM IST
বোল্লারাম (তেলেঙ্গানা), 4 অক্টোবর: সেনাবাহিনীতে থাকাকালীনই অস্ত্র চুরির ভাবনা ৷ বাংলার বাসিন্দার থেকে বন্দুক কিনে ডাকাতির ছক ৷ তেলেঙ্গানার বোল্লারামের মাদ্রাজ রেজিমেন্ট থেকে অস্ত্র চুরির তদন্তে এমনই সব তথ্য উঠে এল ৷
জানা গিয়েছে, মূল অভিযুক্ত তথা প্রাক্তন হাবিলদার উপ্পুথোল্লা মাল্লেশ ওরফে রাজু চুরি করা সেনাবাহিনীর অস্ত্র ব্যবহার করে ব্যাঙ্ক ও গয়নার দোকানে ডাকাতির পরিকল্পনা করেন । বিলাসবহুল জীবনযাপনে অভ্যস্ত মাল্লেশ 2022 সালে সেনাবাহিনীতে কর্মরত থাকাকালীনই মহাসড়কে ডাকাতির ছক কষেছিলেন ৷ সেই উদ্দেশ্যে তিনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা দুই ব্যক্তির কাছ থেকে একটি দেশি বন্দুক কিনে নিজের বাড়িতে রাখেন ।
শেষ পর্যন্ত চুরি করা সেনাবাহিনীর অস্ত্র ওই ব্যক্তিদের কাছে বিক্রি করার চেষ্টার সময় ধরা পড়ে যান । এই ষড়যন্ত্রে তাঁকে সহায়তা করার অভিযোগে মালকাজগিরি পুলিশ আরও সাতজনকে (যাদের মধ্যে তিনজন সেনা সদস্য) গ্রেফতার করেছে । শনিবার সেকেন্দ্রাবাদে মালকাজগিরির পুলিশ কমিশনার সুমাথি এই মামলার বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেন ।
মহাসড়কে ডাকাতির জন্য বন্দুক...
নগরকর্নুল জেলার পাদারা-র বাসিন্দা মাল্লেশ ছোটবেলা থেকেই বিলাসবহুল জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন । সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার আগেও তিনি চুরি করেন । 2005 ও 2007 সালে আচাম্পেট ও আমরাবাদ থানায় তাঁর বিরুদ্ধে চুরির দু'টি মামলা দায়ের করা হয়েছিল । সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার পরেও তাঁর অপরাধপ্রবণ মানসিকতার কোনও পরিবর্তন হয়নি ৷ 2022 সালে পথচারীদের ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায়ের পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি । সেই সময় মাল্লেশ পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুর সেনানিবাসে কর্মরত ছিলেন । সেখানে তাঁর পরিচয় হয় সেনা ইউনিটের কাছেই আখের রস বিক্রেতা বীরবল শাহ-র সঙ্গে । বীরবলের মাধ্যমেই পরিচয় হয় অভি দে (ওরফে ওবি)-র সঙ্গে, যিনি একজন অপরাধী ও অস্ত্র কারবারি ।
মহাসড়কে ডাকাতির কাজে আসবে ভেবে অভির কাছ থেকে 10,000 টাকায় একটি দেশি পিস্তল ও পাঁচ রাউন্ড গুলি কেনেন মাল্লেশ । সেগুলি আচাম্পেটে তাঁর বাবার বাড়িতে লুকিয়ে রাখেন ৷ উপযুক্ত সুযোগ না পাওয়ায় তা ব্যবহার করেননি । চলতি বছরের শুরুর দিকে মাদ্রাজ রেজিমেন্ট থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর মালেশের মধ্যে পুনরায় চুরির প্রবণতা জেগে ওঠে । সহজে অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে তিনি ব্যাঙ্ক ও গয়নার দোকানে ডাকাতির পরিকল্পনা করেন ।
পদারা গ্রামের পেশায় রাজমিস্ত্রি ভাই উপ্পুথোল্লা মল্লিকার্জুন এবং মুদি দোকানি বন্ধু সি. এইচ. নিরঞ্জনের সঙ্গে এই পরিকল্পনার কথা ভাগ করে নেন মাল্লেশ । আর্থিক অনটনের কারণে তাঁরা দু'জনেই ডাকাতির এই পরিকল্পনায় রাজি হয়ে যান । আগ্নেয়াস্ত্র হাতে থাকলে কাজটি সহজ হবে ভেবে মাল্লেশ পশ্চিমবাংলার পুরনো পরিচিত দুই ব্যক্তি—অভি ও বীরবলের সঙ্গে যোগাযোগ করে অস্ত্রের জন্য অনুরোধ জানান ৷ তারা জানায়, অস্ত্র জোগাড় করতে কিছুটা সময় লাগবে ।
সেনাকর্মীদের সহায়তা
অস্ত্রের অপেক্ষায় থাকাকালীন মাল্লেশ মাদ্রাজ রেজিমেন্টের অস্ত্রাগারের (আর্মারি) দিকে নজর দেন । তিনি রেজিমেন্টের ভিতরের কয়েকজনকে হাত করে অস্ত্র চুরির পরিকল্পনা আঁটেন । রেজিমেন্টের পরিচিত কয়েকজন সদস্য—সিপাই কোন্দুরি শেষুলু (প্রকাশম জেলার মারকাপুরমের বাসিন্দা), নায়েক বিনোদ কুমার এবং হাবিলদার প্রবীণের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তাঁরা তাঁকে সহায়তা করতে রাজি হন । মল্লেশ অবিলম্বে অভি ও বীরবলের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে চান তাঁরা সেনাবাহিনীর অস্ত্র কিনতে আগ্রহী কি না ।
লেনদেন চূড়ান্ত হওয়ার পর, 30 অগস্ট মাল্লেশ অত্যন্ত নিখুঁত পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করেন ৷ তিনি অস্ত্রাগারের তালা ভেঙে 12টি বন্দুক, 1,912 রাউন্ড গুলি এবং তিন জোড়া বাইনোকুলার চুরি করেন । 31 অগস্ট পরিদর্শনের সময় আধিকারিকরা চুরির বিষয়টি জানতে পারেন । বোল্লারাম থানায় অভিযোগ দায়েরের ভিত্তিতে 11 সেপ্টেম্বর মাল্লেশকে গ্রেফতার করা হয় । 22 সেপ্টেম্বর থেকে 1 অক্টোবর পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে থাকাকালীন জিজ্ঞাসাবাদের সময় চুরির বিস্তারিত ঘটনা বেরিয়ে আসে । এই তথ্যের ভিত্তিতে শনিবার শেষুলু, বিনোদ, প্রবীণ, অভি দে, বীরবল শ, মল্লিকার্জুন ও নিরঞ্জনকে গ্রেফতার করে পুলিশি রিমান্ডে নেওয়া হয় ।