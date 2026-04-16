দিল্লি বিমানবন্দরে দুই বিমানের সংঘর্য, অল্পের জন্য রক্ষা যাত্রীদের

ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দুই বিমানের সংঘর্য ৷ ঘটনায় এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল বা গ্রাউন্ড স্টাফদের কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত।

Published : April 16, 2026 at 8:10 PM IST

নয়াদিল্লি, 16 এপ্রিল: দিল্লি বিমানবন্দরের রানওয়েতে স্পাইসজেটের বিমানে ধাক্কা আকাসা বিমানের ৷ অল্পের জন্য রক্ষা যাত্রী ও বিমানকর্মীদের ৷ তবে বিমান দু'টির ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ দুর্ঘটনার কারণ জানতে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷

বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে দেশের ব্যস্ততম বিমানবন্দর ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৷ সূত্রে খবর, দুর্ঘটনাটি দুপুর 2:15 নাগাদ ৷ স্পাইসজেটের বোয়িং 737-700 বিমানটি 'ট্যাক্সিং' বা রানওয়েতে গড়িয়ে যাওয়ার সময় তার ডানা দিয়ে পার্ক করা আকাসা উড়ান সংস্থার একটি বিমানের ডানায় আঘাত করে। এর ফরে যাত্রীরা আহত না-হলেও দু'টি বিমানের অল্পবিস্তর ক্ষতি হয়েছে ৷ স্পাইসজেটের বিমানের ডান দিকের উইংলেট ও আকাসা বিমানের বাঁ-দিয়েকের লেজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৷

দুর্ঘটনার পরই বিমান দু'টিকে পরীক্ষা করার জন্য উড়ান স্থগিত করা হয় ৷ এই ঘটনায় এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল (এটিসি) বা গ্রাউন্ড স্টাফদের কোনও গফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷

স্পাইসজেটের এক মুখপাত্র বলেন, "আজ অর্থাৎ 16 এপ্রিল দিল্লি বিমানবন্দরে ট্যাক্সিং করার সময় স্পাইসজেটের বি 737-700 বিমান দুর্ঘটনার শিকার হয় ৷ এর ফলে বিমানটির ডান দিকের 'উইংলেট' (ডানার অগ্রভাগ) এবং অন্য একটি এয়ারলাইনের বিমানের বাঁ-দিকের 'হরাইজন্টাল স্ট্যাবিলাইজার' ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ ঘটনার পর স্পাইসজেটের ওই বিমানটির উড়ান স্থগিত করা হয়েছে ৷

আকাসা এয়ারও এ বিষয়ে এক বিবৃতি জারি করে । তারা জানিয়েছে, তাদের যে বিমানটির দিল্লি থেকে হায়দরাবাদ যাওয়ার কথা ছিল ফ্লাইট QP 1406-এর ৷ কিন্তু সংঘর্ষের ঘটনার পর বিমানটির উড়ান বাতিল করতে হয়। আমাদের গ্রাউন্ড টিম দ্রুত যাত্রীদের হায়দরাবাদে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করেছে ।

দুর্ঘটনার পর আকাসা এয়ারের ওই ফ্লাইটে থাকা সকল যাত্রী এবং ক্রু-কে নিরাপদে বিমান থেকে নামিয়ে আনা হয়। উড়ান সংস্থাটি জানিয়েছে, যাত্রীদের ভোগান্তি কমাতে তারা বিকল্প যাতায়াত ব্যবস্থার আয়োজন করছে । মুখপাত্র বলেন, "সকল যাত্রী এবং ক্রু-কে নিরাপদে নামিয়ে আনা হয় এবং আমাদের গ্রাউন্ড টিম যাত্রীদের যত দ্রুত সম্ভব হায়দরাবাদে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।” তবে ডিজিসিএ (DGCA)-এর তরফে ঘটনা সম্পর্কে কোনও বিবৃতি জারি করা হয়নি।

