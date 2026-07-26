স্লোগান থেমেছে, পড়ে আবর্জনার স্তূপ ! যন্তরমন্তরে রাতভর সাফাই, সরাতে হবে 60 টন বর্জ্য
শনিবার রাত থেকেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নেমেছে এনডিএমসি । পুর কর্তৃপক্ষের হিসেব, যন্তরমন্তর এবং সংলগ্ন এলাকা থেকে প্রায় 60 মেট্রিক টন বর্জ্য সরাতে হবে ।
By PTI
Published : July 26, 2026 at 3:43 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 জুলাই: কয়েক ঘণ্টা আগেও যন্তরমন্তর কাঁপছিল স্লোগানে । হাতে প্ল্যাকার্ড, মুখে প্রতিবাদের ভাষা, চারপাশে হাজার হাজার আন্দোলনকারীর ভিড় । কিন্তু রবিবার সকালে ছবিটা সম্পূর্ণ অন্যরকম । বিক্ষোভকারীরা ফিরে গিয়েছেন । পড়ে রয়েছে শুধু আন্দোলনের চিহ্ন, প্লাস্টিকের বোতল, খাবারের প্যাকেট, ছেঁড়া ব্যানার, বাঁশ, পাথর, নির্মাণসামগ্রীর ধ্বংসাবশেষ আর আবর্জনার স্তূপ ।
রাজধানীর এই ঐতিহাসিক প্রতিবাদস্থলকে ফের আগের চেহারায় ফিরিয়ে আনতে শনিবার রাত থেকেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নেমেছে নিউ দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল (এনডিএমসি) । পুর কর্তৃপক্ষের হিসেব, যন্তরমন্তর এবং সংলগ্ন এলাকা থেকে প্রায় 60 মেট্রিক টন বর্জ্য সরাতে হবে ।
নিট-ইউজি প্রশ্নফাঁস বিতর্কে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার পর শনিবার আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘোষণা করে ককরোচ জনতা পার্টি । আন্দোলনকারীরা সরে যেতেই রাত না-পোহাতে শুরু হয়ে যায় বিশাল সাফাই অভিযান ।
যন্তরমন্তর, টলস্টয় মার্গ, সংসদ মার্গ, জয় সিং মার্গ থেকে কনট প্লেস - গোটা এলাকাই কার্যত পরিণত হয়েছে একটি বিশাল কর্মক্ষেত্রে । একদিকে ঝাঁটা হাতে সাফাইকর্মীরা, অন্যদিকে ভারী ট্রাক, অটো-টিপার, রাস্তা পরিষ্কারের যান্ত্রিক গাড়ি এবং উচ্চচাপের জেটিং মেশিন । লক্ষ্য একটাই, যত দ্রুত সম্ভব রাজধানীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবাদস্থলকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা ।
এনডিএমসি জানিয়েছে, শনিবার রাতেই 75 জন সাফাইকর্মী কাজে নামেন । রবিবার সকাল থেকে আরও 35 জন কর্মী যোগ দেন । পাশাপাশি ব্যবহার করা হচ্ছে আটটি অটো-টিপার, দুটি ভারী ট্রাক, একটি এক্সকাভেটর এবং তিনটি উচ্চচাপের জেটিং মেশিন । ধুলো-ময়লা ধুয়ে ফেলতে রাস্তার উপর ছিটানো হচ্ছে উচ্চচাপের জল । যান্ত্রিক রোড সুইপার দিয়ে পরিষ্কার করা হচ্ছে প্রতিটি রাস্তা ।
পুরসভার হিসেব বলছে, শনিবার রাত পর্যন্ত প্রায় 40 মেট্রিক টন বর্জ্য সরানো হয়েছে । রবিবার সকাল থেকে আরও 12 মেট্রিক টনের বেশি আবর্জনা অপসারণ করা হয়েছে । কাজ এখনও চলছে । শেষ পর্যন্ত মোট প্রায় 60 মেট্রিক টন বর্জ্য সরাতে হবে বলে মনে করছে প্রশাসন ।
তবে শুধু আবর্জনা পরিষ্কার করলেই দায়িত্ব শেষ নয় । আন্দোলনের সময় বিভিন্ন দেওয়ালজুড়ে লেখা স্লোগান রং করে মুছে ফেলা হচ্ছে । ভেঙে যাওয়া ফুটপাথ, রাস্তার ধারের কার্বস্টোন মেরামত করা হচ্ছে । জনপরিসর ধুয়ে-মুছে আবার সাধারণ মানুষের ব্যবহারের উপযোগী করে তোলার কাজও একসঙ্গে চলছে ।
এনডিএমসি-র এক আধিকারিক জানান, আন্দোলনের শেষ দু'দিনে আবর্জনার পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় । শুক্রবারই যন্তরমন্তর থেকে প্রায় 27 মেট্রিক টন মিশ্র বর্জ্য সরাতে হয়েছিল । তার আগের দিন সেই পরিমাণ ছিল প্রায় 15 মেট্রিক টন । আন্দোলন শেষ হওয়ার পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পড়ে । তাই 24 ঘণ্টার বিশেষ সাফাই অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ।
রাজনৈতিক আন্দোলন শেষ হয়েছে । কিন্তু তার রেখে যাওয়া চিহ্ন মুছে ফেলতে এখনও ঘাম ঝরাচ্ছেন শতাধিক সাফাইকর্মী । যন্তরমন্তরে এখন আর প্রতিবাদের স্লোগান নেই, নেই মঞ্চের উত্তাপ । আছে শুধু একের পর এক আবর্জনা বোঝাই ট্রাক, জেটিং মেশিনের গর্জন আর দ্রুত ছন্দে কাজ করে চলা সাফাইকর্মীদের ব্যস্ততা । রাজধানীর বুকে গণআন্দোলনের অন্যতম পরিচিত ঠিকানাকে ফের আগের চেহারায় ফিরিয়ে আনতেই চলছে এই নিরলস লড়াই ।