SIR প্রক্রিয়ায় বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ, জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা

SIR প্রক্রিয়ায় বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ, জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা
CEC Gyanesh Kumar SIR Controversy: একটি সর্বভারতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে এসআইআর প্রক্রিয়ায় কারচুপির অভিযোগ উঠেছে ৷
Published : September 25, 2026 at 2:42 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 সেপ্টেম্বর: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হল সুপ্রিম কোর্টে ৷ শুক্রবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ধারায় মামলা রুজু করার আবেদন জানানো হয়েছে দেশের শীর্ষ আদালতে ৷ তিনি এসআইআর প্রক্রিয়ায় বিধি লঙ্ঘন করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে ৷ মামলাটি দায়ের করেছেন আইনজীবী শৈলেন্দ্র মণি ত্রিপাঠী ৷
একটি সর্বভারতীয় দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে জানা গিয়েছে, দেশে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি অন্য দুই কমিশনার ড. সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেশ জোশীকে অন্ধকারে রেখেছিলেন ৷
'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুই নির্বাচন কমিশনার গত 10 মাসে 14 বার এই এসআইআর পদ্ধতি নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন ৷ একদিনে চার বার আপত্তি তুলেছেন ৷ এমনকী প্রক্রিয়ার অবৈধ দিকগুলি নিয়ে অভিযোগ তুলে ক্যাবিনেট সচিবের শরণাপন্নও হয়েছিলেন ৷ তাঁদের আপত্তিকে গুরুত্ব না-দিয়ে একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৷ এই প্রতিবেদন প্রকাশের পর শোরগোল পড়ে গিয়েছে সারা দেশে ৷ কংগ্রেস, মমতা-পন্থী তৃণমূল কংগ্রেস, উদ্ধব ঠাকরের শিবির-সহ পুরো বিরোধী শিবির এর প্রতিবাদে সরব হয় ৷ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে অপসারণের প্রস্তাব পেশ হবে সংসদের দুই কক্ষে, জানিয়েছে 'ইন্ডিয়া' শিবির ৷